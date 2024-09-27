Fun88 與 Dale Steyn 再續前緣，攜手共創輝煌

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Fun88

27 9月, 2024, 22:08 CST

印度海德拉巴2024年9月27日 /美通社/ -- 領先的線上遊戲平台 Fun88 宣布，將繼續與傳奇板球運動員 Dale Steyn 合作，擔任其品牌大使。這項始於 2023 年的合作，顯著提升了 Fun88 在全球遊戲產業的信譽與口碑。公司很高興能夠繼續與 Steyn 攜手，與世界各地的粉絲建立更緊密的聯繫。

Dale Steyn，前南非板球運動員，以其輝煌的板球生涯聞名於世，被譽為板球運動史上最偉大的快速投球手之一。他豐富的經驗和卓越的成就，為 Fun88 帶來了強大的品牌背書。他與 Fun88 的合作，彰顯了該平台致力於為所有用戶提供安全、可靠的遊戲體驗的承諾。

Fun88 and Dale Steyn Team Up for Another Winning Partnership
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Dale Steyn 分享道：「從默默無聞到站上世界舞台，我憑藉努力、奉獻和信念獲得成功。我挑戰極限，突破障礙，同時也從未忘記享受樂趣。現在，有了 FUN88，我的旅程將繼續下去。無論是您下一場重要的比賽，還是一個實現夢想的機會，Fun88 都將是您最佳的夥伴。盡情享受遊戲，贏取豐厚獎勵！

過去一年，Steyn 作為品牌大使，在提升 Fun88 聲譽方面扮演了關鍵角色。他的專業精神和對運動的熱愛，與 Fun88 注重透明度、關懷客戶、提供高品質娛樂的價值觀完美契合。他的參與幫助 Fun88 與體育迷建立更深層次的連結，讓他們更貼近賽事。隨著 Fun88 的不斷發展壯大，該平台期待與 Steyn 建立更緊密的合作關係。

Fun88 是體育產業的領導品牌，贊助了板球足球和卡巴迪等多項運動的知名隊伍和賽事。該平台致力於推廣體育精神，並透過創新、引人入勝的體驗，將粉絲與他們喜愛的運動緊密連結，為體育愛好者提供與隊伍和賽事互動的刺激機會，包括投注和現場直播等功能。

關於 Fun88

Fun88 是一個頂級線上遊戲平台，提供多種遊戲選擇，包括體育博彩真人娛樂場遊戲和其他娛樂活動。Fun88 非常注重用戶安全、客戶滿意度和創新，在遊戲產業中享有值得信賴的聲譽。

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