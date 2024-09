Fun88 et Dale Steyn s'associent pour une nouvelle alliance gagnante

HYDERABAD, Inde, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Fun88, une plateforme de jeux en ligne de premier plan, est fière d'annoncer la poursuite de son partenariat avec le légendaire joueur de cricket Dale Steyn en tant qu'ambassadeur de la marque. Ce partenariat, qui a débuté en 2023, a considérablement renforcé la crédibilité et la fiabilité de Fun88 dans l'industrie mondiale du jeu. L'entreprise se réjouit de pouvoir compter sur Steyn pour une année supplémentaire, afin d'établir un lien avec les fans du monde entier.

Dale Steyn, ancien joueur de cricket sud-africain reconnu pour sa carrière exceptionnelle et célébré comme l'un des plus grands fast bowlers de l'histoire du sport, apporte avec lui une richesse d'expérience et un héritage d'excellence. Son partenariat avec Fun88 souligne l'engagement de la plateforme à fournir une expérience de jeu sûre et fiable à tous les utilisateurs.

Dale Steyn a déclaré : «Depuis mes humbles débuts jusqu'à mon accession à la scène mondiale, j'y suis parvenu grâce à mon travail acharné, à mon dévouement et à ma foi. J'ai repoussé les limites, brisé les barrières et je n'ai jamais oublié de m'amuser. Aujourd'hui, avec FUN88, mon voyage se poursuit. Qu'il s'agisse de votre prochain grand jeu ou d'une chance de devenir célèbre, Fun88 est votre guide - Amusez-vous, gagnez gros ! »

Au cours de l'année écoulée, le rôle de Steyn en tant qu'ambassadeur de la marque a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de la réputation de Fun88. Son professionnalisme, ainsi que son amour du sport, correspondent aux valeurs de Fun88, à savoir la transparence, l'attention portée aux clients et l'offre d'un divertissement de qualité. Sa présence a permis à Fun88 d'établir un lien plus profond avec les fans de sport et de les rapprocher de l'action. Alors que Fun88 continue de se développer, la plateforme se réjouit de renforcer sa relation avec Steyn.

Fun88 est une marque de premier plan dans l'industrie du sport, qui sponsorise des équipes et des événements de renom dans divers sports tels que le cricket, le footballet le kabaddi. La plateforme se consacre à la promotion de l'esprit sportif et à la connexion des fans avec leurs jeux préférés par le biais d'expériences innovantes et engageantes, offrant des opportunités passionnantes pour les fans de sport d'interagir avec les équipes et les événements par le biais de paris et de fonctions d'action en direct.

