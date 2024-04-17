Fun88 India 提供 12th Man Beer 獨家啤酒優惠

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Fun88

18 4月, 2024, 01:27 CST

印度孟買2024年4月18日 /美通社/ -- 頂尖線上投注平台 Fun88 明白刺激 IPL 比賽，往往與清爽飲品成為絕配。Fun88 宣佈攜手 12th Man Brewery 提供獨家優惠，提升身在馬哈拉施特拉邦客戶的觀賽體驗。準備與 Fun88 舉杯吧！

這項令人興奮的合作，投注者可以一邊免費暢飲 FUN88 啤酒，一邊觀看他們最喜歡木球賽季。FUN88 與 12th Man Brewery 攜手提供獨家優惠，圍繞 IPL 完美掀起了歡樂氣氛。現在每個人都可以享受 Fun88 的免費啤酒優惠，提升 IPL 和投注體驗。

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贏得免費 Fun88 啤酒的方法： 

1. 在 Fun88 帳戶，單日存入盧比 10,000 或以上。

2. 申請參加「獲得免費的 Fun88 啤酒！」推廣活動。

3. 在 Instagram 上關注 @fun88indofficial。

4. 在 Instagram 上，向 Fun88 直接發送載明用戶名/手機號碼、詳細地址，並提及「Fun88 免費啤酒」的訊息。

5. Fun88 將於 10 個工作天內，運送 2 罐 500 毫升「12th Man - Fun88」啤酒至您確認的地址。

獨家優惠，萬勿錯過。因此，在這 IPL 賽季期間，登記成為 Fun88 用戶，即可獲免費啤酒直接到府。此活動僅限馬哈拉施特拉邦參加。

Fun88 不僅是多項推廣活動的首創者，也是為各種玩家度身訂造的娛樂中心。無論尋找最新木球新聞的忠實體育迷、尋求刺激桌面遊戲和老虎機的真人賭場愛好者，或者簡單享受聯誼啤牌遊戲，Fun88 都能滿足每個人的需要。Fun88 專注提供安全兼可靠的遊戲環境，而成為全球數百萬玩家信賴的目的地。從刺激的體育博彩，到迷人的直播賭場體驗，Fun88 應有盡有。請記得在 iOS 或 Android 系統下載 Fun88 應用程式。隨時隨地，刺激耍樂。

關於 Fun88 

Fun88 的活躍用戶現已超過 300 萬名。Fun88 延續優質遊戲傳統，仍然成為頂尖線上遊戲平台。該平台提供各式各樣賭場遊戲、體育博彩和其他娛樂選擇。Fun88 專注提供安全兼可靠的遊戲環境，而成為全球數百萬玩家信賴的選擇。

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