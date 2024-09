Fundo da OPEP aprova perto de 1,2 mil milhões de dólares de novos fundos de desenvolvimento

VIENA, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- O OPEC Fund for International Development (Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional) está intensificando significativamente seu apoio ao desenvolvimento com quase US$ 1,2 bilhão em novos financiamentos desde junho. Os últimos projetos aprovados pelo Conselho de Administração, que se reuniu hoje paraa sua 189ª sessão, apoiam pequenos agricultores e empresas, promovem a construção de infraestruturas resilientes, fornecem soluções de água potável e saneamento e aumentam a resiliência climática. Os programas de reforma dos países parceiros beneficiarão de empréstimos dedicados do Fundo da OPEP.

O presidente do Fundo da OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, disse: "O Fundo da OPEP está aumentando seus esforços com novas aprovações de financiamento significativas que ressaltam nosso compromisso com o desenvolvimento transformador. Estes investimentos nos nossos países parceiros irão impulsionar a infraestrutura e construir resiliência, proporcionando benefícios tangíveis para as pessoas e comunidades que servimos."

O Conselho de Administração do Fundo da OPEP aprovou os seguintes novos projetos na reunião de hoje e desde a sua última reunião em junho de 2024.

Operações do SetorPúblico (em ordem alfabética):

Armênia: Um empréstimo de US$ 50 milhões baseado em políticas financiará um programa conjunto do Banco Mundial para apoiar os esforços do governo para promover a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, melhorar a gestão ambiental e a eficiência energética, promover o desenvolvimento do capital humano e fortalecer a governança.

Benim: Um empréstimo de 26 milhões de dólares apoiará a ampliação dos investimentos na agricultura para aumentar a segurança alimentar através do Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Horticultura em parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. O projeto chegará a 16 000 famílias e beneficiará cerca de 100 000 pequenos agricultores hortícolas e membros da família, quase metade dos quais são mulheres e jovens.

Colômbia: Um empréstimo de US$ 150 milhões baseado em políticas financiará e ajudará a implementação do Programa de Apoio à Descentralização e Biodiversidade do governo. Está a promover o desenvolvimento territorial através do reforço das instituições, da melhoria da governação ambiental e do reforço da proteção da biodiversidade. Espera-se que o programa beneficie quase 16,5 milhões de pessoas.

Costa do Marfim: Um empréstimo de US$ 60 milhões baseado em políticas para o Programa de Transformação Econômica e Governança Inclusiva (PATEGI) - Fase I promoverá a inclusão e a governança na gestão das finanças públicas; melhorará a competitividade e impulsionará a transição verde nos setores de transporte e energia. O programa está a ser cofinanciado com o Banco Africano de Desenvolvimento.

República Democrática do Congo: Um empréstimo de 30 milhões de dólares melhorará o acesso à água potável através do desenvolvimento de infraestruturas na bacia do River Ubangi, especificamente na província de North Ubangi, em Gbadolité, e nas áreas rurais de Mobayi-Mbongo, onde o acesso à água potável é significativamente menor (8%) do que a média nacional (18%).

Honduras: um empréstimo de US$ 15 milhões aumentará a segurança alimentar, promovendo uma agricultura resiliente e sustentável no centro-norte de Honduras. O projeto beneficiará cerca de 140 mil pessoas, priorizando mulheres e jovens.

Jordânia: Um empréstimo de US$ 100 milhões baseado em políticas apoiará um programa conjunto do Banco Mundial direcionado ao capital humano, que visa melhorar a governança e a eficácia da educação, saúde e assistência social. Também promoverá a resiliência climática, incluindo a salvaguarda das famílias dos efeitos adversos do aumento das temperaturas.

Omã: Um financiamento de até US$ 392 milhões, composto por duas parcelas (US$ 180 milhões e US$ 212 milhões), apoiará o projeto rodoviário Dibba-Lima-Khasab, um investimento estratégico que abrange uma extensão total de 72 km. A estrada reduzirá os tempos de viagem, melhorará a segurança no trânsito e impulsionará o turismo.

Tajiquistão: Uma linha de crédito de até US$ 100 milhões, composta por quatro parcelas (US$ 25 milhões cada), apoiará o Projeto da Usina Hidrelétrica de Rogun, atualmente em construção no Vakhsh River. A usina terá capacidade instalada de 3.780 MW, promovendo segurança energética no país e fornecendo energia limpa para toda a região da Ásia Central.

Setor Privado e Operações de Financiamento ao Comércio (em ordem alfabética):

Armênia: um empréstimo de US$ 10 milhões para um banco local apoiará empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs) e fornecerá fundos para projetos verdes

Botsuana: Um empréstimo de US$ 40 milhões para uma organização de desenvolvimento local promoverá a diversificação econômica além da indústria de diamantes e apoiará setores não mineiros, como agronegócio, saúde, educação, TIC, finanças e energia.

República Dominicana: Um empréstimo de US$ 17,5 milhões a um banco local promoverá o repasse de empréstimos a PMEs, incluindo empresas lideradas por mulheres.

África Regional: Um empréstimo de US$ 40 milhões para um banco de desenvolvimento regional apoiará o desenvolvimento socioeconômico em quatro países.

O Fundo da OPEP também aprovou quatro facilidades de financiamento comercial na Mauritânia (US$ 50 milhões), Senegal (US$ 47 milhões), Egito (US$ 35 milhões) e Paquistão (US$ 25 milhões) para apoiar a importação de commodities estratégicas para o desenvolvimento.

Sobre o Fundo da OPEP

O OPEC Fund for International Development (Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional) é a única instituição de desenvolvimento com mandato global que fornece financiamento exclusivamente de países membros a países não membros. A organização trabalha em cooperação com parceiros de países em desenvolvimento e a comunidade internacional de desenvolvimento para estimular o crescimento econômico e o progresso social em países de baixa e média renda em todo o mundo. O Fundo da OPEP foi criado em 1976 com um propósito distinto: impulsionar o desenvolvimento, fortalecer as comunidades e capacitar as pessoas. Nosso trabalho é centrado nas pessoas, com foco no financiamento de projetos que atendam às necessidades essenciais, como alimentos, energia, infraestrutura, emprego (particularmente relacionado às MPMEs), água potável e saneamento, saúde e educação. Até o momento, o Fundo da OPEP comprometeu cerca de US$ 27 bilhões para projetos de desenvolvimento em mais de 125 países, com um custo total estimado de mais de US$ 200 bilhões. O Fundo da OPEP é classificado como AA+/Perspectiva Estável pela Fitch e AA+, Perspectiva Estável pela S&P. Nossa visão é um mundo onde o desenvolvimento sustentável seja uma realidade para todos.

