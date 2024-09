Le Fonds OPEP approuve un nouveau financement de près de 1,2 milliard de dollars pour le développement

VIENNE, 12 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) renforce considérablement son soutien au développement avec près de 1,2 milliard de dollars US de nouveaux financements depuis juin. Les derniers projets approuvés par le conseil d'administration, qui s'est réuni aujourd'hui pour sa 189e session , soutiennent les petits exploitants agricoles et les entreprises, encouragent la construction d'infrastructures résilientes, fournissent des solutions en matière d'eau propre et d'assainissement et renforcent la résilience climatique. Les programmes de réforme des pays partenaires bénéficieront de prêts spécifiques du Fonds OPEP.

Le président du Fonds OPEP, Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Le Fonds OPEP intensifie ses efforts avec de nouvelles approbations de financement significatives qui soulignent notre engagement en faveur d'un développement transformateur. Ces investissements dans nos pays partenaires stimuleront les infrastructures et renforceront la résilience, apportant des avantages tangibles aux personnes et aux communautés que nous servons. »

Le conseil d'administration du Fonds OPEP a approuvé les nouveaux projets suivants lors de la réunion d'aujourd'hui et depuis sa dernière réunion en juin 2024.

Opérations du secteur public (par ordre alphabétique) :

Arménie : Un prêt de 50 millions d'euros axé sur les politiques financera un programme conjoint de la Banque mondiale visant à soutenir les efforts du gouvernement pour favoriser l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, améliorer la gestion de l'environnement et l'efficacité énergétique, promouvoir le développement du capital humain et renforcer la gouvernance.

Bénin : Un prêt de 26 millions de dollars US soutiendra l'augmentation des investissements dans l'agriculture afin d'améliorer la sécurité alimentaire par le biais du projet de soutien au développement de l'horticulture en partenariat avec le Fonds international de développement agricole. Le projet touchera 16 000 ménages et bénéficiera à près de 100 000 petits exploitants horticoles et membres de leur famille, dont près de la moitié sont des femmes et des jeunes.

Colombie : Un prêt de 150 millions de dollars US basé sur les politiques financera et aidera à la mise en œuvre du Programme de soutien à la décentralisation et à la biodiversité du gouvernement. Il promeut le développement territorial en renforçant les institutions, en améliorant la gouvernance environnementale et en renforçant la protection de la biodiversité. Le programme devrait bénéficier à près de 16,5 millions de personnes.

Côte d'Ivoire : Un prêt de 60 millions d'euros pour le Programme de transformation économique et de gouvernance inclusive (PATEGI) - Phase I permettra de promouvoir l'inclusion et la gouvernance dans la gestion des finances publiques, d'améliorer la compétitivité et de stimuler la transition verte dans les secteurs des transports et de l'énergie. Le programme est cofinancé par la Banque africaine de développement.

République démocratique du Congo : Un prêt de 30 millions de dollars permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable grâce au développement d'infrastructures dans le bassin de l'Ubangi, plus précisément dans la province du Nord Ubangi à Gbadolité et dans les zones rurales de Mobayi-Mbongo, où l'accès à l'eau potable est nettement inférieur (8 %) à la moyenne nationale (18 %).

Honduras : Un prêt de 15 millions de dollars US renforcera la sécurité alimentaire en promouvant une agriculture résiliente et durable dans le centre-nord du Honduras. Le projet bénéficiera à environ 140 000 personnes, en priorité aux femmes et aux jeunes.

La Jordanie : Un prêt de 100 millions de dollars basé sur les politiques soutiendra un programme conjoint de la Banque mondiale ciblant le capital humain, qui vise à améliorer la gouvernance et l'efficacité de l'éducation, de la santé et de l'assistance sociale. Il favorisera également la résilience climatique, notamment en protégeant les ménages des effets néfastes de la hausse des températures.

Oman : Un prêt d'un montant maximum de 392 millions de dollars, composé de deux tranches (180 millions de dollars et 212 millions de dollars), soutiendra le projet routier Dibba-Lima-Khasab, un investissement stratégique d'une longueur totale de 72 km. La route réduira les temps de trajet, améliorera la sécurité routière et stimulera le tourisme.

Tadjikistan : Un prêt d'un montant maximum de 100 millions de dollars US, composé de quatre tranches (25 millions de dollars US chacune), soutiendra le projet de centrale hydroélectrique de Rogun, actuellement en construction sur la rivière Vakhsh. La centrale aura une capacité installée de 3 780 MW, ce qui favorisera la sécurité énergétique du pays et fournira une énergie propre à l'ensemble de la région d'Asie centrale.

Opérations de financement du secteur privé et du commerce (par ordre alphabétique) :

Arménie : Un prêt de 10 millions de dollars à une banque locale soutiendra la rétrocession aux petites et moyennes entreprises (PME) et fournira des fonds pour des projets verts.

Botswana : Un prêt de 40 millions de dollars à une organisation locale de développement favorisera la diversification économique au-delà de l'industrie du diamant et soutiendra des secteurs non miniers tels que l'agro-industrie, la santé, l'éducation, les TIC, la finance et l'énergie.

République dominicaine : Un prêt de 17,5 millions de dollars à une banque locale favorisera la rétrocession aux PME, y compris aux entreprises dirigées par des femmes.

Afrique régionale : Un prêt de 40 millions de dollars à une banque régionale de développement soutiendra le développement socio-économique de quatre pays.

Le Fonds OPEP a également approuvé quatre facilités de financement du commerce en Mauritanie (50 millions de dollars), au Sénégal (47 millions de dollars), en Égypte (35 millions de dollars) et au Pakistan (25 millions de dollars) pour soutenir l'importation de produits de base stratégiques pour le développement.

Le Fonds OPEP pour le développement international (le Fonds OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements de pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les pays en développement partenaires et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier. Le Fonds OPEP a été créé en 1976 dans un but précis : pour stimuler le développement, renforcer les communautés et responsabiliser les personnes. Notre travail est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (en particulier en ce qui concerne les MPME), l'eau potable et l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds OPEP a engagé environ 27 milliards de dollars US dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à plus de 200 milliards de dollars US. Le Fonds OPEP est noté AA+/Outlook Stable par Fitch et AA+, Outlook Stable par S&P. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

