OPEC Fund 批准近 12 億美元的新發展資金

OPEC Fund 的管理委員會，在今天的會議中以及自 2024 年 6 月的上次會議以來，批准了以下新計劃。

公營部門營運（以英文字母順序排列）：

亞美尼亞 (Armenia)： 一筆 5,000 萬歐羅的政策性貸款，將資助世界銀行的一項聯合計劃，有助政府促進氣候變遷的減緩和適應、改善環境管理和能源效率、促進人力資本發展以及加強治理。

貝南 (Benin)： 一筆 2,600 萬美元的貸款，將透過與國際農業發展基金會合作的園藝發展支援專案，支援擴大農業投資以加強糧食安全。此計劃將接觸 16,000 個家庭，並為近 10 萬名小農民和家庭成員受惠，其中近一半是女性和年輕人。

哥倫比亞 (Colombia)： 一筆 1.5 億美元的政策性貸款，將提供資金協助執行政府的 Decentralization and Biodiversity Support Program。透過加強機構，改善環境治理和增強生物多樣性保護，促進領土發展。此計劃預計將惠及近 1,650 萬人。

科特迪瓦 (Côte d'Ivoire)： 為 Economic Transformation and Inclusive Governance Program (PATEGI) 第一階段提供 6,000 萬歐羅的政策性貸款，將促進公共財政管理中的包容性和治理；改善運輸和能源領域的競爭力，並促進綠色轉型。此計劃正與 African Development Bank 共同資助。

剛果民主共和國 (Democratic Republic of Congo)： 一筆 3,000 萬美元的貸款，將透過發展 Ubangi 河流域的基礎設施改善對飲用水的接達，特別是在 North Ubangi 省的 Gbadolité 和 Mobayi-Mbongo 的農村地區，這些地區的飲用水接達率 (8%) 遠低於全國平均接達率 (18%)。

洪都拉斯 (Honduras)： 一筆1,500 萬美元的貸款，將在洪都拉斯中北部推廣具有適應力和可持續性的農業，加強糧食安全。此計劃將讓約 140,000 人受益，優先考慮婦女和青年。

約旦 (Jordan)： 一筆 1 億美元的政策性貸款，將支持世界銀行針對人力資本的聯合計劃，旨在改善教育、健康和社會援助的治理和有效性。此貸款還將促進氣候韌性，包括保護家庭免受溫度上升的不利影響。

阿曼 (Oman)： 一筆高達 3.92 億美元的貸款融資，包括兩期（1.80 億美元和 2.12 億美元），將支援 Dibba-Lima-Khasab 公路項目，這是一項策略性投資，總長 72 公里。這條道路將縮短旅行時間，提高交通安全並促進旅遊業發展。

塔吉克斯坦 (Tajikistan)： 貸款額度高達 1 億美元，分為四期（每期 2,500 萬美元），將支援目前正在 Vakhsh 河上施工的 Rogun 水力發電廠項目。此發電廠的安裝容量為 3,780 兆瓦，促進國內的能源安全，並為整個中亞地區提供清潔能源。

私營部門及貿易融資業務（以英文字母順序排列）：

亞美尼亞 (Armenia)： 向一間當地銀行提供 1,000 萬美元的貸款，以支援中小企業 (SME) 的循環貸款，並為綠色項目提供資金。

波札那 (Botswana)： 向當地發展組織提供 4,000 萬美元的貸款，將促進鑽石工業以外的經濟多樣化，並支援農業綜合企業、衛生、教育、資訊及通訊科技、金融和能源等非礦業部門。

多明尼加共和國 (Dominican Republic)： 向本地銀行提供 1,750 萬美元貸款，將促進中小企業（包括女性領導的企業）進行再貸款。

非洲地區 (Regional Africa)： 向區域開發銀行提供4,000 萬美元的貸款，支援四個國家的社會經濟發展

OPEC Fund 還批准了毛里塔尼亞（5,000 萬美元）、塞內加爾（4,700 萬美元）、埃及（3,500 萬美元）和巴基斯坦（2,500 萬美元）的四項貿易融資貸款，以支持進口發展戰略商品。

OPEC Fund 簡介

石油輸出國組織基金 (OPEC Fund) 是唯一一間專門向非成員國提供資金的全球性發展機構。此組織與發展中國家拍檔和國際發展社區合作，促進低收入和中等收入國家的經濟增長和社會進步。 石油輸出國組織基金成立於 1976 年，其宗旨十分明確：推動發展、加強社區和賦予人民權力。此機構的工作以人為本，重點關注滿足糧食、能源、基礎設施、就業（特別是與中小型企業相關的就業）、清潔水和衛生設施、醫療和教育等基本需求的項目融資。迄今為止，OPEC Fund 已在超過 125 個國家承諾了大約 270 億美元的開發項目，項目總成本預估為 2,000 億美元。OPEC Fund 獲惠譽評級為 AA+/展望穩定，標普局評級為 AA+/展望穩定。我們的願景，是每個人都能實現可持續發展的世界。

SOURCE OPEC Fund for International Development