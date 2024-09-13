OPEC Fund 批准近 12 億美元的新發展資金

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OPEC Fund for International Development

13 9月, 2024, 20:08 CST

維也納2024年9月13日 /美通社/ -- 自 6 月以來，石油輸出國組織基金 (OPEC Fund) 正在大幅加強其發展支持，並獲得近 120 億美元的新資金。董事會今天舉行第 189 次會議，獲批准的項目，有助支援小農民和企業，促進建設彈性基礎設施，提供清潔水和衛生解決方案，並提高對氣候的適應能力。合作拍檔國家的改革計劃，將受益於 OPEC 基金專用貸款。

OPEC Fund 主席 Abdulhamid Alkhalifa 表示：「OPEC Fund 正在透過重大的新融資批准加強其努力，足以證明我們對轉型發展的承諾。這些在我們的合作拍檔國家進行的投資，提升基礎設施並建立復原能力，為我們所服務的人們和社區帶來實質好處。」

OPEC Fund Building Inside
OPEC Fund Building Inside
OPEC Fund President Dr Abdulhamid Alkhalifa
OPEC Fund President Dr Abdulhamid Alkhalifa
OPEC Fund Building Inside OPEC Fund President Dr Abdulhamid Alkhalifa

OPEC Fund 的管理委員會，在今天的會議中以及自 2024 年 6 月的上次會議以來，批准了以下新計劃。

公營部門營運（以英文字母順序排列）：

亞美尼亞 (Armenia)： 一筆 5,000 萬歐羅的政策性貸款，將資助世界銀行的一項聯合計劃，有助政府促進氣候變遷的減緩和適應、改善環境管理和能源效率、促進人力資本發展以及加強治理。

貝南 (Benin)： 一筆 2,600 萬美元的貸款，將透過與國際農業發展基金會合作的園藝發展支援專案，支援擴大農業投資以加強糧食安全。此計劃將接觸 16,000 個家庭，並為近 10 萬名小農民和家庭成員受惠，其中近一半是女性和年輕人。

哥倫比亞 (Colombia)： 一筆 1.5 億美元的政策性貸款，將提供資金協助執行政府的 Decentralization and Biodiversity Support Program。透過加強機構，改善環境治理和增強生物多樣性保護，促進領土發展。此計劃預計將惠及近 1,650 萬人。

科特迪瓦 (Côte d'Ivoire)： 為 Economic Transformation and Inclusive Governance Program (PATEGI) 第一階段提供 6,000 萬歐羅的政策性貸款，將促進公共財政管理中的包容性和治理；改善運輸和能源領域的競爭力，並促進綠色轉型。此計劃正與 African Development Bank 共同資助。

剛果民主共和國 (Democratic Republic of Congo)： 一筆 3,000 萬美元的貸款，將透過發展 Ubangi 河流域的基礎設施改善對飲用水的接達，特別是在 North Ubangi 省的 Gbadolité 和 Mobayi-Mbongo 的農村地區，這些地區的飲用水接達率 (8%) 遠低於全國平均接達率 (18%)。

洪都拉斯 (Honduras)： 一筆1,500 萬美元的貸款，將在洪都拉斯中北部推廣具有適應力和可持續性的農業，加強糧食安全。此計劃將讓約 140,000 人受益，優先考慮婦女和青年。

約旦 (Jordan)： 一筆 1 億美元的政策性貸款，將支持世界銀行針對人力資本的聯合計劃，旨在改善教育、健康和社會援助的治理和有效性。此貸款還將促進氣候韌性，包括保護家庭免受溫度上升的不利影響。

阿曼 (Oman)： 一筆高達 3.92 億美元的貸款融資，包括兩期（1.80 億美元和 2.12 億美元），將支援 Dibba-Lima-Khasab 公路項目，這是一項策略性投資，總長 72 公里。這條道路將縮短旅行時間，提高交通安全並促進旅遊業發展。

塔吉克斯坦 (Tajikistan)： 貸款額度高達 1 億美元，分為四期（每期 2,500 萬美元），將支援目前正在 Vakhsh 河上施工的 Rogun 水力發電廠項目。此發電廠的安裝容量為 3,780 兆瓦，促進國內的能源安全，並為整個中亞地區提供清潔能源。

私營部門及貿易融資業務（以英文字母順序排列）：

亞美尼亞 (Armenia)： 向一間當地銀行提供 1,000 萬美元的貸款，以支援中小企業 (SME) 的循環貸款，並為綠色項目提供資金。

波札那 (Botswana)： 向當地發展組織提供 4,000 萬美元的貸款，將促進鑽石工業以外的經濟多樣化，並支援農業綜合企業、衛生、教育、資訊及通訊科技、金融和能源等非礦業部門。

多明尼加共和國 (Dominican Republic)： 向本地銀行提供 1,750 萬美元貸款，將促進中小企業（包括女性領導的企業）進行再貸款。

非洲地區 (Regional Africa)： 向區域開發銀行提供4,000 萬美元的貸款，支援四個國家的社會經濟發展

OPEC Fund 還批准了毛里塔尼亞（5,000 萬美元）、塞內加爾（4,700 萬美元）、埃及（3,500 萬美元）和巴基斯坦（2,500 萬美元）的四項貿易融資貸款，以支持進口發展戰略商品。

OPEC Fund 簡介

石油輸出國組織基金 (OPEC Fund) 是唯一一間專門向非成員國提供資金的全球性發展機構。此組織與發展中國家拍檔和國際發展社區合作，促進低收入和中等收入國家的經濟增長和社會進步。 石油輸出國組織基金成立於 1976 年，其宗旨十分明確：推動發展、加強社區和賦予人民權力。此機構的工作以人為本，重點關注滿足糧食、能源、基礎設施、就業（特別是與中小型企業相關的就業）、清潔水和衛生設施、醫療和教育等基本需求的項目融資。迄今為止，OPEC Fund 已在超過 125 個國家承諾了大約 270 億美元的開發項目，項目總成本預估為 2,000 億美元。OPEC Fund 獲惠譽評級為 AA+/展望穩定，標普局評級為 AA+/展望穩定。我們的願景，是每個人都能實現可持續發展的世界。

SOURCE OPEC Fund for International Development

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