FutureCeuticals anuncia a publicação de um estudo inovador sobre os benefícios cognitivos no mesmo dia da CognatiQ®

MOMENCE, Ill., 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A FutureCeuticals orgulhosamente anuncia a publicação de outro novo artigo científico, mais uma vez validando os benefícios de desempenho cognitivo de seu ingrediente patenteado, CognatiQ®. Os resultados do estudo, realizado na Auburn University e publicado na revista Nutrients, demonstram os benefícios da CognatiQ para o desempenho cognitivo em um grupo grande, diversificado e saudável de indivíduos.

O estudo é o primeiro do gênero a desafiar a eficácia de um ingrediente de desempenho cognitivo em um ambiente doméstico com o objetivo de simular condições reais do cotidiano, em vez do ambiente de laboratório altamente controlado que é utilizado tradicionalmente pelos pesquisadores.

O artigo relata que uma única dose de 200 mg de CognatiQ melhorou significativamente o desempenho cognitivo apenas uma hora após a ingestão, impactando diretamente a "memória de trabalho", considerada entre os elementos mais importantes da memória e considerada crucial para o raciocínio, compreensão e tomada de decisão. As medidas testadas apresentaram melhorias drásticas a partir de uma única dose, variando de 25% a até 80% de melhoria. Os benefícios específicos descritos no artigo incluíram foco, precisão e concentração, alcançados ao mesmo tempo em que ajudavam a aliviar os impactos da fadiga mental.

"Memória de trabalho" é um termo bem conhecido por neurologistas e neurocientistas, mas o termo ressurgiu recentemente no discurso público, graças em parte ao autor best-seller do New York Times, Dr. Richard Restak, neurologista de renome mundial. O New York Times publicou recentemente uma resenha de livro relatando a conclusão do Dr. Restak de que a memória de trabalho "é o tipo mais crítico de memória", particularmente à medida que envelhecemos.

"Ficamos felizes pelo mundo estar finalmente começando a perceber o que os neurologistas já sabem há muito tempo: a memória de trabalho está entre as partes mais importantes de nossa função cerebral", comentou J. Randal Wexler, que lidera o Departamento de P&D da FutureCeuticals.

"As descobertas relatadas neste artigo mais recente ligam diretamente uma dose única de CognatiQ a melhorias muito significativas na memória de trabalho. Acreditamos que essas descobertas demonstram que o CognatiQ pode realizar mudanças grandes e perceptíveis no desempenho cognitivo, rapidamente ", declarou o Sr. Wexler.

Sobre a FutureCeuticals

A FutureCeuticals é uma empresa familiar líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de pós e extratos à base de frutas, vegetais e grãos para os mercados de alimentos, bebidas e suplementos alimentares funcionais. Desbloqueamos o poder sinérgico das plantas através da descoberta e pesquisa de ingredientes inovadores e nutritivos à base de plantas. O CognatiQ® está disponível exclusivamente na FutureCeuticals.

