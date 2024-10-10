FutureCeuticals 宣布 CognatiQ® 同日認知效益突破性研究發表

伊利諾州蒙斯市2024年10月10日 /美通社/ -- FutureCeuticals 隆重宣布發表全新科研文章，再次證實其專利成分 CognatiQ® 的認知表現效益。是次研究於奧本大學進行，並刊載於《Nutrients》期刊，結果顯示 CognatiQ 能有效提升一大群背景多元及健康受試者的認知表現。

此乃同類型研究首例，挑戰認知表現成分於家居環境的有效性，旨在模擬實際生活狀況，而非研究人員傳統使用的嚴格實驗室環境。

論文指出，單次服用 200 毫克 CognatiQ 可於一小時內顯著提升認知表現，直接影響「工作記憶」。工作記憶被視為記憶力中最重要一環，對推理、理解和決策至關重要。測試指標顯示，單次服用已帶來顯著改善，幅度介乎 25% 至 80%。論文描述的目標效益包括提升專注力、準確性和集中力，同時有助減輕精神疲勞的影響。

「工作記憶」是神經學家和神經科學家耳熟能詳的術語，近年來，由於世界知名神經學家、《紐約時報》暢銷書作家 Richard Restak 博士的推廣，此術語再次引起公眾關注。《紐約時報》最近刊登了一篇書評，報導 Restak 博士的結論，指工作記憶是「最重要的記憶類型」，尤其隨年齡增長更形重要。

「我們樂見全球終於開始意識到神經學家們一直以來都深知的事實：工作記憶是大腦功能中最重要的部分之一。」FutureCeuticals 研發部門主管 J. Randal Wexler 分享道。

「這篇最新論文的發現直接指出，單次服用 CognatiQ 與工作記憶的顯著改善息息相關。我們相信，這些發現表明 CognatiQ 可迅速為認知表現帶來巨大而顯著的變化。」Wexler 先生表示。

如欲進一步了解，請瀏覽Futureceuticals.com/cognatiq。

關於 FutureCeuticals

FutureCeuticals 是一家家族企業，領導功能性食品、飲品和膳食補充劑市場中，水果、蔬菜和穀物基粉末及提取物的研究、開發和生產。我們致力發掘和研究創新及營養豐富的植物基成分，釋放植物的協同力量。CognatiQ® 由 FutureCeuticals 獨家供應。

SOURCE FutureCeuticals, Inc.