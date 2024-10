FutureCeuticals gibt die Veröffentlichung einer bahnbrechenden Studie über die kognitiven Vorteile von CognatiQ® noch am selben Tag bekannt

MOMENCE, Ill., 10. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- FutureCeuticals gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines weiteren neuen wissenschaftlichen Artikels bekannt, der einmal mehr die kognitiven Leistungsvorteile seines patentierten Inhaltsstoffes CognatiQ® bestätigt. Die Ergebnisse der Studie, die an der Auburn University durchgeführt und in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht wurden, zeigen die Vorteile von CognatiQ für die kognitive Leistung in einer großen, vielfältigen und gesunden Gruppe von Probanden.

Die Studie ist die erste ihrer Art, in der die Wirksamkeit eines kognitiven Wirkstoffs in einer häuslichen Umgebung untersucht wurde, die die tatsächlichen Bedingungen im Leben nachahmt, und nicht in den hochgradig kontrollierten Laborumgebungen, die traditionell von Forschern verwendet werden.

In der Studie wird berichtet, dass eine einzige Portion CognatiQ (200 mg) die kognitiven Leistungen bereits eine Stunde nach der Einnahme signifikant verbessert und sich direkt auf das „Arbeitsgedächtnis" auswirkt, das als eines der wichtigsten Elemente des Gedächtnisses gilt und für das Denken, das Verstehen und die Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung sein soll. Die getesteten Maßnahmen zeigten drastische Verbesserungen nach einer einzigen Dosis, die von 25 % bis zu 80 % reichten. Zu den in der Studie beschriebenen Vorteilen gehörten Fokussierung, Genauigkeit und Konzentration, während gleichzeitig die Auswirkungen geistiger Ermüdung gemildert werden konnten.

Der Begriff „Arbeitsgedächtnis" ist Neurologen und Neurowissenschaftlern wohlbekannt, doch hat er in letzter Zeit in der öffentlichen Diskussion einen neuen Aufschwung erlebt, was zum Teil dem New York Times-Bestsellerautor Dr. Richard Restak, einem weltbekannten Neurologen, zu verdanken ist. Die New York Times veröffentlichte kürzlich eine Buchbesprechung, in der Dr. Restak zu dem Schluss kam, dass das Arbeitsgedächtnis „die kritischste Art des Gedächtnisses ist", insbesondere wenn wir älter werden.

„Wir freuen uns, dass die Welt endlich zu begreifen beginnt, was Neurologen schon seit langem wissen: Das Arbeitsgedächtnis gehört zu den wichtigsten Teilen unserer Gehirnfunktion", erklärte J. Randal Wexler, der die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von FutureCeuticals leitet.

„Die in dieser jüngsten Studie berichteten Ergebnisse stellen einen direkten Zusammenhang zwischen einer einmaligen Einnahme von CognatiQ und einer sehr deutlichen Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses her. Wir glauben, dass diese Ergebnisse zeigen, dass CognatiQ schnell große, spürbare Veränderungen in der kognitiven Leistung bewirken kann", erklärte Herr Wexler.

Besuchen Sie futureceuticals.com/cognatiq, um mehr zu erfahren.

Über FutureCeuticals

FutureCeuticals ist ein führendes Familienunternehmen in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Pulvern und Extrakten auf Frucht-, Gemüse- und Getreidebasis für die Märkte der funktionellen Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel. Wir erschließen die synergetische Kraft der Pflanzen durch die Entdeckung und Erforschung innovativer und nährstoffreicher pflanzlicher Inhaltsstoffe. CognatiQ® ist exklusiv bei FutureCeuticals erhältlich.