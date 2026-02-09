Galderma apresenta novo squad de embaixadores para 2026: Sabrina Sato e Silvia Braz estão entre os nomes

Além delas, o time reúne nomes como Theodoro, Any Gabrielly, Mirella Qualha e outros

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Galderma, líder global em dermatologia, apresenta seu novo squad de embaixadores para 2026, reforçando seu posicionamento em inovação, diversidade e conexões genuínas com consumidores em diferentes jornadas de beleza e autocuidado. Além de continuar a parceria com a apresentadora Sabrina Sato, que integra o time há seis anos, este ano a companhia reúne nomes que ampliam o diálogo com públicos multiculturais e, especialmente, com novas gerações: Theodoro, Any Gabrielly, Silvia Braz, Mirella Qualha, Nat Mosca, Bruna Ayra e Alana Marins.

"Nosso squad reflete quem somos e para onde estamos indo. Ao reunir um time diverso, autêntico e conectado ao público, fortalecemos nossa estratégia de comunicação e seguimos inovando na forma como dialogamos com consumidores e pacientes. Estamos confiantes no potencial desse grupo para impulsionar nossas marcas e ampliar ainda mais nossa presença ao longo de 2026", afirma Lígia Santos, Presidente da Galderma no Brasil.

Em um mercado cada vez mais orientado por autenticidade e conversas reais, a Galderma aposta em um squad que representa diferentes perfis, rotinas, estilos de beleza e histórias de pele. Os talentos que são a aposta da companhia para 2026 vão fortalecer a presença e a estratégia das marcas Restylane, Sculptra, Cetaphil, Dermotivin e Alastin, pilares fundamentais do portfólio da empresa no país.

"Estou muito feliz em continuar compondo esse time. A Galderma é referência em inovação e cuidado com a pele, e representar marcas como Cetaphil, Restylane e Sculptra reforça um compromisso que já tenho com o autocuidado e com a autoestima. Acredito que quando a gente se cuida, também fortalece nossa confiança. É uma alegria contribuir para que mais pessoas conheçam os benefícios desses produtos", celebra a apresentadora Sabrina Sato.

Com um time robusto e alinhado às principais tendências de beleza e saúde da pele, a Galderma inicia 2026 reforçando sua missão de entregar ciência, inovação e resultados reais para consumidores e profissionais de saúde. Ao reunir nomes influentes, narrativas autênticas e marcas consolidadas, a empresa segue ampliando sua atuação no Brasil e fortalecendo sua conexão com diferentes perfis e gerações.

O novo squad marca o início de um ano estratégico para a Galderma, que continuará investindo em educação, campanhas integradas e experiências de marca que aproximem ainda mais o público de seu portfólio completo de cuidados com a pele.

Sobre a Galderma

A Galderma é uma das empresas líderes em dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Oferecemos um portfólio inovador, embasado em ciência, com marcas e serviços premium que abrangem todo o universo do mercado dermatológico em rápido crescimento, por meio dos negócios de Estética Injetável e Skincare Dermatológico & Dermatologia Terapêutica. Desde a nossa fundação, em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano - a pele - atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores, em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, por entender que a pele em que estamos molda nossas vidas. Para mais informações, acesse: www.galderma.com/br-pt/brasil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2890086/Foto_Squad__Nat_Mosca__Bruna_Ayra__Alana_Marins__Theodoro__Any_Gabrielly_e_Mirel.jpg

FONTE Galderma