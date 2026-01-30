Galderma promove treinamentos e reforça compromisso com a educação continuada em estética injetável durante o CIOSP

Companhia traz programação com mais de 30 aulas inéditas sobre técnicas, abordagens e produtos para aprimorar a evolução de profissionais de saúde injetores

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Galderma, empresa especializada em produtos para cuidados com a pele, marcará presença na 43ª edição do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP), entre os dias 28 e 31 de janeiro, com uma agenda completa de atividades científicas. O evento, reconhecido como uma referência mundial no campo odontológico, proporciona experiências enriquecedoras com o compromisso de trazer tendências e avanços na área.

Divulgação: Galderma

Já é sabido que o campo da estética injetável está cada vez mais se tornando parte da rotina de trabalho dos dentistas, que estão, por sua vez, impulsionando a expansão da categoria. Para se ter ideia, até 2030, prevê-se que este mercado dobre de valor e alcance US$ 35,32 bilhões1, com um crescimento de 12,8% quando comparado aos US$ 17,16 registrados em 20241.

"O mercado de estética cresce a cada ano, e com isso, a nossa responsabilidade como empresa. Entendemos que a experiência positiva do paciente está diretamente ligada à eficácia, segurança e qualidade dos produtos utilizados e à expertise do profissional que os aplica. Por isso, além de disponibilizar produtos embasados por diversos estudos científicos, buscamos contribuir para a formação desses especialistas, os atualizando sobre as técnicas mais modernas, a fim de proporcionar os melhores resultados para nossos pacientes", comenta Vitor Miranda, diretor de Estética Injetável da Galderma no Brasil.

Mais uma vez, a Galderma Aesthetics Injectable Network (GAIN), plataforma de educação e treinamento global da companhia para profissionais injetores, marcará presença no evento e levará ciência a todos os presentes. No estande da companhia, os congressistas terão acesso a mais de 30 aulas na sala exclusiva localizada dentro do estande da companhia. As sessões terão como base a apresentação do portfólio de estética injetável da Galderma, com atualizações das técnicas de aplicação do bioestimulador de colágeno Sculptra® e do ácido hialurônico injetável Restylane®.

Sculptra® é o únicoA bioestimulador de colágeno com ação regenerativa completa2,3B e melhor perfil de segurança4C. Além de estimular a produção de colágeno e elastina3,5-8, ele aumenta a espessura dérmica6,9 e regenera a matriz extracelular10, estrutura que sustenta as células e regula suas funções. Já a linha Restylane® é reconhecida por redefinir contornos faciais11-13 e melhorar a qualidade da pele14-16, entregando naturalidadeD e personalizaçãoE13,17-21. Para projeção e efeito lifting, há Restylane® Lyft™22-25; para contorno e projeção do rosto, Restylane® Defyne23-25; para suavizar linhas, olheiras e rugas, Restylane® Lidocaine™26,27; para volumizar os lábios, Restylane® Kysse™28,29; e para projeção e contorno do queixo30,31, Restylane® Shaype™.

Dentro da programação, alguns dos destaques serão a aplicação de Restylane® nos lábios, queixo e olheiras, além de tratamentos para regeneração completa da pele com Sculptra®.

Educação e troca de experiências levam à excelência profissional

"Na nossa área, o aprendizado nunca termina. Mesmo com anos de prática clínica, essa troca com colegas e empresas da área, durante os congressos, é fundamental para nos mantermos na vanguarda da estética. É aqui que temos contato direto com as últimas pesquisas e inovações em produtos, o que nos permite refinar nossas técnicas e continuar a evoluir. A excelência profissional se constrói nessa busca contínua por conhecimento", afirma a cirurgiã-dentista Camila Dias (CRO-PR 24954).

O cirurgião-dentista Wagner Baseggio (CRO-PR 16109) é outro exemplo de profissional em busca de aprimorar seus conhecimentos no encontro. "Lembro do início da minha jornada e de como congressos como o CIOSP foram divisores de água. Hoje, vejo essas iniciativas de educação continuada como ferramentas essenciais para a nova geração de injetores. Elas não apenas ensinam a técnica, mas constroem a confiança necessária para avaliar o paciente de forma integral e dominar o uso de produtos com diferentes tecnologias", afirma o especialista.

Para o cirurgião-dentista Marcelo Germani (CRO-SP 88442), a participação em congressos impacta diretamente o bem-estar dos pacientes, sendo de extrema importância para formar profissionais cada vez mais habilitados à prática. "A segurança do paciente é inegociável e começa na ciência por trás do produto. Quando um profissional entende o mecanismo desses tratamentos, ele não está apenas aplicando um produto, mas executando um procedimento com previsibilidade, eficácia e, acima de tudo, máxima segurança", explica.

A participação da Galderma no CIOSP representa um comprometimento da companhia com a excelência, principalmente em treinamento e desenvolvimento de injetores com foco em suportar o crescimento exponencial deste mercado, de forma responsável e sustentável. Vale ressaltar que Sculptra® e Restylane® devem ser aplicados por profissionais de saúde habilitados à prática de injetáveis.

Informações sobre o evento

Data: 28 a 31 de janeiro de 2026

Horário: 10h às 20h

Local: Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme - São Paulo

Referências

Sobre a Galderma

