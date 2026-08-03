Gartner prevê que, até 2029, a maioria dos incidentes de privacidade terá origem em inferências geradas por Inteligência Artificial

Riscos à privacidade relacionados à IA levam CISOs a ir além da proteção tradicional de dados para incluir a governança de inferências

SÃO PAULO, Brasil, Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Até 2029, a maioria dos incidentes de privacidade não resultará da exposição direta de informações de identificação pessoal (PII), mas de inferências geradas por Inteligência Artificial (IA) sobre indivíduos, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

"Está ocorrendo uma mudança fundamental, da exposição de dados para a exposição de insights", afirma Bart Willemsen, Vice-Presidente Analista do Gartner. "Historicamente, as organizações têm se concentrado na proteção de dados pessoais brutos, mas a IA agora pode reconstruir insights profundamente pessoais sem nunca violar os controles tradicionais de dados. Os riscos à privacidade estão surgindo cada vez mais a partir do que os algoritmos de IA inferem sobre os indivíduos, e não dos dados diretamente expostos."

Conforme as organizações reduzem a quantidade de dados pessoais que armazenam devido a pressões regulatórias e de custo, o acesso de agentes mal-intencionados à IA agora lhes permite realizar ataques baseados em inferências. Os avanços na Inteligência Artificial Generativa (GenAI) e no machine learning estão possibilitando a extração de atributos confidenciais, como condições de saúde ou padrões comportamentais, a partir de dados aparentemente inócuos, anonimizados ou agregados.

Temas como esses e outros relacionados aos impactos da Inteligência Artificial na segurança cibernética, privacidade e gestão de riscos serão abordados durante a Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco, que será realizada nos dias 4 e 5 de agosto em São Paulo.

Riscos baseados em inferência estão remodelando as estratégias de privacidade

"Ataques de inferência são particularmente perigosos porque muitas vezes escapam aos mecanismos convencionais de detecção", diz Willemsen. "Indivíduos podem ficar expostos por meio de conclusões geradas pela IA, em vez de registros vazados, criando riscos à privacidade que comprometem a integridade dos dados e são difíceis de detectar, explicar e mitigar."

Essa mudança está forçando as organizações a repensarem suas estratégias de privacidade. Além de proteger os dados pessoais, os líderes de segurança devem regulamentar a forma como os sistemas de IA geram, utilizam e agem com base em insights sobre os indivíduos.

O Gartner prevê que os gastos com proteções de integridade de dados alcancem o mesmo nível dos investimentos em confidencialidade de dados até 2028, à medida que as organizações respondem aos riscos de perfis gerados por IA que sejam imprecisos, tendenciosos ou não autorizados.

"As organizações que continuarem a tratar a privacidade exclusivamente como um desafio de proteção de dados ficarão cada vez mais vulneráveis a incidentes de privacidade causados por inferências geradas pela IA", afirma Willemsen. "A próxima fronteira do risco à privacidade está na forma como a IA interpreta os dados, e não simplesmente na forma como as organizações os armazenam."

Preparando programas de privacidade para riscos baseados em inferências

Para lidar com os riscos emergentes à privacidade baseados em inferências, o Gartner recomenda aos Chief Information Security Officers (CISOs) e líderes de privacidade:

- Incorporar a governança de IA aos programas de privacidade: Integrar os princípios de privacidade desde a concepção (privacy-by-design) aos processos de desenvolvimento e implementação da IA e realizar avaliações frequentes dos algoritmos para identificar vieses, sobreajuste e riscos de inferências não intencionais.

- Adotar tecnologias de aprimoramento de privacidade (PETs): Implementar tecnologias como privacidade diferencial, dados sintéticos e machine learning orientado à privacidade para processar dados de forma protegida e reduzir os riscos de reidentificação.

- Fortalecer a minimização de dados e os controles do ciclo de vida: Limitar a coleta de dados às necessidades essenciais do negócio e garantir um controle de acesso rigoroso e a exclusão oportuna dos dados para reduzir as informações disponíveis para ataques baseados em inferência.

- Aprimorar a segurança cibernética contra ameaças impulsionadas pela IA: Investir em recursos avançados de monitoramento, detecção de anomalias e planejamento de cenários, projetados para identificar padrões de exploração indireta e ameaças baseadas em inferência.

- Promover a transparência e a supervisão humana: Documentar em quais casos os sistemas de IA não devem fazer inferências e em quais devem, realizar auditorias regulares e exigir a participação humana no processo para validar as inferências geradas pela IA antes de tomar medidas em relação a dados sensíveis.

Informações adicionais disponíveis:

Os clientes da Gartner podem saber mais no relatório "Privacy Predicts: Protect People and Resist Turbulence From AI, Surveillance". Saiba como maximizar o valor da IA ao mesmo tempo em que gerencia riscos críticos com o e-book gratuito "AI in Cybersecurity: Minimize Risks and Maximize Impact".

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco

Os analistas do Gartner estão apresentando os mais recentes insights para os líderes de segurança e gestão de risco durante a Conferência Gartner Segurança & Gestão de Risco, que acontece nesta semana em National Harbor (Estados Unidos). Outras datas e locais para as Conferências Gartner Segurança & Gestão de Risco são: 1 a 3 de junho 22 a 24 de julho em Tóquio (Japão), 4 e 5 de agosto em São Paulo (Brasil) e 22 a 24 de setembro em Londres (Reino Unido). Acompanhe as notícias e atualizações das conferências no X e LinkedIn usando #GartnerSEC.

Sobre Gartner for Cybersecurity Leaders

O Gartner for Cybersecurity Leaders equipa os líderes de segurança com as ferramentas para ajudar a reformular os papéis, alinhar a estratégia de segurança aos objetivos de negócios e construir programas para equilibrar a proteção com as necessidades das empresas. Informações adicionais estão disponíveis em https://www.gartner.com/en/cybersecurity/products/gartner-for-cisos. Siga as notícias e atualizações do Gartner for Cybersecurity Leaders no X e LinkedIn usando #GartnerSEC. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para obter mais informações e insights.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner