Gartner prevê que mercado mundial de plataformas e modelos de Inteligência Artificial crescerá 63% em 2026

Maiores vencedores serão os fornecedores que ajudarem as empresas a gerenciar onde e como a IA é utilizada

SÃO PAULO, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Os gastos globais dos usuários finais com modelos e plataformas de Inteligência Artificial (IA) estão projetados para totalizar US$ 64 bilhões em 2026, um aumento de 63,4% em relação aos US$ 39 bilhões registrados em 2025, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. Prevê-se que os gastos com modelos de Inteligência Artificial Generativa (GenAI) cresçam 117%, enquanto os gastos com plataformas de IA aumentarão 36,9% em 2026.

"Os orçamentos corporativos destinados à IA estão sendo submetidos a um escrutínio cada vez maior, com foco crescente na eficiência de uso, no controle de custos e em resultados mensuráveis", afirma Arunasree Cheparthi, Analista Sênior Principal de Pesquisa do Gartner. "Os gastos estão se voltando para fornecedores capazes de demonstrar valor claro em termos de custo, latência, desempenho e confiabilidade.

"Isso está dando vantagem aos fornecedores que incorporam avaliação, transparência de custos e acompanhamento de uso aos fluxos de trabalho dos clientes, facilitando o gerenciamento e a otimização do uso da IA. No entanto, conforme os gastos se tornam mais orientados pelo uso, os fornecedores enfrentam uma pressão crescente para demonstrar adoção real, uso sustentado e margens duradouras."

Essa dinâmica está acelerando o crescimento de modelos de linguagem específicos de domínio (DSLMs) e modelos especializados, que devem crescer 210% em 2026.

Temas como esse e outros relacionados a evolução do mercado de IA, governança de IA, otimização de custos e geração de valor com Inteligência Artificial, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

Previsão de gastos dos usuários finais com plataformas e modelos de IA no mundo, 2025–2026 (em milhões de dólares americanos)

Segmento 2025 2026 Crescimento 2025-2026 (%) Modelos fundacionais de GenAI 11.438 23.356 104,2 DSLMs e modelos especializados de GenAI 1.583 4.910 210,0 Plataformas de desenvolvimento de aplicações de IA 6.885 9.541 38,6 Plataformas de IA para Ciência de Dados e Machine Learning 19.405 26.444 36,3 Mercado Total 39.311 64.252 63,4

Fonte: Gartner (Julho 2026)

"No longo prazo, os maiores vencedores serão os fornecedores que ajudarem as empresas a gerenciar onde e como a IA é utilizada em toda a organização", afirma Cheparthi. "Conforme mais modelos entram no mercado e os preços baseados no uso se tornam mais difíceis de prever, os compradores recorrerão a plataformas que os ajudem a escolher as ferramentas certas, monitorar o desempenho, aplicar políticas e manter os custos sob controle."

Informações adicionais disponíveis:

Os clientes do Gartner podem ler mais no relatório "AI Platforms and Models, Worldwide, 2024-2030, 2Q26".

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Gartner Market Share Momentum

O Gartner Market Share Momentum (MSM) projeta a trajetória futura da participação de mercado e das receitas dos fornecedores com base nas condições de mercado previstas, no desempenho histórico recente e no desempenho no peer-index. Ele oferece uma visão abrangente de como o desempenho do ano anterior de um fornecedor o posiciona em relação aos resultados futuros de participação de mercado, caso continue operando nessa trajetória. Os fornecedores de tecnologia podem usar o MSM para comparar seu desempenho, identificar concorrentes emergentes e tomar decisões estratégicas com confiança. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Os clientes do Gartner podem consultar o relatório MSM mais recente em "Market Share Momentum, Worldwide, 2Q26".

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for High Tech Leaders and Providers

O Gartner for High Tech Leaders and Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as empresas de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT.

Sobre o Gartner

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FONTE Gartner