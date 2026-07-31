Gartner prevê que os gastos mundiais com TI crescerão 14,2% em 2026, totalizando US$ 6,37 trilhões

Gastos com sistemas de Data Center e IaaS são considerados os impulsionadores do maior projeto de infraestrutura já empreendido pela humanidade

SÃO PAULO, Brasil, July 30, 2026 /PRNewswire/ -- Os gastos globais com TI devem atingir US$ 6,37 trilhões em 2026, um aumento de 14,2% em relação a 2025, de acordo com a última previsão do Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia.

"Os sistemas de Data Center e a infraestrutura como serviço (IaaS) são os segmentos que mais crescem, refletindo o investimento acelerado em infraestrutura de Inteligência Artificial (IA), plataformas em Nuvem e aplicações inteligentes", afirma John-David Lovelock, Vice-Presidente Analista Emérito do Gartner. "Construir a capacidade computacional necessária para a IA é o maior projeto de infraestrutura já empreendido pela humanidade. Impulsionados pela expansão das cargas de trabalho de Inteligência Artificial e pela demanda por computação de alto desempenho, os hyperscalers e as empresas estão ampliando rapidamente a capacidade dos Data Centers de última geração."

Essas tendências ressaltam que a infraestrutura de IA, as plataformas em Nuvem habilitadas para Inteligência Artificial e os ecossistemas avançados de software continuarão sendo os segmentos mais atraentes para capitalizar sobre a forte expansão dos gastos globais com TI.

Temas como esse e outros relacionados às principais tendências de tecnologia, Inteligência Artificial, infraestrutura digital e estratégias para CIOs e líderes de TI, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

Previsão Mundial de Gastos com TI (em bilhões de dólares americanos)



Gastos em

2025 Crescimento

em 2025 (%) Gastos em

2026 Crescimento

em 2026 (%) Sistemas de Data Center 506 51,6 822 62,5 Dispositivos 790 9,7 868 9,8 Software 1.271 13,9 1.468 15,5 Serviços 1.492 3,8 1.570 5,3 Infraestrutura como Serviço (IaaS) 222 25,3 287 29,3 Serviços de Comunicação 1.296 3,3 1.354 4,4 Gastos totais com TI 5.577 10,7 6.369 14,2

Fonte: Gartner (Julho 2026)

"Apesar do forte crescimento nos gastos, essa não é uma tendência de mercado do tipo 'a maré alta levanta todos os barcos'", afirma Lovelock. "Os orçamentos de tecnologia estão sendo pressionados pela inflação, pela escassez de suprimentos, pelo aumento dos custos de hardware e memória, pelas iniciativas de financiamento em IA e pelas mudanças nas prioridades."

Projeções de crescimento revisadas refletem a expansão do mercado impulsionada pela IA

Nesta última atualização das previsões, os gastos totais com TI foram revisados para cima, com projeções de crescimento mais robustas, refletindo uma maior confiança na expansão geral do mercado. A revisão dá maior ênfase aos gastos relacionados à Inteligência Artificial, com o crescimento incremental cada vez mais concentrado em segmentos que se beneficiam diretamente da adoção da IA, enquanto os segmentos tradicionais apresentam mudanças comparativamente modestas.

"O crescimento dos gastos com TI está sendo impulsionado pelo aumento dos investimentos em infraestrutura e software de Inteligência Artificial. As organizações estão gastando mais em servidores otimizados para IA, serviços em Nuvem e software pronto para Inteligência Artificial à medida que expandem seus esforços em IA, enquanto os mercados de hardware continuam se ajustando às restrições de oferta de semicondutores e memória", afirma Lovelock. "O crescimento mais rápido é esperado em infraestrutura, serviços em Nuvem e software relacionados à IA, refletindo o forte foco na construção e na ampliação das capacidades de IA em toda a empresa."

A metodologia de previsão de gastos com TI do Gartner baseia-se fortemente na análise rigorosa das vendas de mais de mil fornecedores em toda a gama de produtos e serviços de TI. O Gartner utiliza técnicas de pesquisa primária, complementadas por fontes de pesquisa secundária, para construir um banco de dados abrangente com informações sobre o tamanho do mercado, no qual se baseia sua previsão.

Informações adicionais disponíveis

A previsão trimestral de gastos com TI do Gartner oferece uma perspectiva única sobre os gastos com TI nos segmentos de hardware, software, serviços de TI e telecomunicações. Esses relatórios ajudam os clientes do Gartner a compreender as oportunidades e os desafios do mercado. A pesquisa mais recente sobre a previsão de gastos com TI está disponível para os clientes do Gartner em "Gartner Market Databook, 2Q26".

Mais informações sobre a previsão podem ser encontradas no próximo webinar gratuito do Gartner, intitulado "Q2 2026 IT Spending Forecast: An Ocean of AI Possibility, a Bucket of Capacity".

Gartner é a autoridade mundial em IA

O Gartner é o parceiro indispensável para executivos C-Level e fornecedores de tecnologia à medida que implementam estratégias de IA para alcançar suas prioridades de missão crítica. A independência e a objetividade dos insights do Gartner proporcionam aos clientes a confiança necessária para tomar decisões bem fundamentadas e desbloquear todo o potencial da IA. Clientes C-Level estão usando a ferramenta de IA do Gartner AskGartner para definir como aproveitar a IA em seus negócios. Com mais de 2.500 especialistas em negócios e tecnologia, 6.000 insights escritos, além de mais de 1.000 casos de uso e estudos de caso de IA, o Gartner é a autoridade mundial em IA. Mais informações podem ser encontradas aqui.

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for High Tech Leaders and Providers

O Gartner for High Tech Leaders and Providers equipa líderes de tecnologia e suas equipes com melhores práticas baseadas em funções, insights da indústria e visões estratégicas sobre tendências emergentes e mudanças de mercado para que alcancem suas prioridades de missão crítica e construam as empresas de sucesso do amanhã. Para informações adicionais, acesse: www.gartner.com/en/industries/high-tech. Acompanhe as notícias e atualizações do Gartner for High Tech no X e no LinkedIn usando #GartnerHT.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner