Gartner prevê que pelo menos 15% dos países em zonas geopolíticas voláteis firmarão acordos de "embaixada de dados" até 2029

Necessidade de dispersão soberana cresce à medida que localização de dados cria risco de "alvo digital"

SÃO PAULO, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Pelo menos 15% dos países em regiões geopolíticas voláteis estabelecerão acordos formais de embaixadas de dados até 2029 para garantir a continuidade dos serviços e operações governamentais, de acordo com o Gartner, Inc., empresa de insights de negócios e tecnologia. Isso reflete uma mudança notável em relação à situação atual, em que apenas alguns países adotaram formalmente embaixadas de dados.

Uma embaixada de dados é um enclave legalmente protegido que permite que um país hospede infraestrutura digital crítica em território estrangeiro, mantendo total soberania e controle sobre seus dados.

"A crescente instabilidade geopolítica, as ameaças cibernéticas e os riscos de concentração associados à localização de dados estão levando os governos a ir além dos modelos tradicionais de soberania centrados na residência de dados", afirma Daniel Nieto, Diretor Analista Sênior do Gartner. "Essa mudança está aumentando o foco em estratégias operacionais resilientes, como a dispersão soberana, que dissocia dados, aplicações e infraestrutura críticos da geografia física, ao mesmo tempo em que mantém a soberania por meio da jurisdição legal."

"As embaixadas de dados estão surgindo como uma abordagem prática para a dispersão soberana. Elas reduzem o risco de concentração, eliminam pontos únicos de falha e ajudam os governos a manter a continuidade de funções estatais críticas além das fronteiras nacionais, mantendo total controle legal sobre seus sistemas e dados."

Por meio de acordos bilaterais, os governos podem hospedar sistemas críticos em outro país, garantindo, ao mesmo tempo, que esses sistemas permaneçam sob a jurisdição do Estado de origem. A segurança é mantida por meio de uma criptografia robusta de ponta a ponta, com as chaves de descriptografia mantidas exclusivamente pelo país de origem.

Temas como esse e outros relacionados aos desafios da liderança em tecnologia, dados, soberania, inovação, governança, Inteligência Artificial e estratégias, serão abordados durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada nos dias 21 a 23 de setembro em São Paulo.

"Embaixadas de Dados" fornecem suporte para a continuidade do Estado durante eventos de Black Sky

Conforme os sistemas digitais se tornam instrumentos essenciais da soberania estatal, a resiliência operacional dependerá cada vez mais do controle jurídico dos dados, e não de sua proximidade física.

"Registros governamentais críticos, incluindo registros de estado civil, títulos de propriedade, registros tributários e livros contábeis, podem ser replicados em ambientes externos seguros e funcionar como extensões sincronizadas dos principais sistemas governamentais", afirma Nieto. "Isso ajuda a garantir que os dados permaneçam disponíveis e que os serviços possam continuar durante um evento de black sky, quando a infraestrutura nacional crítica e os sistemas governamentais são gravemente afetados ou incapacitados."

Para sistemas altamente sensíveis de defesa e inteligência, os governos exigem proteções adicionais, incluindo criptografia pós-quântica e arquiteturas de zero trust. Essas medidas ajudam a garantir que os sistemas críticos permaneçam seguros, mesmo quando hospedados fora das fronteiras nacionais.

Mais informações disponíveis

Os clientes do Gartner podem ler mais no artigo "How Government CIOs Can Ensure Continuity via Data Embassies".

Sobre a Conferência Gartner CIO & IT Executive

Os analistas do Gartner fornecerão insights adicionais sobre tendências que moldam o futuro da TI e dos negócios, incluindo a aceleração da transformação empresarial, modernização de aplicações, infraestrutura e operações, durante a Conferência Gartner CIO & IT Executive, que será realizada de 21 a 23 de setembro em São Paulo (Brasil) e de 5 a 7 de outubro em Dubai (Emirados Árabes). Acompanhe as notícias e atualizações da conferência no X e no LinkedIn usando #GartnerCIO.

Sobre o Gartner for Government and Public Sector

O Gartner for Government and Public Sector equipa líderes de TI e suas equipes com insights e ferramentas objetivas e práticas para tomar decisões mais rápidas e inteligentes e alcançar um desempenho mais sólido em prioridades de missão crítica. Informações adicionais estão disponíveis em https://www.gartner.com/en/industries/government-public-sector/all.

Siga as notícias e atualizações do Gartner for Software Engineering Leaders no X e LinkedIn. Visite a Sala de Imprensa do Gartner para obter mais informações e insights.

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. fornece insights objetivos e acionáveis que impulsionam decisões mais inteligentes e um melhor desempenho para as prioridades de missão crítica das empresas. Para saber mais, visite www.gartner.com.

FONTE Gartner