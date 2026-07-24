Geladeira LG InstaView™ ultrapassa 5,3 milhões em vendas globais

Escolhida por consumidores em todo o mundo, a inovação da geladeira InstaView da LG continua a redefinir a experiência na cozinha uma década após sua estreia

Resumo da notícia

A geladeira InstaView™ da LG Electronics celebra o 10º aniversário de seu lançamento, ocorrido em 2016, superando 5,3 milhões de unidades em vendas globais acumuladas.

O icônico recurso "Bata duas vezes, veja o interior" da LG rompeu convenções, oferecendo uma combinação de conveniência ao usuário, eficiência energética e valor estético que estabeleceu um novo padrão na indústria.

As geladeiras LG InstaView continuam a ganhar espaço em todo o mundo, liderando a categoria na América do Norte, ao mesmo tempo em que registram crescimento significativo na Europa, Ásia e América Latina.

Na última década, a geladeira LG InstaView ganhou vários prêmios de design e inovação, incluindo Red Dot, iF, IDEA e CES.

SÃO PAULO, July 24, 2026 /PRNewswire/ -- A geladeira InstaView™ da LG Electronics (LG), que permite aos usuários ver o interior sem abrir a porta, atingiu um marco importante em seu 10º aniversário, ultrapassando cinco milhões de unidades em vendas globais acumuladas.

Aprovação dos consumidores em todo o mundo

Desde o lançamento da geladeira LG InstaView em 2016, a LG vendeu 5,3 milhões de unidades, o equivalente a comercializar aproximadamente uma unidade por minuto.

A América do Norte provou ser o mercado mais forte para a geladeira InstaView, respondendo por cerca de 30% de todas as vendas até o momento. Na Europa, a geladeira também foi bem recebida pelos consumidores que valorizam a eficiência energética, a sustentabilidade e o desempenho na preservação de alimentos. As vendas também estão em constante aumento na Ásia e na América Latina, impulsionadas pela crescente demanda por eletrodomésticos premium.

Uma inovação que redefiniu a geladeira

O InstaView redefiniu como os consumidores interagem com suas geladeiras, permitindo que vejam o interior sem abrir a porta. O recurso utiliza um painel de vidro com revestimento especial que se ilumina com duas simples batidas, revelando o conteúdo sem deixar o ar frio escapar. Na última década, essa inovação foi reconhecida pela mídia internacional e homenageada em premiações globais de design e inovação, incluindo o Red Dot Design Award, o iF Design Award, o IDEA e o CES Innovation Award.

Do benefício funcional ao valor de estilo de vida

A análise da LG sobre as avaliações de clientes globais mostra que a percepção do consumidor sobre a geladeira InstaView e seu recurso evoluiu ao longo do tempo, mudando do foco inicial nos benefícios funcionais para a sensação geral de satisfação que proporciona. Enquanto os primeiros comentários se concentravam na conveniência de bater duas vezes para ver o interior e na redução da perda de ar frio, avaliações mais recentes destacam cada vez mais o design refinado do InstaView e a satisfação que ele traz para o uso diário na cozinha.

"Há uma década, a geladeira LG InstaView é uma prova de nossa liderança no mercado de eletrodomésticos e de nossa profunda compreensão do estilo de vida dos clientes", disse Baek Seung-tae, presidente da LG Home Appliance Solution Company. O executivo também ressaltou: "Este marco reflete nosso sucesso em criar não apenas um recurso inovador, mas uma experiência de cozinha mais conveniente e agradável. Com base em nossas avançadas tecnologias de IA, refrigeração e preservação de alimentos, continuaremos a liderar a evolução da experiência na cozinha com inovações centradas no cliente".

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil