LG mostra como organizar melhor a geladeira para tornar a rotina na cozinha mais prática

Com tecnologias de refrigeração e modelos de alta capacidade, consumidores podem aproveitar melhor o espaço interno, conservar os alimentos por mais tempo e tornar a rotina mais prática

Resumo da notícia

A forma como os alimentos são organizados influencia diretamente sua conservação e o aproveitamento do espaço interno da geladeira.

Modelos de alta capacidade, como a LG Side by Side L267 e a Multidoor de quatro portas (GC-V24FFLHB), oferecem compartimentos que facilitam a organização da rotina.

Tecnologias como DoorCooling+, Hygiene Fresh e Compressor Inverter ajudam a manter condições ideais para armazenar diferentes tipos de alimentos.

A conectividade do LG ThinQ amplia a praticidade ao permitir acompanhar informações importantes sobre o funcionamento da geladeira pelo smartphone.

SÃO PAULO, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma geladeira organizada vai muito além da estética. Distribuir corretamente frutas, verduras, carnes, bebidas e alimentos prontos contribui para aproveitar melhor o espaço disponível, facilita a visualização dos itens armazenados e ajuda a reduzir desperdícios. Aliada às tecnologias presentes nos eletrodomésticos mais modernos, a organização também favorece uma conservação mais eficiente dos alimentos e torna a rotina na cozinha mais prática.

geladeira

"Hoje, os consumidores buscam soluções que combinem capacidade, organização e tecnologia para simplificar o dia a dia. Uma geladeira bem-organizada ajuda a visualizar melhor os alimentos, reduzir desperdícios e tornar a rotina da casa mais prática, especialmente quando o produto oferece recursos que contribuem para uma refrigeração eficiente", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Aproveite cada compartimento da melhor forma

Cada área da geladeira possui uma função específica para facilitar a organização dos alimentos. As prateleiras centrais são indicadas para alimentos prontos e laticínios, enquanto as gavetas inferiores ajudam a conservar frutas e verduras em condições mais adequadas de umidade. Já as prateleiras da porta oferecem praticidade para armazenar bebidas, molhos e outros itens de uso frequente. Nos modelos da LG equipados com a tecnologia Door Cooling+™, saídas de ar localizadas na parte superior frontal da geladeira promovem uma distribuição mais uniforme do ar frio, ajudando a manter a temperatura estável também nessa região e contribuindo para a conservação dos alimentos.

Além da organização, evitar sobrecarregar os compartimentos permite uma circulação mais eficiente do ar frio, favorecendo a conservação dos alimentos.

Mais espaço para diferentes rotinas

Geladeiras com maior capacidade interna também contribuem para uma organização mais eficiente, especialmente em famílias maiores ou para quem costuma fazer compras em maior volume.

A LG Side by Side L267, com capacidade de 638 litros, oferece amplo espaço interno, dispenser externo de água e gelo e prateleiras que facilitam a separação dos alimentos por categorias.

Já a LG Multidoor 670L (GC-V24FFLHB), com quatro portas, oferece um layout que facilita a organização dos alimentos por categorias, permitindo separar itens de uso frequente, bebidas, frutas, verduras e alimentos congelados de maneira mais prática. O modelo também incorpora o recurso InstaView™, que permite visualizar o interior da geladeira com apenas dois toques no painel de vidro, reduzindo a necessidade de abrir as portas com frequência e contribuindo para manter a temperatura interna.

Tecnologia que ajuda a conservar os alimentos

Além da organização, tecnologias presentes nas geladeiras premium da LG contribuem para preservar a qualidade dos alimentos.

Tanto a LG Side by Side L267 quanto a Multidoor de quatro portas (GC-V24FFLHB) reúnem tecnologias desenvolvidas para favorecer a conservação dos alimentos. Entre elas está o DoorCooling+, que ajuda a recuperar a temperatura interna mais rapidamente após a abertura das portas, o Hygiene Fresh, que auxilia na redução de odores e na higienização do ar no interior da geladeira, e o Compressor Inverter, projetado para proporcionar maior eficiência energética, funcionamento silencioso e desempenho consistente.

Esses recursos ajudam a criar condições mais estáveis para armazenar diferentes tipos de alimentos, contribuindo para reduzir desperdícios e preservar seu frescor por mais tempo.

Uma cozinha mais conectada

A organização também pode ser complementada pela conectividade. Compatível com o LG ThinQ, a LG Side by Side L267 permite acompanhar informações sobre o funcionamento da geladeira, receber notificações e acessar o recurso Smart Diagnosis, que auxilia na identificação de possíveis anormalidades operacionais.

"A tecnologia tem um papel importante na simplificação da rotina doméstica. Quando combinamos conectividade, alta capacidade e soluções voltadas à conservação dos alimentos, proporcionamos uma experiência mais prática e eficiente para os consumidores", conclui Edianne Menezes.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil