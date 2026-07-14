LG Electronics lança nova linha LG Professional Laundry para lavanderias comerciais

Tecnologia avançada, eficiência energética e gestão inteligente ajudam a tornar operações comerciais mais eficientes

Resumo da notícia

A LG Electronics anunciou o lançamento global da linha LG Professional Laundry, uma solução voltada para o mercado de lavanderias comerciais.

Incorporando tecnologias de ponta, os novos equipamentos garantem maior eficiência, desempenho confiável e gestão simplificada por meio de ferramentas inteligentes.

O lançamento reforça a posição da LG no setor, impulsionando sua atuação em escala global junto a empresas B2B (business-to-business), que abrangem segmentos como lavanderias industriais, hospitalidade, saúde e varejo.

SÃO PAULO, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) está ampliando sua atuação no mercado de lavanderias comerciais com o lançamento global da nova linha LG Professional Laundry. Complementando seu portfólio de produtos, a nova linha oferece aos parceiros B2B de diversos setores uma solução integrada e inteligente de ponta a ponta. A estreia da LG Professional Laundry será realizada ainda neste mês na Europa, com lançamentos programados também para a Ásia e América do Norte nos próximos meses.

LAVANDERIA

Incorporando tecnologias de ponta, os novos equipamentos garantem maior eficiência, desempenho confiável e gestão simplificada por meio de ferramentas inteligentes. O lançamento reforça a posição da LG no setor, impulsionando sua atuação em escala global junto a empresas B2B (business-to-business), que abrangem segmentos como lavanderias industriais, hospitalidade, saúde e varejo.

Foco na eficiência para operações comerciais

A nova linha foi projetada para atender às necessidades de alta demanda de empreendimentos comerciais, com equipamentos de grande capacidade, como as máquinas WasherDryer, que combinam ciclos de lavagem e secagem. Baseado em um padrão de carga de 7 kg, o modelo é capaz de realizar o processo completo em cerca de uma hora.

Com a tecnologia AI Weight Detection, os equipamentos ajustam automaticamente o consumo de água e energia ao peso das roupas. Já o sistema Dual Inverter HeatPump™ proporciona uma secagem eficiente em baixas temperaturas, reduzindo custos operacionais ao mesmo tempo em que dispensa a instalação e manutenção de dutos, contribuindo para mais economia nos negócios.

Tecnologia avançada para resultados consistentes

Os equipamentos da linha LG Professional Laundry contam com sensores inteligentes e tecnologias exclusivas que otimizam o desempenho. O Dynamic Ball-Core System, por exemplo, detecta e corrige desequilíbrios no tambor em tempo real, reduzindo vibrações e ruídos, mesmo em ciclos com giros de até 1.100 RPM. Este recurso também ajuda a melhorar o processo de extração de água, reduzindo o tempo e o consumo de energia na secagem.

Além disso, os secadores da linha utilizam o recurso Sensor Dry, que evita o ressecamento excessivo dos tecidos, protegendo as fibras e otimizando o tempo de secagem. Funções como o Wet Cleaning com a tecnologia MotionCare oferecem cuidado especial para roupas delicadas, combinando ciclos suaves de lavagem com secagem em baixa temperatura e movimentos precisos do tambor, diminuindo o risco de danos às peças.

Gestão simplificada e manutenção prática

Projetada para maximizar a durabilidade e a facilidade de uso, a linha traz um design que simplifica a manutenção, permitindo acesso rápido a componentes essenciais e reduzindo o tempo de indisponibilidade dos equipamentos. Recursos como o Heat Exchanger Cleaning Assist, que limpa automaticamente o trocador de calor após cada ciclo, e o Tub Clean, certificado por Intertek para reduzir 99,9999% das bactérias no tambor, reforçam a confiabilidade e a vida útil das máquinas.

Adicionalmente, o design intuitivo ProGuide Control, com uma tela LCD touch circular de 7 polegadas, facilita a seleção de ciclos e ajustes, proporcionando uma experiência de uso mais simples e eficiente.

A gestão operacional é ainda mais intuitiva com o aplicativo LaundryCrew, que oferece monitoramento remoto dos equipamentos, análises de dados operacionais em tempo real, além de atualizações simplificadas de software. Para atender necessidades mais específicas, a linha também oferece a integração via Open API, permitindo que empresas conectem os equipamentos a plataformas e sistemas de gestão existentes, ampliando ainda mais as capacidades operacionais.

Expansão global no mercado de lavanderias comerciais

A LG já possui forte presença global na área de lavanderias comerciais, atendendo grandes operadores nos Estados Unidos com soluções tecnológicas avançadas e expandindo sua atuação com modelos de negócios locais na Ásia, como a franquia Laundry Crew na Tailândia. Com o lançamento da nova linha LG Professional Laundry, a empresa dá mais um passo estratégico para oferecer soluções integradas, escaláveis e totalmente adaptadas às necessidades de clientes B2B em todo o mundo.

"O objetivo da linha LG Professional Laundry é melhorar a eficiência e a economia nas operações de lavanderias comerciais", afirma Baek Seung-tae, presidente da LG Home Appliance Solution Company. "Ao combinarmos tecnologias avançadas de lavagem e secagem com recursos de inteligência artificial e suporte completo, reforçamos nosso compromisso em ajudar os parceiros de negócios a alcançar melhores resultados e expandir suas operações."

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil