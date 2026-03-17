Geladeiras inteligentes da LG, destaque no Innofest 2026, ajudam a economizar comida e energia

Tecnologias de refrigeração e conectividade, apresentadas no evento da marca, ajudam a preservar melhor os alimentos e otimizar o consumo de energia

SÃO PAULO, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o LG InnoFest 2026 LATAM, a LG Electronics do Brasil destacou seu portfólio de soluções de refrigeração que combinam tecnologia, eficiência energética e conectividade para facilitar o dia a dia na cozinha. Com esses recursos, a companhia reforça seu compromisso em ajudar os consumidores a conservar melhor os alimentos, evitar o desperdício e administrar de forma mais eficiente o que está armazenado.

INNOFEST

Recursos presentes em diferentes modelos da marca buscam manter a temperatura mais estável no interior da geladeira, contribuindo para preservar os alimentos por mais tempo. Com destaque para o sistema Door Cooling+, que distribui o ar frio de forma mais uniforme e ajuda a manter a temperatura interna mesmo quando a porta é aberta com frequência. Isso contribui para que alimentos armazenados na porta ou nas prateleiras mantenham suas características por mais tempo.

Já o compressor inverter foi projetado para oferecer maior eficiência energética e funcionamento mais estável. Além de ajudar a reduzir o consumo de energia, o sistema contribui para manter as condições ideais de conservação dos alimentos.

A conectividade também faz parte da experiência com as geladeiras. Com a integração à plataforma LG ThinQ, o usuário pode monitorar e controlar algumas funções do aparelho diretamente pelo smartphone. A tecnologia permite acompanhar o funcionamento do equipamento, receber notificações e ajustar configurações de forma remota, trazendo mais praticidade para o cotidiano.

No evento, a LG também destacou geladeiras desenvolvidas com base nas características dos lares latino-americanos, incluindo soluções pensadas para ambientes com espaço limitado e padrões de consumo da região.

"Sabemos que a geladeira é um dos eletrodomésticos mais importantes da casa e que conservar bem os alimentos faz diferença no dia a dia. Por isso, buscamos desenvolver tecnologias que ajudem a manter os alimentos frescos por mais tempo e que também contribuam para um uso mais eficiente de energia", afirma Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Electronics do Brasil.

Com a combinação de eficiência energética, controle de temperatura e conectividade, as geladeiras inteligentes passam a desempenhar um papel cada vez mais relevante na organização da cozinha e na redução do desperdício de alimentos.

*Algumas funcionalidades mencionadas podem variar de acordo com o modelo e a região. Recomendamos verificar as especificações de cada produto para confirmar a disponibilidade dos recursos. Para conhecer essas e outras soluções da LG Electronics e ficar por dentro das principais novidades da marca, visite o Site Oficial e a Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com .

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

LIFE'S GOOD

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o ' Radio Optimism ' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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FONTE LG Electronics Brasil