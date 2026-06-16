Geladeiras LG oferecem praticidade e tecnologia para receber amigos durante o Mundial

Modelos Multidoor (4 portas) e Side by Side trazem recursos que facilitam a organização de bebidas e alimentos nos dias de jogos

Resumo da notícia

A LG Electronics destaca modelos de geladeiras de alta capacidade para facilitar a recepção de convidados durante os jogos do maior torneio de futebol do planeta.





A geladeira Multidoor, modelo de 4 portas (GC-V24FFLHB), traz a tecnologia InstaView™ para visualizar o interior sem abrir a porta e evitar a perda de ar frio.





O modelo Side by Side (GC-X267GL5P) oferece o recurso exclusivo UVnano™ no dispenser de água para eliminar bactérias do bocal e garantir hidratação segura.





Ambas as opções contam com a função DoorCooling+™, que entrega uma refrigeração mais rápida e uniforme para resfriar bebidas com eficiência em dias de casa cheia.





O modelo Side by Side (GC-L267KLQX) oferece dispenser de água e gelo na porta, garantindo mais praticidade para servir bebidas durante os jogos.

SÃO PAULO, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Com a chegada do maior torneio de futebol do planeta, reunir a família e os amigos em casa para acompanhar os jogos já é uma tradição. Para garantir que as bebidas estejam sempre geladas e os petiscos bem conservados, a LG Electronics (LG) destaca as geladeiras Multidoor de 4 portas (modelo GC-V24FFLHB) e Side by Side (modelo GC-L267KLQX). Os equipamentos são projetados para oferecer alta capacidade, eficiência energética e tecnologias inteligentes que simplificam a rotina de quem gosta de receber convidados, cada um com diferenciais específicos.

geladeira

"Nosso objetivo é garantir que o consumidor não perca nenhum lance do jogo se preocupando com a bebida quente ou com a organização da cozinha", explica Edianne Menezes, Gerente de Home Solutions da LG Brasil. "As geladeiras da LG integram inovações para que receber amigos e familiares seja uma experiência prática, segura e muito eficiente."

Conveniência e economia de energia com a LG Multidoor

Durante as partidas, é comum abrir a geladeira diversas vezes para buscar bebidas e petiscos. Para solucionar a perda de temperatura, a geladeira LG Multidoor, que possui o formato prático de 4 portas (GC-V24FFLHB), conta com a tecnologia InstaView™. Com apenas dois toques no painel de vidro espelhado, o interior é iluminado, permitindo que o usuário visualize os itens armazenados sem precisar abrir a porta. Essa funcionalidade evita a dissipação do ar frio e ajuda a reduzir o consumo de energia, além de oferecer acesso rápido aos alimentos mais consumidos.

Água na porta e gelo sempre pronto na LG Side by Side

Para facilitar a rotina em dias de casa cheia, o modelo LG Side by Side, GC-L267KLQX, conta com dispenser de água e gelo na porta, permitindo servir bebidas com mais praticidade durante os jogos. O produto também reúne recursos como Hygiene Fresh+, DoorCooling+™ e conectividade LG ThinQ™, que apoiam a conservação dos alimentos e a gestão do equipamento no dia a dia.

Refrigeração rápida para os dias de casa cheia

Quando o volume de pessoas aumenta, a necessidade de resfriar bebidas rapidamente também cresce. Neste aspecto, os dois modelos da LG compartilham inovações de alto desempenho. Tanto a Multidoor de 4 portas quanto a Side by Side contam com a tecnologia DoorCooling+™, que utiliza saídas de ar localizadas estrategicamente perto da porta para resfriar os itens de forma mais rápida do que sistemas convencionais. Em paralelo, a tecnologia Linear Cooling™ atua para manter a temperatura interna constante, garantindo que os petiscos e pratos frescos mantenham o sabor e a textura originais por mais tempo.

Alta capacidade e conectividade inteligente

O espaço interno é um fator decisivo para organizar os mantimentos antes dos jogos. As geladeiras entregam uma configuração otimizada para armazenar travessas grandes e caixas de bebidas com facilidade, combinadas a um design sofisticado que se integra à cozinha. Além disso, a gestão dos dois eletrodomésticos ganha o aliado da conectividade LG ThinQ™, que permite ao usuário controlar a temperatura da geladeira ou acionar o resfriamento rápido remotamente pelo smartphone antes mesmo de os convidados chegarem.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil