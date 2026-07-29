No mercado de luxo residencial, LG traz o conceito de casas autônomas focadas em conforto e praticidade

Integração de inteligência artificial na rotina doméstica, closets inteligentes e telas de cinema em casa redefinem o conceito de morar bem no segmento de alto padrão.

Resumo da notícia

A LG destaca seu portfólio de soluções direcionadas para residências de alto padrão.

Linhas oferecem Lava & Seca de Alta Capacidade, geladeira Multidoor e closet inteligente LG Styler.

A tecnologia conectada foca em rotina livre de esforço, conservação avançada de alimentos e cuidado com as roupas.

O MAGNIT, a tela Micro LED de 136 polegadas da LG, coroa o ambiente com uma experiência premium de cinema em casa.

SÃO PAULO, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) destaca seu portfólio de produtos direcionados ao segmento de residências de luxo. Com requinte e tecnologia, a marca une a elegância dos eletrodomésticos focados no cuidado e bem-estar à linha LG MAGNIT com telas Micro LED de grande formato. Tudo isso funciona de forma harmoniosa e discreta através do aplicativo LG ThinQ™, garantindo um ambiente inteligente que valoriza o conforto, o design do espaço e a máxima tecnologia para o dia a dia.

Cozinhas modernas e conectadas

Eletrodomésticos premium

Para a cozinha, a Geladeira Multidoor LG de 670 litros com InstaView™ (GC-V24FFLHB) é um dos destaques. Com acabamento Inox Look e quatro portas, a geladeira ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo graças às tecnologias Linear Cooling™, DoorCooling™ e Multi Air Flow. Com dois toques no painel de vidro, o usuário consegue visualizar o interior sem abrir a porta, contribuindo para uma maior conservação dos alimentos. O modelo também conta com Hygiene Fresh+, gavetas com controle de umidade e um espaço de fácil acesso para armazenar os itens mais utilizados. Além disso, permite o controle de funções e a checagem do status do aparelho diretamente pelo celular por meio do aplicativo LG ThinQ™.

Cuidado com as roupas

O cuidado premium se estende para a área de vestuário. Na lavagem, o destaque fica por conta da Lava & Seca de Alta Capacidade de 18kg (WD18GNTS6B), com um visor LCD e Inteligência Artificial AI DD™ 2.0, ela reconhece o volume e a textura dos tecidos para lavar as peças mais delicadas de forma inteligente e suave, enquanto o dispenser automático (ezDispense) torna o processo ainda mais independente.

Para um cuidado diário que dispensa lavagens constantes, a LG destaca o LG Styler (S3MFBN), closet inteligente com acabamento espelhado que agrega beleza ao quarto ou área de serviço. Usando o poder do vapor TrueSteam™, ele higieniza, remove amassados e elimina odores de peças delicadas, ternos e casacos, garantindo roupas prontas e renovadas para o uso. O modelo também faz secagem suave em baixas temperaturas e pode ser controlado à distância pelo app ThinQ.

"O público premium não abre mão da união perfeita entre estética e conforto. É por isso que nossas geladeiras, lavadoras e closets inteligentes entregam um cuidado excepcional com a casa, integrando-se à arquitetura com muita elegância e trabalhando de forma autônoma para que o usuário só precise relaxar", ressalta Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Experiência de cinema em casa

Elevando a experiência visual a um nível cinematográfico, as telas de alto padrão complementam a casa de luxo com o LG MAGNIT (LSAH007). Desenvolvida para criar espaços de entretenimento deslumbrantes, essa tela de 136 polegadas usa a tecnologia Active Micro LED e entrega imagens incrivelmente vivas e reais, com brilho de pico de 1.700 nits e resolução 4K. Quando desligada, seu design sem bordas se integra tão bem ao ambiente que se assemelha a uma obra de arte na parede, oferecendo um entretenimento de tirar o fôlego a qualquer hora sem poluir o visual da sala.

Sobre a nova fábrica da LG no Paraná

Inaugurada em 2026, ano em que a marca celebra 30 anos no Brasil, a unidade de Fazenda Rio Grande (PR) é a segunda planta industrial da LG no país e marca o início da produção nacional de geladeiras. Com um investimento estratégico de R$ 1,5 bilhão e ocupando uma área de 770 mil metros quadrados, a fábrica possui capacidade inicial projetada para produzir 500 mil unidades por ano e deve gerar cerca de 500 empregos diretos. A nova operação fortalece a estratégia de longo prazo da companhia no segmento de linha branca, permitindo maior agilidade no atendimento ao mercado nacional e o desenvolvimento de produtos cada vez mais conectados às necessidades e à rotina dos lares brasileiros.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

FONTE LG Electronics Brasil