Geladeiras LG se destacam em eficiência energética

Com classificação A do Inmetro, geladeiras da LG entregam alta economia de energia graças ao motor Smart Inverter™ e facilidades do aplicativo LG ThinQ®

Resumo da notícia

A LG Electronics reafirma a máxima eficiência de seu portfólio com a classificação A na nova etiqueta do Inmetro, em vigor desde janeiro de 2026.

A tecnologia do Compressor Smart Inverter™ ajuda a reduzir o consumo energético em até 52%, ajustando ativamente a potência de resfriamento.

O recurso InstaView™ reduz a perda de ar frio ao permitir a visualização do interior da geladeira com apenas dois toques no vidro.

O aplicativo LG ThinQ® facilita o controle na palma da mão, oferecendo um painel de energia e o acionamento remoto do Modo Férias.

SÃO PAULO, 18 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) reforça o compromisso com a economia de energia em casa ao destacar a alta eficiência de suas geladeiras no mercado brasileiro, que operam com a classificação máxima (nível A) na nova Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Inmetro. A adequação às novas normas, que se tornaram mais rigorosas a partir de 2026, reflete o foco contínuo da empresa em ajudar o consumidor a poupar eletricidade no dia a dia. Esse resultado é possível graças às inovações no motor do aparelho, ao design que retém o ar frio e à gestão inteligente viabilizada pelo aplicativo LG ThinQ®.

GELADEIRA

"A eficiência energética é o pilar central no desenvolvimento das nossas geladeiras. Com a união do motor Smart Inverter™ e os recursos de conectividade do aplicativo LG ThinQ™, ajudamos o consumidor a ter um controle real sobre o seu consumo elétrico, garantindo economia na conta de luz sem abrir mão do design premium e da alta capacidade de armazenamento", afirma Edianne Menezes, gerente de Home Solutions da LG Brasil.

Impacto do Compressor Smart Inverter™

Com a atualização promovida pelo Inmetro, em vigor desde janeiro de 2026, os refrigeradores passaram a ser classificados em três faixas de eficiência energética: A, B e C, substituindo os seis níveis da escala anterior, que incluía as subclasses A+++, A++, A+, A, B e C.

O grande responsável por essa economia é o Compressor Smart Inverter™. Diferente dos motores convencionais, que dão picos de energia ao ligar e desligar repetidamente, a tecnologia Inverter da LG ajusta a velocidade de trabalho de forma contínua, de acordo com a necessidade de resfriamento do momento. Essa adaptação evita os picos de consumo na corrente elétrica e ajuda a reduzir o consumo de energia em até 52%, em comparação aos limiares de classificação anteriores (que, originalmente, classificariam o aparelho no selo A+++).

Isolamento térmico e design InstaView™

O abre e fecha da porta é um dos maiores responsáveis pelo desperdício de energia na cozinha. A LG resolve esse problema com a tecnologia InstaView™. O recurso traz um painel de vidro que se torna transparente com dois toques, permitindo que o consumidor veja o que tem dentro sem precisar abrir a geladeira.

O sistema atua junto com outras inovações, como o LinearCooling™, projetado para manter a temperatura sempre estável, e o DoorCooling+™, que cria uma cortina de ar frio para restabelecer o clima ideal na área da porta de maneira mais rápida.

Controle inteligente na palma da mão com LG ThinQ®

A conexão Wi-Fi transforma o celular em um grande aliado para evitar desperdícios por meio do aplicativo LG ThinQ®. Pela plataforma, o usuário acessa um painel de energia (Energy Dashboard) para acompanhar o dia a dia do aparelho. O aplicativo permite ativar o Modo Férias remotamente, diminuindo o gasto de energia quando a casa está vazia, e ainda avisa no smartphone se a porta ficar aberta por acidente.

A facilidade se estende ao cuidado com a geladeira por meio do Smart Diagnosis. Esse recurso faz um check-up rápido do aparelho e, caso note alguma variação no funcionamento que possa forçar o motor, agiliza o contato com o suporte especializado.

Amplo portfólio focado na economia

A atenção à eficiência energética faz parte de diversas linhas de geladeiras da LG disponíveis no Brasil. Isso inclui desde a família Inverse (GC-B569NLL e GC-B569NQL) e os modelos Side by Side (GC-X267GL5, GC-L267KLQX e GC-B187PQAM), até as opções Multidoor de alta capacidade (GC-V24FFL) e os modelos Duplex (GN-B392PQW).

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: Link

Instagram: Link

Twitter: Link

YouTube: Link

Facebook: Link

LinkedIn: Link

FONTE LG Electronics Brasil