Geraldo Alckmin visita revenda VW Caminhões e Ônibus pelo Move Brasil

Vice-presidente da República foi recebido por Roberto Cortes

Programa perene de renovação da frota é defendido pela empresa há mais de duas décadas

BRASILIA, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ --Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, foi recebido hoje (8) em Brasília (DF) por Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, para uma visita à concessionária autorizada Nasa Caminhões e Ônibus. Ambos acompanharam o atendimento aos primeiros clientes interessados no Programa BNDES Renovação de Frota (Programa Move Brasil), que pretende estimular a renovação sustentável da frota brasileira, a redução de emissões e o aumento da eficiência dos transportadores.

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

"O programa beneficia tanto o grande quanto o pequeno empresário. Mas temos uma preocupação especial com o transportador autônomo. Pretendemos financiar veículos tanto novos ou seminovos. Além disso, se a escolha do cliente for por um veículo biometano ou elétrico, há vantagens", afirmou o vice-presidente.

"Em 2023, a Volkswagen Caminhões e Ônibus foi uma das pioneiras na adesão a um programa para a renovação da frota nacional que incluiu a retirada dos primeiros caminhões com mais de 20 anos das estradas brasileiras. E agora sai na frente, oferecendo a seus clientes as novas condições especiais para a aquisição de caminhões novos e seminovos. A maior sustentabilidade da frota é uma proposta que defendemos há mais de duas décadas, e queremos mostrar o apoio do setor a mais essa boa medida", explicou Roberto Cortes.

A rede autorizada de concessionários VWCO já oferece o financiamento Move Brasil para caminhões novos produzidos no Brasil e para seminovos elegíveis (fabricados a partir de 2012). O prazo é de 60 meses com até seis meses de carência, com possibilidade de financiamento integral do bem e taxas de juros mais atrativas que as atualmente praticadas no mercado. A iniciativa também permite condições ainda mais diferenciadas para quem entregar como contrapartida veículos antigos (com mais de 20 anos de fabricação) ou optar por modelos mais eficientes e de menor impacto ambiental.

Durante a visita, Geraldo Alckmin também foi informado de que, em 2026, a Volkswagen Caminhões e Ônibus celebrará 45 anos de existência, e sua fábrica em Resende (RJ) completará 30 anos de atividades. O encontro na Nasa Caminhões e Ônibus contou ainda com as presenças de Ricardo Alouche e Marco Saltini, respectivamente vice-presidentes de Vendas, Marketing e Pós-Vendas, e de Relações Institucionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857792/move_brasil_principal.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus