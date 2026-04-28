GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ --

Destaques do 1º trimestre de 2026

EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,0 bilhões no 1T26, 25% superior ao 4T25. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 75% do EBITDA Consolidado da Companhia no primeiro trimestre de 2026.

(lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 3,0 bilhões no 1T26, 25% superior ao 4T25. Destaque para o EBITDA da América do Norte, que representou 75% do EBITDA Consolidado da Companhia no primeiro trimestre de 2026. Investimentos (CAPEX) de R$ 1,1 bilhão no 1T26, 27% a menos do que no 4T25, em linha com o guidance de R$ 4,7 bilhões para 2026.

de R$ 1,1 bilhão no 1T26, 27% a menos do que no 4T25, em linha com o guidance de R$ 4,7 bilhões para 2026. Retorno aos acionistas: a Companhia aprovou a distribuição de dividendos de R$ 0,18 por ação , totalizando R$354,1 milhões, a serem pagos em 9 de junho de 2026. Além disso, avançou com o Programa de Recompra 2026 , com aquisição de 21% das ações autorizadas na Gerdau S.A.

a Companhia aprovou a , totalizando R$354,1 milhões, a serem pagos em 9 de junho de 2026. Além disso, avançou com o , com aquisição de 21% das ações autorizadas na Gerdau S.A. Inauguração do Complexo Solar de Barro Alto, em Goiás, com capacidade instalada de ~111MWm, marca um passo importante para a Companhia na busca por maior competitividade e sustentabilidade de suas operações no Brasil;

Informações adicionais

A Gerdau S.A. comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 1T26 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 1T26 também se encontra disponível no site da Gerdau. https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

Relações com Investidores

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FONTE GERDAU S.A.