GERDAU S.A. - FORMULÁRIO 20-F

Notícias fornecidas por

Gerdau S.A.

13 mar, 2026, 21:36 GMT

SÃO PAULO, 13 de março de 2026 A GERDAU S.A. (NYSE: GGB, B3: GGBR3, GGBR4) comunica que o Formulário 20-F referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) (http://sec.gov) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (http://cvm.gov.br). O documento também está disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.gerdau.com).

Os investidores, incluindo acionistas e detentores de Bonds, podem solicitar uma cópia impressa do Formulário 20-F, arquivado na SEC, gratuitamente, entrando em contato com a área de Relações com Investidores através do e-mail: [email protected].

FONTE Gerdau S.A.

Da mesma fonte

GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

Destaques do 4º trimestre de 2025 EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,4 bilhões no 4T25, 13%...

GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

Destaques do 3º trimestre de 2025 EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 2,7 bilhões no 3T25, 7%...
More Releases From This Source

Explorar

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

News Releases in Similar Topics