GERDAU S.A. - FORMULÁRIO 20-F

SÃO PAULO, 13 de março de 2026 A GERDAU S.A. (NYSE: GGB, B3: GGBR3, GGBR4) comunica que o Formulário 20-F referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi arquivado junto à U.S. Securities and Exchange Comission (SEC) (http://sec.gov) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (http://cvm.gov.br). O documento também está disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (https://ri.gerdau.com).

Os investidores, incluindo acionistas e detentores de Bonds, podem solicitar uma cópia impressa do Formulário 20-F, arquivado na SEC, gratuitamente, entrando em contato com a área de Relações com Investidores através do e-mail: [email protected].

FONTE Gerdau S.A.