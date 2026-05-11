VWCO lança campanha institucional "Piensa en Grande" para mercados internacionais

SAO PAULO, 11 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus dá início a um novo movimento estratégico de comunicação com o lançamento da campanha institucional "Piensa en Grande" para seus mercados internacionais, da América Latina. A iniciativa reforça o posicionamento global da marca, evidenciando sua atuação como uma full-liner e destacando sua capacidade de oferecer soluções completas, inovadoras e alinhadas às necessidades dos clientes em diferentes realidades de mercado.

Mais do que uma campanha publicitária, "Piensa en Grande" nasce como uma plataforma de comunicação que traduz o DNA da Volkswagen Caminhões e Ônibus. O conceito vai além da robustez reconhecida dos produtos e incorpora uma forma de pensar o transporte: com visão de longo prazo, proximidade com o cliente e compromisso com o desenvolvimento dos negócios.

"Esta campanha traduz o nosso compromisso em atuar de forma consistente e relevante em todos os mercados, respeitando suas particularidades. 'Piensa en Grande' é um convite para que, juntos com nossos clientes, possamos expandir horizontes e construir resultados sustentáveis", explica Frank Gundlach, diretor de Mercados Internacionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Com uma mensagem universal e positiva, a campanha foi concebida para ser adaptável às especificidades de cada país da América Latina, garantindo relevância local sem perder a consistência global. O objetivo é fortalecer a marca, ampliar a preferência dos clientes e diferenciar a Volkswagen Caminhões e Ônibus em um ambiente cada vez mais competitivo.

A proposta de valor comunicada pela campanha está baseada em três pilares fundamentais: soluções integrais, inovação e confiança. Nesse contexto, "Piensa en Grande" também atua como um convite à ação, estimulando um compromisso conjunto entre a marca e seus clientes para crescerem lado a lado, enfrentando desafios com solidez e visão estratégica.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus