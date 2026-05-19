Volksbus será transporte da Seleção Brasileira rumo ao hexa

SÃO PAULO, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- No mesmo dia em que o país conhece os jogadores convocados para representar o Brasil na busca pela conquista do hexa, a Volkswagen Caminhões e Ônibus reforça seu apoio à Seleção Brasileira com a disponibilização de três veículos que irão integrar a operação logística da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste período preparatório.

(PRNewsfoto/Volkswagen Caminhões e Ônibus)

A montadora disponibilizará dois chasis Volksbus 18.320SH, além de um caminhão leve Delivery 11.180. Os veículos serão utilizados para o transporte de jogadores, comissão técnica e staff da CBF, enquanto o Delivery ficará responsável pelo deslocamento de equipamentos e materiais esportivos.

A operação terá início com um dos momentos mais simbólicos dessa preparação: o deslocamento da delegação da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), até o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para o último amistoso da equipe em solo brasileiro antes do grande desafio internacional, marcado para o dia 31 de maio. No dia seguinte, 1º de junho, os veículos também farão o transporte da equipe até o Aeroporto Internacional do Galeão, dando início à jornada rumo à competição.

Sobre os veículos

O maior chassi da família Volksbus para operações de fretamento e rodoviário, o modelo 18.320 SH, é equipado com motor 6,9 litros, 320 cv de potência e 1.200 Nm de torque. A transmissão automática de oito velocidades entrega trocas suaves de marchas, menor custo de manutenção e performance superior em qualquer tipo de trajeto. Visando conforto, o chassi contempla ainda suspensão pneumática completa composta por dois bolsões dianteiros e quatro traseiros, com encaixe simples e controle eletrônico.

O Volksbus 18.320 SH também entrega mais segurança, com um pacote de soluções de série que atuam de forma automática. Precisão para partida em rampa, maior estabilidade em curvas, máxima aderência ao solo, além de controles de frenagem, são exemplos da inteligência embarcada nos ônibus VW e que já saem disponíveis como padrão de fábrica.

Já o Delivery 11.180, o caminhão mais vendido da VWCO, combina robustez, versatilidade e eficiência operacional, sendo uma solução adaptável a diferentes mercados. O modelo soma dois diferenciais que impactam diretamente nos resultados dos transportadores: tem a maior capacidade de carga do segmento, com PBT de 10.800 kg, e também a maior plataforma de carga da categoria. Aliado ao motor de 180 cv e 600 Nm de torque, a eficiência operacional está entre seus pontos altos, inclusive com opção de transmissão automatizada.

Além disso, é altamente flexível. Vem com quatro opções de entre-eixos para atender às mais variadas necessidades, indo de 3.400 mm a 4.600 mm. Independentemente da distância entre os eixos, suas dimensões seguem os padrões para enquadrá-lo como veículo urbano de carga (VUC) e não tem restrições de circulação ao longo do dia. Sua cabine é moderna e foi projetada para conferir alto nível de conforto a bordo. O pacote Prime está com volante multifuncional com coluna de multirregulagem, permitindo ajuste preciso e maior ergonomia para o motorista. O rádio com conectividade bluetooth e o banco do motorista pneumático, revestido com material lavável, também elevam o padrão de conforto.

Volkswagen Caminhões e Ônibus - Sala de Imprensa

Um membro do GRUPO TRATON

TRATON SE

Com suas marcas Scania, MAN, International e Volkswagen Caminhões e Ônibus, a TRATON SE é a controladora e holding do GRUPO TRATON e uma das principais fabricantes mundiais de veículos comerciais. O portfólio de produtos do Grupo inclui caminhões, ônibus e veículos comerciais leves. "Transformando o Transporte Juntos. Por um mundo sustentável.": essa intenção ressalta a ambição da empresa de ter um impacto duradouro e sustentável no negócio de veículos comerciais e no crescimento comercial do Grupo.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

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FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus