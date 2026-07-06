Giti Tire lança o GitiSynergy H3 com nomeações de equipamento original para os BMW iX1 e iX2

SINGAPURA, 5 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Giti Tire anunciou o lançamento do novo GitiSynergy H3, pneu nomeado como equipamento original (EO) para os modelos 100% elétricos BMW iX1 e BMW iX2. Desenvolvido especificamente para ser equipamento original, o pneu será fornecido na medida 245/40 R20 99Y XL e foi projetado para atender a uma série de requisitos estratégicos relacionados a desempenho e sustentabilidade.

Pneu original GitiSynergy H3 com estrela no novo BMW iX2 (PRNewsfoto/Giti Tire)

Entre seus principais atributos, o GitiSynergy H3 oferece baixíssima resistência ao rolamento, reduzido nível de ruído, maior vida útil e design aerodinâmico da lateral, além de alcançar a classificação máxima A na etiqueta europeia de resistência ao rolamento. O pneu também contará com o símbolo da estrela na lateral, indicando a aprovação de acordo com as especificações de equipamento original da fabricante.

A nova nomeação amplia o histórico de fornecimento da Giti Tire ao BMW Group. Anteriormente, a marca já havia conquistado nomeações de equipamento original para o BMW Série 1, com o GitiWinter W2 na medida 225/40 R19 93H XL, e para a MINI, com o GitiSynergy H2 na medida 195/55 R16 91W XL.

Segundo Nicolas Kluson, Key Account Manager Europe OE da Giti Tire, a lista de nomeações de equipamento original do BMW Group exigia um pneu com baixa resistência ao rolamento, sem comprometer as características de dirigibilidade. "O GitiSynergy H3 não apenas atendeu a todos esses requisitos, como também demonstrou excelentes credenciais em sustentabilidade", afirmou.

O executivo acrescenta que o novo pneu foi desenvolvido especificamente para este projeto e representa um marco importante para a empresa. "À medida que os atributos ambientais passam a ter tanta relevância quanto o desempenho, tanto para as montadoras quanto para seus clientes, seguiremos ampliando os limites do que é possível", destacou.

O GitiSynergy H3 foi projetado e desenvolvido no Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento da Giti Tire em Hanover, Alemanha, e submetido a testes nas instalações da MIRA, no Reino Unido, além de avaliações em locais estratégicos na Alemanha e na Espanha. O projeto utilizou o AdvanZtech, sistema global e integrado de pesquisa e desenvolvimento da Giti Tire, implementado em toda a companhia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997981/New_BMW_iX2_Giti_Tire_GitiSynergyH3.jpg

FONTE Giti Tire