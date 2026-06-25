Giti Tire تطلق إطار GitiSynergy H3 على ترشيحات سيارتيّ BMW iX1 و iX2 للمعدات الأصلية

سنغافورة ، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تم إطلاق إطار GitiSynergy H3 الجديد من شركة "جيتي تاير" (Giti Tire) مع ترشيحات المعدات الأصلية على سيارتيّ BMW iX1 و BMW iX2 الكهربائيتين بالكامل.

سيتم توفير نمط المعدات الأصلية المخصص هذا بحجم 245/40 R20 99Y XL وقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية مجموعة من أهداف الأداء والاستدامة الرئيسية.

يقدم الإطار مقاومة دوارة وضوضاء منخفضة للغاية ، وعمر استهلاك ممتد ، وتصميم ديناميكي هوائي للجدران الجانبية ويسجل تصنيف (A) كأعلى تصنيف لملصقات مقاومة الدوران في الاتحاد الأوروبي.

Star-Marked GitiSynergy H3 Original Tyre on the New BMW iX2

سيحمل إطار GitiSynergy H3 رمز النجمة على الجدار الجانبي ، مما يشير إلى موافقة مجموعة "بي إم دابليو جروب" (BMW Group) وفقًا لمواصفات المعدات الأصلية الخاصة بالشركة المصنّعة.

حصلت "جيتي تاير" سابقًا على ترشيحات المعدات الأصلية مع كل من BMW Series 1 ، حيث زودت إطار GitiWinterW2 بحجم 225/40R19 93H XL و BMW Group MINI ، مع إطار GitiSynergyH2 بحجم 195/55R16 91W XL.

قال "نيكولاس كلوسون"، مدير الحسابات الرئيسية في أوروبا للمعدات الأصلية لشركة "جيتي تاير": "طلبت قائمة مصادقة المعدات الأصلية من مجموعة "بي إم دابليو جروب" إطارات ذات مقاومة دوارة منخفضة دون أي تنازل عن خصائص التحكم والتوجيه. لم يقتصر إطار GitiSynergy H3 على الوفاء بجميع هذه المعايير فحسب ، بل قدم بيانات اعتماد مستدامة مثيرة للإعجاب."

"تم تطوير الإطار الجديد خصيصًا لهذا المشروع ويمثل علامة فارقة رئيسية لعملنا. نظرًا لأن المؤهلات البيئية تصبح بنفس أهمية الأداء - لكل من مصنّعي السيارات وعملائهم - سنستمر في دفع حدود ما هو ممكن."

تم تصميم وهندسة إطار GitiSynergy H3 في مركز الأبحاث والتطوير الأوروبي لشركة "جيتي تاير" في هانوفر بألمانيا مع اختبار في منشأة MIRA التابعة للشركة في المملكة المتحدة والمواقع الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا.

استخدم المشروع AdvanZtech ، وهو نظام الأبحاث والتطوير المتكامل على مستوى الشركة على مستوى العالم التابع لشركة "جيتي تاير".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2997935/New_BMW_iX2_Giti_Tire_GitiSynergyH3.jpg