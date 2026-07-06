Giti Tire lanza el GitiSynergy H3 con homologaciones de equipo original para los BMW iX1 e iX2

SINGAPUR, 5 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Giti Tire ha lanzado el nuevo GitiSynergy H3 con homologaciones de equipo original (OE) para los modelos totalmente eléctricos BMW iX1 y BMW iX2. Este neumático específico para equipo original se suministrará en la medida 245/40 R20 99Y XL y ha sido diseñado específicamente para cumplir una amplia gama de objetivos clave en materia de rendimiento y sostenibilidad.

Neumático original GitiSynergy H3 con estrella en el nuevo BMW iX2 (PRNewsfoto/Giti Tire)

El GitiSynergy H3 ofrece una resistencia al rodamiento y un nivel de ruido muy reducidos, una mayor vida útil, un diseño aerodinámico del flanco y alcanza la máxima calificación A en la etiqueta europea de resistencia al rodamiento. El neumático llevará el símbolo de la estrella en el flanco, lo que indica la aprobación por parte de BMW Group de acuerdo con las especificaciones de equipo original del fabricante.

Anteriormente, Giti Tire ya había obtenido homologaciones de equipo original para el BMW Serie 1, suministrando el GitiWinter W2 en la medida 225/40R19 93H XL, así como para MINI, de BMW Group, con el GitiSynergy H2 en la medida 195/55R16 91W XL.

Nicolas Kluson, Key Account Manager Europe OE de Giti Tire, afirmó: "La lista de homologaciones de equipo original de BMW Group exigía un neumático con baja resistencia al rodamiento sin comprometer las características de maniobrabilidad. El GitiSynergy H3 no solo ha cumplido todos estos requisitos, sino que también ha demostrado unas excelentes credenciales en materia de sostenibilidad".

Según el ejecutivo, "el nuevo neumático se ha desarrollado específicamente para este proyecto y representa un importante hito para nuestra empresa. A medida que las credenciales medioambientales adquieren tanta importancia como el rendimiento, tanto para los fabricantes de vehículos como para sus clientes, seguiremos ampliando los límites de lo que es posible".

El GitiSynergy H3 ha sido diseñado y desarrollado en el Centro Europeo de Investigación y Desarrollo de Giti Tire, en Hannover (Alemania), y sometido a pruebas en las instalaciones de MIRA de la compañía en el Reino Unido, así como en ubicaciones clave de Alemania y España. El proyecto utilizó AdvanZtech, el sistema global e integrado de investigación y desarrollo de Giti Tire implantado en toda la compañía.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997982/New_BMW_iX2_Giti_Tire_GitiSynergyH3.jpg

FUENTE Giti Tire