GLEN GRANT LANÇA "THE GLASSHOUSE COLLECTION": UMA NOVA LINHA DE PRESTÍGIO COM OS SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES MAIS ANTIGOS NO PORTFÓLIO PERMANENTE

Composta pelo whisky de 21 anos, juntamente com novas expressões de 25 e 30 anos, a Glasshouse Collection celebra o envelhecimento excepcional dos whiskies Glen Grant.

ROTHES, Escócia, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O Glen Grant Single Malt Scotch Whisky, produzido no coração de Speyside, revela hoje a Glasshouse Collection: uma nova linha de prestígio com as expressões mais envelhecidas já lançadas na coleção permanente da destilaria. O Glen Grant 21 anos junta-se aos Glen Grant Single Malt Scotch Whiskies 25 e 30 anos para formar uma coleção de single malts únicos que celebram o envelhecimento incomparável dos whiskies da destilaria com mais de 180 anos.

A Glasshouse Collection nasceu do legado do visionário fundador do Glen Grant, James 'The Major' Grant. Um ávido viajante, 'The Major' foi um inovador carismático e excêntrico, viajando para destinos ao redor do mundo – do Sul da África aos picos do Himalaia. A cada aventura, ele colhia flores e plantas, levando-as para a Escócia e para sua vasta glasshouse de inspiração vitoriana, construída em 1886 para proteger e cultivar as plantas mais preciosas e delicadas, assim como os armazéns da destilaria fazem com esses destilados requintados há décadas.

Esta é a inspiração para a Glasshouse Collection do Glen Grant, composta por três whiskies single malt únicos, criados para capturar a essência da Glasshouse do The Major. Cada expressão reflete um momento do dia, desde a primeira luz do alvorecer até a noite enluarada, usando a luz dentro da glasshouse como uma metáfora para o caráter de cada destilado excepcionalmente envelhecido.

O lançamento desta nova coleção é um marco significativo para o Glen Grant, pois depois de mais de seis décadas na indústria do whisky escocês,o lendário Mestre Destilador Dennis Malcolm OBE está perto de se aposentar. A Glasshouse Collection será o último lançamento de uísques sob a administração de Dennis, mas seu legado será mantido e honrado por seu sucessor, Greig Stables, que trabalhou em estreita colaboração com Dennis nos últimos 18 anos e desempenhou um papel fundamental na criação da nova coleção.

"Trabalhar ao lado de Dennis por quase duas décadas foi uma jornada incrível e sou profundamente grato por sua visão e orientação", disse Stables. "Ao me tornar Mestre Destilador, levo comigo as lições aprendidas e a visão orientadora transmitida nesta jornada. "Sinto-me honrado em liderar o Glen Grant neste novo capítulo e estou animado e entusiasmado com o que está por vir. Agora, ao apresentarmos estes whiskies únicos e envelhecidos, estou entusiasmado por podermos mostrar como o destilado Glen Grant envelhece excepcionalmente ao longo do tempo, mantendo seu caráter e integridade. Em homenagem ao lançamento e ao legado de Dennis, gostaria de fazer um brinde a ele com o nosso premiado uísque 25 anos, vencedor do prêmio Double Gold.

JORNADA ATRAVÉS DA GLASSHOUSE COLLECTION

Cada whisky de prestígio cuidadosamente envelhecido na Glasshouse Collection é maturado em barris de bourbon de carvalho americano e tonéis de xerez Oloroso dentro das paredes sagradas do mais antigo armazém tradicional de pedra da destilaria. Nossos exclusivos alambiques de cobre com gargalos mais altos e purificadores de resfriamento a água, que garantem que apenas os vapores mais puros sejam coletados, criam a essência distinta e delicada de maçãs verdes cítricas pelas quais o Glen Grant é conhecido. O caráter dos três whiskies, de 21, 25 e 30 anos, representa uma jornada através do ciclo da luz do dia dentro da Glasshouse e mostra o potencial de envelhecimento do destilado Glen Grant.

O Glen Grant 21 anos representa a primeira luz na Glasshouse, capturando a qualidade delicada e etérea da luz da manhã. Assim como a primeira luz do dia confere vida ao jardim, esta expressão incorpora um caráter fresco e vibrante com uma explosão de frutas tropicais, notas cremosas de manteiga e um final duradouro de crème brûlée definem este single malt transportando e imergindo você para a luz, com um toque marcante. Engarrafado a 46% ABV, de cor natural e sem filtragem a frio, encapsula o calor evocativo e aromático semelhante ao sol iluminando o dia.

A medida que a luz da hora dourada lança seu brilho sobre a Glasshouse, uma nova oferta Glen Grant, o distinto whisky de 25 anos, ganha vida. Como o sol poente lançando seu brilho quente, este whisky revela uma suavidade aveludada. Encapsula a essência de frutas secas e notas de caramelo, com cada gole revelando distintos aromas doces. Mergulhe mais fundo e descubra sabores ricos de chocolate amargo, laranja cítrica, carvalho e noz-moscada, culminando em um final de especiarias quentes com um sutil toque defumado suave. Envelhecido por 25 anos e engarrafado a 46% ABV, com cor natural e sem filtragem a frio, esta expressão incorpora o calor evocativo e aromático que lembra o sol se pondo suavemente sobre a Glasshouse durante a hora dourada. Assim como os últimos raios de luz do dia acariciam a paisagem, este whisky captura a essência do calor persistente e dos tons dourados.

Ao cair da noite, somos transportados para a Glasshouse banhada pelo luar, tranquila, mas viva com o movimento de luz e sombra. Neste momento, descobrimos o Glen Grant 30 anos, único e requintado, com um buquê de tons ricos, complexos, amadeirados e um final profundo e distinto. Envelhecido por trinta anos, este whisky único e evocativo se desdobra em camadas intrincadas de carvalho, entrelaçadas com toques de nectarina, mel e frutas secas, evocando uma sensação de indulgência atemporal. Cada gole revela a profundidade de sua maturidade, enquanto sabores de açúcar demerara e um creme aveludado dançam no paladar, levando a um final irresistivelmente doce e frutado que perdura, deixando um desejo por mais. Engarrafado a 48% ABV, de cor natural e sem filtragem a frio, o Glen Grant 30 anos acolhe os tons frios do luar que banham a Glasshouse.

UM DIA NA GLASSHOUSE: UMA EXPLORAÇÃO DA LUZ COM LACHLAN TURCZAN

Para marcar o lançamento desta edição histórica, Glen Grant fez uma parceria com o artista Lachlan Turczan para criar uma nova instalação intitulada "Um Dia na Glasshouse", através de sua série imersiva 'Optical Resonance'. As inovadoras esculturas cimáticas de Turczan utilizam luz e água, um componente fundamental do processo de destilação, para criar reflexos fascinantes. "Um Dia na Glasshouse" é retratado através de três peças, cada uma refletindo as facetas únicas de um whisky diferente da prestigiada linha. Uma ode à idade, ao caráter e ao momento do dia associados a cada destilado, esta parceria artística convida os entusiastas a uma jornada multissensorial que intensifica a experiência de degustação de cada expressão, alinhando-se perfeitamente com o compromisso Glen Grant de se inspirar em todo o mundo.

"Minha exploração da Glasshouse Collection do Glen Grant está enraizada em minha prática artística de explorar fenômenos de luz líquida." "Eu me inspirei na fascinante história de James 'The Major' Grant, cujas viagens e paixão pela preservação ecoam meus próprios interesses." Com 'Optical Resonance' busquei destacar as nuances da luz ao longo do dia, combinadas com cada whisky. Das suaves ondulações do amanhecer, representadas pelo whisky de 21 anos, aos hipnotizantes padrões cimáticos do whisky de 30 anos sob a luz do luar, minhas esculturas de água e luz oferecem uma experiência sensorial imersiva que convida os entusiastas a vivenciar a confluência de arte, ciência e a renomada maestria na produção de whisky."

DISPONIBILIDADE

A Glasshouse Collection estará disponível em mercados selecionados ao redor do mundo, incluindo EUA, Reino Unido e Ásia, a partir de 2024. Juntando-se ao whisky de 21 anos (preço sugerido de $360 USD), o Glen Grant 25 anos estará disponível por um preço sugerido de $1.000 USD e o Glen Grant 30 anos por um preço sugerido de $3.000 USD.

Para mais informações, visite nosso site ou siga-nos no Instagram @theglengrant.

SOBRE O GLEN GRANT

Os irmãos James e John Grant construíram Glen Grant em 1840, a primeira destilaria na cidade de Rothes em Speyside. Eles deixaram um legado de engenhosidade ao construir a primeira ferrovia do norte e introduzir a luz elétrica na destilaria e em toda a cidade. Em 1872, o herdeiro James 'The Major' Grant, um inovador carismático e viajante aventureiro, herdou o negócio. Através de suas viagens intrépidas a destinos ao redor do mundo, ele fez descobertas inspiradoras que levaram à criação de seu amado Jardim dos Esplendores de 27 acres, o único jardim de destilaria desse tipo na Escócia. Inspirado por seu esplêndido jardim, ele iddealizou um single malt distinto, projetando alambiques altos e esguios combinados com purificadores exclusivos de resfriamento a água para criar o perfil de sabor evocativo que define o Glen Grant Single Malt Scotch Whisky até hoje.

Agora, é nosso Mestre Destilador que honra o espírito apaixonado do Glen Grant. A equipe do Glen Grant continua combinando tradição e inovação para preservar o caráter único dos whiskies, que são produzidos da cevada à garrafa inteiramente nas dependências da destilaria, garantindo assim a máxima qualidade.

