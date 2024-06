-Glen Grant presenta "The Glasshouse Collection": una nueva gama de prestigio que incluye los whiskies escoces de malta más antiguos de la cartera permanente

Compuesta por el whisky de 21 años, junto con las nuevas expresiones de 25 y 30 años, The Glasshouse Collection celebra el envejecimiento excepcional de los whiskies Glen Grant

ROTHES, Escocia, 11 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El Glen Grant Single Malt Scotch Whisky, enclavado en el corazón de Speyside, presenta hoy The Glasshouse Collection: una nueva gama de prestigio que incluye las expresiones envejecidas más antiguas de la colección permanente de la destilería. The Glen Grant 21-Year-Old se une a The Glen Grant 25-Year-Old y 30-Year-Old Single Malt Scotch Whiskies para formar una colección de whiskies de pura malta raros que celebran el envejecimiento incomparable de los whiskies de la destilería de más de 180 años.

THE GLEN GRANT UNVEILS "THE GLASSHOUSE COLLECTION": A NEW PRESTIGE RANGE FEATURING THE OLDEST AGED SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES IN THE PERMANENT PORTFOLIO THE GLEN GRANT UNVEILS "THE GLASSHOUSE COLLECTION": A NEW PRESTIGE RANGE FEATURING THE OLDEST AGED SINGLE MALT SCOTCH WHISKIES IN THE PERMANENT PORTFOLIO

The Glasshouse Collection nació del legado del visionario antepasado de The Glen Grant, James "The Major" Grant. Un ávido viajero, "The Major" fue un innovador carismático y excéntrico que viajó a destinos de todo el mundo, desde el sur de África hasta las cimas del Himalaya. En cada aventura, recolectaba flores y plantas y las traía de regreso a Escocia y a su enorme invernadero de inspiración victoriana, construido en 1886 para proteger y nutrir las plantas más preciadas y delicadas, tal como lo han hecho los almacenes de la destilería con estos exquisitos licores durante décadas.

Esta es la inspiración para The Glen Grant Glasshouse Collection, compuesta por tres raros whiskies de pura malta, creados para capturar la esencia de The Major's Glasshouse. Cada expresión refleja un momento distinto del día, desde la primera luz del amanecer hasta la noche iluminada por la luna, utilizando la luz dentro del invernadero como metáfora del carácter de cada licor excepcionalmente envejecido.

El lanzamiento de esta nueva colección marca un hito importante para The Glen Grant, ya que el legendario maestro destilador Dennis Malcolm OBE se acerca a su jubilación después de más de seis décadas en la industria del whisky escocés. The Glasshouse Collection será el último whisky que se lanzará bajo la dirección de Dennis, pero su legado será mantenido y honrado por su sucesor Greig Stables, quien ha trabajado estrechamente con Dennis durante los últimos 18 años y jugó un papel fundamental en la creación de la nueva colección.

"Trabajar junto a Dennis durante casi dos décadas ha sido una experiencia increíble y estoy profundamente agradecido por su visión y orientación", dijo Stables. "Al convertirme en Maestro Destilador, llevo conmigo las lecciones aprendidas y la visión orientadora impartida en este viaje. Es un honor para mí liderar a The Glen Grant en este nuevo capítulo y estoy emocionado y entusiasmado por lo que aún está por venir. Ahora que presentamos estos whiskies raros y añejos, estoy encantado de poder mostrar cómo el espíritu de The Glen Grant envejece excepcionalmente con el tiempo, manteniendo su carácter e integridad. En honor al lanzamiento y al legado de Dennis, me gustaría brindar por él con nuestro 25-Year-Old, ganador del premio Double Gold".

VIAJE A TRAVÉS DE THE GLASSHOUSE COLLECTION

Cada whisky de prestigio cuidadosamente envejecido de The Glasshouse Collection se madura en barriles de bourbon de roble americano y barricas de jerez oloroso dentro de las paredes sagradas del almacén de piedra tradicional más antiguo de la destilería. Nuestros exclusivos alambiques de cobre de cuello más alto y purificadores de refrigeración por agua, que garantizan que solo se recolecten los vapores más finos, crean la esencia distintiva y delicada de las manzanas verdes ácidas por las que se conoce a The Glen Grant. El carácter de los tres whiskies, de 21, 25 y 30 años, representa un viaje a través del ciclo de la luz del día dentro de The Glasshouse y muestra el potencial de envejecimiento del espíritu de The Glen Grant.

The Glen Grant 21-Year-Old representa la primera luz en The Glasshouse, capturando la calidad delicada y etérea de la luz de la mañana. Así como la primera luz del día insufla vida al jardín, esta expresión encarna un carácter fresco y vibrante con una explosión de frutas tropicales, notas cremosas de mantequilla y un final duradero de crème brûlée que definen este whisky de pura malta, que te transporta y te sumerge en la luz, con un estilo lleno de carácter. Embotellado con un 46 % ABV, de color natural y sin filtrar en frío, encapsula la calidez evocadora y aromática similar al sol que ilumina el día.

A medida que la luz de la hora dorada arroja su resplandor sobre Glasshouse, una nueva propuesta de The Glen Grant, el distinguido 25-Year-Old, cobra vida. Como el sol poniente que arroja su cálido resplandor, este whisky se revela con una suavidad aterciopelada. Encapsula la esencia de las frutas de hueso secas y las notas de toffee, y cada sorbo revela aromas claramente dulces. Profundice y descubra sabores intensos de chocolate negro, naranja picante, roble y nuez moscada, que culminan en un final de especias cálidas con un sutil toque de humo suave. Con 25 años de envejecimiento y embotellado al 46% ABV, de color natural y filtrado sin enfriar, esta expresión encarna la calidez evocadora y aromática que recuerda al sol poniéndose suavemente sobre Glasshouse durante la hora dorada. Así como los últimos rayos de luz del día acarician el paisaje, este whisky captura la esencia de la calidez persistente y los tonos dorados.

A medida que el crepúsculo desciende sobre nosotros, nos transportamos a The Glasshouse bañado por la luz de la luna, tranquilo pero vivo con el movimiento de la luz y la sombra. En este momento descubrimos The Glen Grant 30-Year-Old, un whisky raro y exquisito con un bouquet de tonos ricos, complejos y a roble y un final profundo y distintivo. Madurado durante treinta años, este whisky raro y evocador se despliega con intrincadas capas de roble, entrelazadas con toques de nectarina, miel y frutas secas, evocando una sensación de indulgencia atemporal. Cada sorbo revela la profundidad de su madurez, mientras los sabores del azúcar demerara y una cremosidad aterciopelada bailan en el paladar, dando lugar a un final irresistiblemente dulce y afrutado que perdura, dejando a uno con ganas de más. Embotellado al 48% ABV, de color natural y sin filtrar en frío, 30-Year-Old da la bienvenida a los tonos fríos de la luz de la luna que bañan The Glasshouse.

UN DÍA EN THE GLASSHOUSE: UNA EXPLORACIÓN DE LA LUZ CON LACHLAN TURCZAN

Para celebrar este lanzamiento histórico, The Glen Grant se ha asociado con el artista Lachlan Turczan para crear una nueva instalación titulada "Un día en The Glasshouse" a través de su serie inmersiva, "Resonancia óptica". Las innovadoras esculturas cimáticas de Turczan utilizan luz y agua, un componente fundamental del proceso de destilación, para crear reflejos fascinantes. "Un día en The Glasshouse" se representa a través de tres piezas, cada una de las cuales refleja las facetas únicas de un whisky diferente de la prestigiosa gama. Una oda a la edad, el carácter y la hora del día individuales asociados con cada bebida espirituosa, esta asociación artística sumerge a los entusiastas en un viaje multisensorial experiencial para realzar la experiencia de degustación de cada expresión, en perfecta sintonía con el compromiso de The Glen Grant de inspirarse en todo el mundo.

"Mi exploración de The Glen Grant Glasshouse Collection se basa en mi práctica artística que explora los fenómenos de la luz líquida. Me inspiré en la fascinante historia de James 'The Major' Grant, cuyos viajes y pasión por la conservación reflejan mis propios intereses. Con 'Resonancia óptica', mi objetivo era resaltar los matices de la luz cambiante a lo largo del día, combinados con cada whisky. Desde las suaves ondulaciones del amanecer que encarnan al whisky de 21 años hasta los fascinantes patrones cimáticos del whisky de 30 años iluminado por la luna, mis esculturas de agua y luz ofrecen una experiencia sensorial inmersiva que invita a los entusiastas a experimentar la confluencia del arte, la ciencia y la artesanía del whisky de renombre mundial."

DISPONIBILIDAD

The Glasshouse Collection estará disponible en mercados selectos de todo el mundo, incluidos EE.UU., Reino Unido y Asia a partir de 2024. Junto con el 21-Year-Old (precio de venta recomendado de 360 dólares), el Glen Grant 25-Year-Old estará disponible a un precio de venta recomendado de 1.000 dólares y el Glen Grant 30-Year-Old a un precio de venta recomendado de 3.000 dólares.

Para obtener más información, visítenos en nuestro sitio web o síganos en Instagram @theglengrant.

ACERCA DE THE GLEN GRANT

Los hermanos James y John Grant construyeron The Glen Grant en 1840, la primera destilería en la ciudad de Rothes en Speyside. Dejaron un legado de ingenio al diseñar el primer ferrocarril del norte e introducir la luz eléctrica tanto en la destilería como en toda la ciudad. En 1872, el heredero James "The Major" Grant, un innovador carismático y viajero aventurero, heredó el negocio. A través de sus intrépidos viajes a destinos de todo el mundo, hizo descubrimientos inspiradores que llevaron a la creación de su amado Jardín de los Esplendores de 27 acres, el único jardín de destilería de este tipo en Escocia. Inspirado por su espléndido jardín, imaginó un whisky de malta único, diseñando alambiques altos y delgados combinados con purificadores de enfriamiento de agua únicos para crear el perfil de sabor evocador que define al whisky escocés de malta única The Glen Grant hasta el día de hoy.

Ahora, es nuestro maestro destilador quien honra el espíritu apasionado de The Glen Grant. El equipo de Glen Grant continúa combinando tradición e innovación para preservar el carácter excepcional de los whiskies, que se elaboran a partir de cebada y se embotellan íntegramente en las instalaciones de la destilería, garantizando así la máxima calidad.

ACERCA DE CAMPARI AMERICA

Campari Group es uno de los principales actores de la industria mundial de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, repartidas entre prioridades globales, regionales y locales.

Las Prioridades Globales, el foco clave del Grupo, incluyen Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier.

El grupo, fundado en 1860, es hoy el sexto actor mundial en el sector de las bebidas espirituosas premium. Distribuye sus productos en más de 190 países de todo el mundo y ocupa una posición de liderazgo en Europa y América.

La estrategia de crecimiento del Grupo tiene como objetivo combinar el crecimiento orgánico a través de la construcción de marcas fuertes y el crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y negocios.

Con sede en Sesto San Giovanni (Italia), Campari Group opera en 22 plantas en todo el mundo y cuenta con su propia red de distribución en 23 países. El Grupo emplea aproximadamente a 4.000 personas.

Las acciones de la sociedad matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la Bolsa italiana desde 2001.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434660/Glen_Grant_Glasshouse_Collection.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2434661/Glen_Grant_Glasshouse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427450/The_Glen_Grant_Logo.jpg