THE GLEN GRANT 格蘭冠 推出「GLASSHOUSE 系列」：全新的尊貴系列，其中包括永久產品組合中最陳年的單一麥芽蘇格蘭威士忌

Glasshouse 系列包括 21 年陳釀、全新的 25 年陳釀和 30 年陳釀,彰顯 The Glen Grant 威士忌卓越的陳釀工藝

蘇格蘭羅西斯2024年6月11日 /美通社/ -- 位於斯佩塞中心地帶的 The Glen Grant 單一麥芽威士忌酒廠今日推出 全新Glasshouse 系列。這個尊貴系列包括了該酒廠永久系列中最古老的三款陳釀酒款 - The Glen Grant 21 年、25 年和 30 年單一麥芽蘇格蘭威士忌。這些珍稀的單一麥芽威士忌,盡顯格蘭特逾180年悠久歷史中出色的陳釀工藝。

Glasshouse 系列源於 The Glen Grant 高瞻遠矚的先驅 James Grant「少校」之遺產。「少校」熱衷於旅行,是一位充滿魅力且獨特的創新者, 曾遠赴南非以至喜馬拉雅山峰,收集各地的珍稀花卉和植物,並將它們帶回蘇格蘭,種植在他1886年建造的維多利亞風格大型玻璃溫室中,用心呵護這些珍貴脆弱的植物。正如酒廠多年來悉心照料貯酒庫中的陳年佳釀一樣,「少校」以此方式保護和培養最珍稀的自然資源。Glasshouse系列正是沿襲了「少校」的這份遺產和精神。

這個 The Glen Grant 尊貴系列由三款珍稀單一麥芽威士忌組成,旨在捕捉「少校」當年在維多利亞式玻璃溫室中悉心培育珍稀植物的精神。

每款酒都反映一天中不同時間的光影變幻 - 從黎明第一縷曙光到月光下的夜晚,均以溫室內的光線作為靈感,賦予每款陳年佳釀獨特的性格特點。Glasshouse系列勾勒出「少校」對大自然的熱愛和對最優質事物的堅持追求,傳承著一代代格蘭特人的匠心傳統。在服務蘇格蘭威士忌行業逾六十載的傳奇釀酒大師Dennis Malcolm OBE即將退休,這標誌著酒廠歷史上一個重要的轉折點。

Glasshouse系列正是在Dennis Malcolm的精心呵護下誕生,這將會是他最後一批在任期間推出的威士忌。但Dennis所留下的精神將由接任的Greig Stables繼承並發光大。在過去18年裡,Stables一直與Dennis密切合作,並在打造這個全新系列的過程中擔任關鍵角色。

Stables 表示:「與 Dennis 並肩工作近二十年實在是一段難忘的旅程,我非常感謝他的洞察力和指導。隨著我成為釀酒師大師,我會帶著從中學到的經驗和指引繼續前行。我很榮幸能帶領 The Glen Grant 翻開新的篇章,並對未來的一切感到興奮和激動。如今我們推出這些珍稀的陳年威士忌,我很高興能夠展示 The Glen Grant 的美酒如何隨著時間推移不斷陳釀,同時保留其獨特性和完整性。為了紀念這次發佈和 Dennis 的傳承,我想憑藉我們獲得雙金獎的 25 年陳釀向他致敬祝福。」

GLASSHOUSE 系列之旅

Glassshouse 系列每款精心陳釀的尊貴威士忌都是以美國橡木波本桶和奧洛羅索雪莉酒桶,在釀酒廠最古老的傳統石砌貯酒庫內陳釀。我們的標誌性高頸銅蒸餾機和水冷純淨器能夠確保只收集到最優質的氣味,創造出獨特而細緻的青蘋果果香,這也是 The Glen Grant 的著名特色。這三款 21 年、25 年和 30 年陳年威士忌的特色,代表著玻璃溫室內的日光循環,生動呈現 The Glen Grant 美酒的陳釀潛力。

The Glen Grant 21 年代表玻璃溫室的第一縷曙光,捕捉清晨光線的淡雅靈動。正如黎明的第一道光芒為花園注入生機一樣,這款單一麥芽威士忌體現出清新而充滿活力的特色,爆發出熱帶水果滋味,帶有順滑的奶油調,以及悠長的奶油布蕾餘韻,讓您沉浸在光線中,感受獨特魅力。裝瓶時的酒精濃度為 46%,色澤自然,並且未經冷凝過濾,保留令人回味的和芳香和溫暖,恰如太陽揮灑的暖光。

隨著黃昏時金色的陽光灑落在玻璃溫室,The Glen Grant 的新產品,非凡的 25 年陳釀,呈現在眼前。這款威士忌如同夕陽散發的溫暖光芒一樣,呈現天鵝絨般的柔滑質感。它包含乾核果和拖肥糖的氣息,每一口都散發著獨特甜香。再深入品嚐,便會發現黑朱古力、香橙、橡木和肉豆蔻的濃郁香味,最後以溫暖的香料味和一絲淡淡煙燻味收尾。經過 25 年的陳釀,裝瓶時的酒精濃度為 46%,色澤自然,並且未經冷凝過濾,這款酒呈現出令人回味無窮的芳香和溫暖,讓人聯想到黃昏時分夕陽緩緩沉落在玻璃溫室的一刻。就像最後一抹日光輕撫大地,這款威士忌捕捉了餘暉的暖意與金色光芒的精髓。

暮色降臨,我們來到沐浴在月光下的玻璃溫室,寧靜卻充滿光影流動的生機。在這一刻,我們發現了 The Glen Grant 30 年,它稀有而精緻,散發著豐富而複雜的橡木味,以及深沉又獨特的餘韻。經過三十年的陳釀,這款稀有而迷人的威士忌帶有錯綜複雜的橡木層次,交織著油桃、蜂蜜和乾果的香氣,營造出永恆的沉醉感。每一口都能展現出其成熟的深度,金砂糖香氣與絲滑的奶油質感在口中舞動,帶來令人難以抗拒的甜美果香餘韻,令人回味無窮。30 年陳釀裝瓶時的酒精濃度為 48%,色澤自然,並且未經冷凝過濾,呈現玻璃溫室在月光照耀下的涼意。

A DAY IN THE GLASSHOUSE:與 LACHLAN TURCZAN 一起探索光

為慶祝這次歷史性的發佈,The Glen Grant 與藝術家 Lachlan Turczan 合作,通過以他的沉浸式系列「Optical Resonance」創作出名為「A Day in the Glasshouse」的全新裝置作品。Turczan 創新的音流學雕塑利用光和水(蒸餾過程的基本元素)創造出迷人的反射效果。「A Day in the Glasshouse」由三件作品組成,每件作品都反映出這個著名系列中各款威士忌的獨特面貌。這個藝術合作項目讚美每款酒的獨特年份、特點和時間,讓愛好者沉浸在多感官的體驗之旅,以提升對每款酒的品嚐體驗,與 The Glen Grant 從世界各地汲取靈感的承諾完美契合。

「我對 The Glen Grant 的 Glasshouse 系列的探索源於我探索液態光現象的藝術實踐。我受到了 James Grant『少校』引人入勝的歷史感發,他對旅行和保育的熱忱與我自己的興趣不謀而合。我的目標是藉著『Optical Resonance』突出整日光線變化的細微差異,並與每款威士忌搭配。從 21 年陳釀呈現的晨曦淡淡漣漪,到月光下 30 年陳釀迷人的音流學圖案,我的水和光雕塑作品帶來沉浸式的感官體驗,邀請愛好者一同體驗藝術、科學和世界知名的威士忌工藝之融合。」

銷售範圍

Glasshouse 系列將於 2024 年開始在全球部分市場推出,包括美國、英國和亞洲。除了現有的 The Glen Grant 21 年(建議零售價 360 美元),The Glen Grant 25 年亦將上市,建議零售價為 1,000 美元,而 The Glen Grant 30 年的建議零售價則為 3,000 美元。

如需更多資訊,請到訪我們的網站,或在 Instagram @theglengrant 上關注我們。

關於 THE GLEN GRANT

James Grant 和 John Grant 兄弟於 1840 創立 The Glen Grant,是斯佩塞羅西斯小鎮的首間釀酒廠。他們設計了第一條北部鐵路,並為釀酒廠和整個城鎮引入電燈,把這種聰惠的想法留給後人。1872年,James Grant「少校」承襲了經營酒廠的責任。他富有魅力,不懼創新,亦鍾愛旅遊,到處冒險。透過周遊世界各地,他取得了不少鼓舞人心的發現,其後由此創建了他所鍾愛、占地 27 英畝的「輝煌花園」,是蘇格蘭唯一的酒廠花園。他從該花園汲取靈感,構想出一種與眾不同的單一麥芽威士忌,引進頸部高而修長的蒸餾機,並結合獨特的水冷純淨器,締造令人回味無窮的風味,造就了今日的 The Glen Grant 單一麥芽蘇格蘭威士忌。

現在,我們的釀酒大師向 The Glen Grant 熱情洋溢的精神致敬。The Glen Grant 的團隊繼續結合傳統與創新,保留威士忌的獨特,從大麥到裝瓶整個釀酒程序都在酒廠進行,以確保酒液品質上乘。

關於 CAMPARI AMERICA

Campari Group 是全球烈酒行業的主要參與者,擁有超過 50 個高端和超高端品牌組合,遍佈全球、地區和本地的重點領域。

全球性重點品牌是集團的重心,當中包括 Aperol、Appleton Estate、Campari、SKYY、Wild Turkey 及 Grand Marnier。

Campari Group 創立於 1860 年,現今已成為全球第六大高級烈酒品牌。此品牌擁有全球分銷網絡,在全球超過 190 個國家出售,在歐洲及美洲擁有領先地位。

集團的增長策略旨透過強力的品牌建立結合有機增長,同時透過選擇性地收購品牌及業務實現外在增長。

Campari Group 總部位於意大利塞斯托聖喬瓦尼,在全球擁有 22 間工場,並在 23 個國家/地區設有自己的分銷網絡。集團約有 4,000 名員工。

母公司 Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) 於 2001 年在意大利證券交易所上市。

