Global Brand Awards 2024: Chamada para indicações

LONDRES, 2 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Global Brands Magazine (GBM), uma importante empresa de publicação e pesquisa de marcas com sede em Londres, tem o prazer de anunciar que as inscrições estão abertas para o prestigioso Global Brand Awards 2024. Estes prémios celebram as realizações notáveis de empresas e líderes em vários setores, incluindo imobiliário, bancário, educação, hotelaria, automóvel, estilo de vida e tecnologia.

Como participar

Global Brand Awards 2024: Call for Nominations

As indicações são aceitas de empresas de várias categorias e regiões. Todas as nomeações são avaliadas a nível nacional por uma agência de investigação externa independente.

As empresas interessadas em participar dos prêmios são convidadas a enviar suas indicações através do seguinte link: Global Brand Awards - Nomination Link

Processo dePremiação:

Revisão de indicações: A equipe de pesquisa interna verifica a validade de cada indicação e garante que dados suficientes estejam disponíveis. Exame Externo: As nomeações pré-selecionadas são avaliadas por uma agência de pesquisa externa independente, com base em vários parâmetros. Decisão do Júri: Um júri interno analisa os resultados e decide sobre os vencedores do prêmio. Anúncio: os vencedores são anunciados no site na seção Vencedores do Prêmio.

Benefícios de participar do Global Brand Awards:

Reconhecimento Global: Mostre as conquistas da marca em uma plataforma global.

Mostre as conquistas da marca em uma plataforma global. Maior Credibilidade: Fortalecer a reputação da marca e construir relacionamentos com parceiros e consumidores.

Fortalecer a reputação da marca e construir relacionamentos com parceiros e consumidores. Exposição Extensa na Mídia: Desfrute de ampla cobertura da mídia global e oportunidades promocionais em todas as mídias sociais.

Veja os vencedores dos anos anteriores aqui: seção Vencedores do Global Brand Awards

Eventos de premiação de prestígio daGBM

Cerimônias de premiação anteriores foram realizadas em alguns dos locais mais renomados do mundo, incluindo The Athenee Hotel em Bangkok, Tailândia; Waldorf Astoria, Palm Jumeirah, Dubai; JW Marriott Marquis Hotel, Dubai; Emperor's Palace, África do Sul; Banyan Tree, Macau; e Address Downtown, Dubai, testemunhando algumas das marcas globais, como Mercedes Benz, Malaysia Airlines, Swarovski, Microsoft, Harley Davidson, SAP, HP, Standard Chartered, AUDI e muitas outras. A noite de premiação não apenas celebra as conquistas com o prêmio, mas também oferece oportunidades excepcionais de networking com líderes do setor.

O próximo evento espetacular está programado para o segundo trimestre de 2025. As atualizações serão compartilhadas nos canais de mídia social da GBM.

Encontre uma seleção com curadoria das principais marcas em várias categorias, incluindo as 10 principais marcas de notebooks, as melhores marcas de dispositivos móveis, as principais marcasde ar-condicionado e muito mais, no site. Este recurso pode ajudar os visitantes a selecionar as melhores marcas para as suas necessidades.

