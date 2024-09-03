Global Brand Awards 2024：徵求提名

接受不同類別和地區的公司提名。所有提名均由獨立的外部研究機構進行國家級評估。

有興趣參加獎項的公司，可透過以下連結提交提名：Global Brand Awards ─ 提名連結

獎項流程：

提名審查： 內部研究團隊會驗證每項提名的有效性，並確保有足夠的資料。 外部審查： 入圍提名將由獨立的外部研究機構根據各種參數進行評估。 陪審團決定： 由內部評審團審查結果並決定得獎者。 公告： 得獎者將在網站下的「得獎者」部分公佈。

參加全球品牌大獎的好處：

全球認可： 在全球平台上展示品牌成就。

在全球平台上展示品牌成就。 增強信譽度： 加強品牌聲譽，與合作拍檔和消費者建立關係。

加強品牌聲譽，與合作拍檔和消費者建立關係。 廣泛的傳媒曝光： 享有廣泛的全球媒體報導和社交媒體的宣傳機會。

在這裡查看過去年度的得獎者：Global Brand Awards 得獎專區

GBM 重要獎項活動

過往的頒獎典禮曾在一些世界知名的場地舉行，包括泰國曼谷的 The Athenee Hotel、杜拜朱美拉棕櫚島的 Waldorf Astoria、同是杜拜的 JW Marriott Marquis Hotel、南非的 Emperor's Palace、澳門的 Banyan Tree，以及也是杜拜的 Address Downtown，見證一些全球品牌如 Mercedes Benz、Malaysia Airlines、Swarovski、Microsoft、Harley Davidson、SAP、HP、Standard Chartered、AUDI 等。頒獎典禮不僅表揚全球品牌的成就，還提供與業界領導者交流的絕佳機會。

下一場壯觀盛事預定於 2025 年第二季度舉行。更新將在 GBM 的社交媒體渠道上發放。

在網站上找到各種類別的領先品牌精選，包括桌上電腦前 10 名、最佳移動品牌、頂級空調品牌等。此資源有助訪客根據需求選擇最佳品牌。

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SOURCE Global Brands Magazine