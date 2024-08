Global Optical Summit 2024 América Latina | A Huawei destaca três tendências de negócios ópticos que impulsionam a inteligência industrial

RIO DE JANEIRO, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Kim Jin, Vice-Presidente da Linha de Produtos de Negócios Ópticos da Huawei fez um discurso intitulado "F5G avançado, a base para inteligência industrial" na Huawei Global Optical Summit (GOS) 2024-América Latina. Seu discurso abordou três tendências de negócios ópticos na era inteligente e o enorme espaço do setor óptco na América Latina. Ele pediu que os clientes e parceiros empresariais aproveitem três oportunidades principais – "Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre" (Fibre-in Copper-out), "fgOTN-in SDH-out" e "Entra o sensoriamento óptico, sai trabalho pesado (Optical-sensing-in Hard-work-out)" - para criar todos os lugares totalmente ópticos para um mundo inteligente.

Kim Jin, Vice-Presidente da Linha de Produtos de Negócios Ópticos da Huawei, fazendo um discurso de abertura

Jin disse, "ao longo da história, toda revolução tecnológica muda a produção humana e a vida de forma significativa. As três últimas revoluções fizeram com que a produção evoluísse da mecanização para a automação. Agora, uma revolução industrial impulsionada pela IA está ocorrendo, trazendo novo valor para vários setores. A inteligência industrial impõe requisitos mais altos na transmissão e detecção de dados, impulsionando três tendências principais nos negócios ópticos."

Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre: evolução da banda larga doméstica para redes totalmente ópticas E2E que garantem melhores experiências e criam redes de campus simplificadas, ecológicas e de banda ultralarga

"Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre não é um tópico novo", disse Jin. Há mais de uma década, as operadoras começaram a substituir as redes de cobre por redes ópticas, e o número de usuários globais de FTTH agora ultrapassa 900 milhões. Agora, a "Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre" nas residências está avançando em direção à fibra até o quarto (FTTR) e proporcionando aos usuários melhores experiências de Wi-Fi.

Na próxima era inteligente, os ISPs precisam construir redes de acesso totalmente óptico para residências e pequenas e microempresas. Eles também precisam estender as melhores experiências de banda larga a todos os cômodos por meio do FTTR. Isso é necessário para obter experiências de largura de banda onipresentes de Gbps ou até mesmo de 10 Gbps. Além disso, os ISPs precisam mover a comutação 100G/200G OTN e OXC totalmente óptica para baixo, para as bordas da rede, a fim de obter a baixa latência dos serviços integrados. Eles também precisam eliminar os gargalos de largura de banda e lidar com o rápido crescimento do tráfego de banda larga e dos aplicativos inteligentes, criando redes de backbone de velocidade ultra-alta de 400G/800G com a arquitetura de malha 3D.

"Entra cabo de fibra, sai cabo de cobre também está se movendo para campi corporativos", disse Jin. Na era do campus de 10 Gbps, o Wi-Fi 7 é indispensável. É compatível com acesso sem fio de alta largura de banda de 3 a 18 Gbps. Mas isso significa que os cabos de cobre existentes na maioria dos campi devem ser substituídos por fibra óptica, pois o cobre não suporta velocidades tão altas. A fibra óptica tem uma vida útil de 30 anos, suporta largura de banda de 100 Tbps e distância ilimitada nos campi. Tudo isso torna a fibra óptica a melhor escolha para a construção de redes de campus.

Em comparação com as tecnologias tradicionais, a solução de fibra até o escritório (FTTO) requer apenas dispositivos na sala de equipamentos de CO e nos terminais, e usa divisores ópticos passivos para substituir os dispositivos ativos. Jin disse que isso reduz os custos de cabeamento em 80%, reduz a carga de trabalho de O&M em 50% e diminui o consumo de energia em 30%. Além disso, a implantação de fibra é uma operação única com uma vida útil de 30 anos. "

A Huawei lançou uma solução FTTO 2.0 de próxima geração, na qual as tecnologias XGS-PON Pro e Wi-Fi 7 são usadas para atualizar a largura de banda, a rede e a O&M.

fgOTN-in SDH-out: a evolução SDH-to-fgOTN das redes de comunicação de produção industrial é inevitável

O SDH tem sido usado para garantir a segurança da produção em vários setores há mais de 30 anos. À medida que as indústrias avançam em direção a atualizações digitais e inteligentes, a tecnologia SDH tradicional enfrenta desafios em relação à largura de banda insuficiente e aos dispositivos legados. Em resposta, o Setor de Padronização de Telecomunicações da União Internacional de Telecomunicações (ITU-T) lançou o padrão fgOTN no final de 2023 e o definiu como a tecnologia de próxima geração para substituir o SDH. Para serviços de taxa de bits constante (CBR), como teleproteção, a fgOTN é a única tecnologia de transmissão que possui padrões internacionais, além do SDH.

A Huawei lançou a primeira série de produtos de transmissão óptica do setor que suporta o padrão fgOTN, o OptiXtrans Huawei E6600. Possui disponibilidade de 99,9999%, evolução suave, alta flexibilidade e alta eficiência, atendendo aos requisitos das redes de comunicação de produção em setores como energia elétrica e transporte.

Entra o sensoriamento óptico, sai trabalho pesado: como o sensoriamento multidimensional e a IA tornam o trabalho mais confortável e eficiente

Muitos cenários do setor, como a inspeção de oleodutos e gasodutos, bem como a inspeção de perímetro, ainda exigem operações manuais no local. Além do trabalho repetitivo ao ar livre, essas operações podem expor os funcionários a problemas de saúde e segurança em condições climáticas adversas.

Na era inteligente, a fibra óptica, a visão e o radar podem detectar informações de várias dimensões. Além disso, a IA pode ser usada para operações remotas mais inteligentes, permitindo que os funcionários se desloquem de locais externos para escritórios. Isso cria um ambiente de trabalho mais confortável e melhora a produtividade dos funcionários.

A Huawei desenvolveu uma solução de convergência de detecção multidimensional para detecção de vídeo e fibra óptica. Em cenários de inspeção de perímetro, a solução de inspeção de perímetro de ligação óptico-visual da Huawei integra fibra óptica e detecção de vídeo para um julgamento ideal, alcançando zero falsos negativos.

Além disso, a Huawei usa um módulo de processamento digital de sinal óptico (oDSP) líder do setor e um modelo de base de IA exclusivo para treinamento e inferência, obtendo 90% menos falsos positivos do que a média do setor. Mesmo em condições climáticas extremas, com ventos fortes e chuva forte, é possível garantir alta precisão.

No final de seu discurso, Jin enfatizou que o tempo e a maré não esperam por ninguém e que uma nova era de inteligência está chegando. A Huawei espera trabalhar com os clientes e parceiros do setor na América Latina para aproveitar as oportunidades históricas trazidas pelas três tendências nos negócios ópticos, alcançando toda a óptica em todos os lugares para um mundo inteligente.

Saiba más:

https://e.huawei.com/br/solutions/enterprise-optical-network

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2492970/HUAWEI_PT.jpg

FONTE Huawei