Globant anuncia parceria com a Anthropic para redefinir a implementação de IA em nível empresarial por meio de AI Pods impulsionados pelo Claude

A Globant expande sua oferta ao incorporar AI Pods impulsionados pelo Claude, fortalecendo seu modelo de serviços AI-native e potencializando a segurança, a inovação e a escalabilidade de suas soluções para clientes líderes em todo o mundo.

Ao integrar a rede global Claude Partner Network como Preferred Services Partner, a Globant também acelerará sua própria transformação impulsionada por IA, oferecendo acesso ao Claude para seus 28.500 Globers e capacitando suas equipes por meio dos programas de certificação da Anthropic.

NOVA YORK, 30 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Globant (NYSE: GLOB), companhia nativa digital que ajuda organizações a prosperar em um futuro impulsionado pela digitalização e pela inteligência artificial, anunciou hoje uma parceria estratégica de vários anos com a Anthropic. A parceria reforça ainda mais a posição da Globant como uma companhia de serviços AI-native, ampliando sua capacidade de oferecer soluções inteligentes, orientadas a resultados e desenvolvidas para escalar em nível empresarial. Como parte do acordo, a Globant incorpora AI Pods impulsionados pelos modelos Claude à sua oferta atual para clientes. Trata-se das unidades de serviço especializadas da Globant, orquestradas por agentes de IA, desenvolvidas para acelerar a adoção de soluções de IA agêntica e impulsionar a transformação empresarial em cada indústria, com foco especial em mídia e entretenimento, games, companhias aéreas e hospitality. A parceria também representa um passo significativo na própria transformação da Globant impulsionada por IA, ao oferecer acesso ao Claude para seus 28.500 Globers e capacitar suas equipes por meio dos programas de certificação da Anthropic, tornando-a a maior empresa nascida na América Latina a se tornar parceira global da Anthropic.

A parceria entre Globant e Anthropic representa um avanço-chave no investimento da companhia para expandir seu modelo de AI Pods e oferecer uma IA segura e focada em gerar valor para o negócio, ajudando empresas a levar suas iniciativas de inteligência artificial desde provas de conceito até implementações em escala, transformando o potencial dessa tecnologia em resultados concretos. Com os AI Pods, a IA agêntica avançada passa a fazer parte dos fluxos de trabalho cotidianos, potencializando equipes e melhorando resultados em toda a organização, estabelecendo um novo padrão para a prestação de serviços nativos de IA em grande escala.

Como parte deste acordo, a Globant já:

Acessou os programas de certificação Forward Deploy Engineer (FDE) para Claude , com o objetivo de construir uma oferta especializada que permita implementar, orquestrar e escalar automação impulsionada por IA e fluxos de trabalho agênticos para seus clientes.





, com o objetivo de construir uma oferta especializada que permita implementar, orquestrar e escalar automação impulsionada por IA e fluxos de trabalho agênticos para seus clientes. Tornou-se a maior empresa de serviços fundada na América Latina a integrar a Claude Partner Network como um dos primeiros Preferred Services Partners.





Ofereceu acesso aos modelos Claude para seus 28.500 Globers, demonstrando um forte compromisso com a transformação impulsionada por IA em grande escala.

"Na Globant, acreditamos que adotar a inteligência artificial mais avançada não se trata apenas de incorporar tecnologia, mas de transformar a forma como trabalhamos e geramos valor", afirmou Martín Migoya, CEO e cofundador da Globant. "Esta parceria com a Anthropic e a incorporação de AI Pods impulsionados pelos modelos Claude, junto com nossa capacidade de certificar Forward Deploy Engineers, permitirá que nossos clientes integrem de forma ágil a IA agêntica ao centro de suas operações e alcancem novos níveis de eficiência, criatividade e impacto mensurável. Temos orgulho de ser a maior empresa nascida na América Latina a se tornar Global Preferred Partner dentro da Claude Partner Network."

"Ao incorporar o Claude ao seu modelo de prestação de serviços em constante evolução, a Globant está transformando a forma como suas equipes colaboram com os clientes e aceleram a geração de resultados em diferentes indústrias. Esse mesmo compromisso com a adoção do Claude também se reflete internamente: 28.500 Globers já contam com acesso a essa tecnologia e a companhia continua expandindo sua prática com o objetivo de alcançar 5.000 arquitetos certificados. A Globant está levando a IA empresarial mais avançada e confiável para indústrias como mídia e entretenimento, companhias aéreas, games e hospitality, combinando uma adoção interna em grande escala com uma profunda experiência na implementação de soluções para clientes", afirmou Phil Samenuk, Head of Partnerships da Anthropic.

Soluções impulsionadas por IA que estão transformando as indústrias

Os AI Pods se tornaram um motor-chave de transformação tanto para a Globant quanto para seus clientes: atualmente, o modelo já é utilizado por 40% das 20 contas de maior faturamento da companhia. Esse resultado reflete a crescente demanda por soluções de IA escaláveis, prontas para produção e capazes de gerar resultados de negócio mensuráveis.

Combinando a experiência da Globant e da Anthropic, a parceria abordará desafios e oportunidades específicos em indústrias-chave, entre elas:

Mídia e entretenimento: uso dos modelos Claude para processar grandes volumes de contexto com o objetivo de automatizar a análise de roteiros e a localização de conteúdos para múltiplos mercados; gestão de direitos e monitoramento de conformidade de propriedade intelectual por meio de IA; e geração de insights sobre audiências para fortalecer estratégias de conteúdo em escala.

uso dos modelos Claude para processar grandes volumes de contexto com o objetivo de automatizar a análise de roteiros e a localização de conteúdos para múltiplos mercados; gestão de direitos e monitoramento de conformidade de propriedade intelectual por meio de IA; e geração de insights sobre audiências para fortalecer estratégias de conteúdo em escala. Companhias aéreas: personalização dinâmica e em tempo real da experiência de reserva enquanto os viajantes planejam suas viagens por meio dos modelos Claude; e geração automática de comunicações multicanal para apoiar passageiros durante situações operacionais excepcionais.

personalização dinâmica e em tempo real da experiência de reserva enquanto os viajantes planejam suas viagens por meio dos modelos Claude; e geração automática de comunicações multicanal para apoiar passageiros durante situações operacionais excepcionais. Games: utilização dos modelos Claude para otimizar a documentação de design e os processos de pré-produção de videogames por meio de IA; além de oferecer assistência contextual aos jogadores e moderação inteligente de comunidades.

utilização dos modelos Claude para otimizar a documentação de design e os processos de pré-produção de videogames por meio de IA; além de oferecer assistência contextual aos jogadores e moderação inteligente de comunidades. Hospitality: uso das capacidades conversacionais dos modelos Claude para oferecer serviços de concierge impulsionados por IA e planejar itinerários complexos com múltiplos destinos; além de personalizar as comunicações com os hóspedes e oferecer uma gestão de serviços mais eficiente em grande escala, em múltiplos idiomas e adaptada a diferentes perfis de hóspedes.

"Hoje, as empresas precisam de muito mais do que ferramentas de inteligência artificial: elas exigem soluções integradas, seguras e escaláveis que gerem impacto mensurável no centro de suas operações. Nossa colaboração com a Anthropic nos permite incorporar as capacidades avançadas dos modelos Claude à nossa oferta de soluções empresariais, ajudando nossos clientes a acelerar a inovação e adotar a IA com confiança. Ter sido selecionada como Preferred Partner dentro da Claude Partner Network da Anthropic posiciona a Globant como uma referência em engenharia de IA na América Latina e como uma parceira estratégica para organizações de todo o mundo que buscam implementar IA de fronteira de forma responsável e em escala", disse Diego Maldonado, CEO do Enterprise Studio & Strategic Partnerships da Globant.

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos as organizações a prosperarem em um futuro digital impulsionado pela IA. Nossas soluções focadas em indústrias combinam tecnologia e criatividade para acelerar a transformação empresarial e desenhar experiências que os clientes amam. Por meio da reinvenção digital, de nossos AI Pods baseados em um modelo de assinatura e da plataforma Globant Enterprise AI, transformamos desafios em resultados de negócios mensuráveis e as economias prometidas em impacto real.

Contamos com mais de 28 mil funcionários e estamos presentes em 35 países, abrangendo 5 continentes, trabalhando para empresas como FIFA, Google, Riot Games, Santander, entre outras.

Fomos reconhecidos como Líderes Mundiais em Experience Design Services (2025) e anteriormente reconhecidos como Líderes Mundiais em AI Services (2023) pelo IDC MarketScape.

Também fomos destaque em estudos de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford.

Somos membros ativos da Green Software Foundation (GSF) e do Cybersecurity Tech Accord.

Somos parceiros globais da OpenAI, NVIDIA, AWS e Unity, integrando tecnologia de classe mundial para acelerar a inovação em todas as indústrias.

Contato: [email protected]

Inscreva-se para receber em primeira mão as notícias e atualizações da imprensa.

Para obter mais informações, acesse www.globant.com

Sobre a Anthropic

A Anthropic é uma empresa dedicada à segurança da inteligência artificial que desenvolve sistemas de IA confiáveis, interpretáveis e controláveis. Fundada como uma Public Benefit Corporation (PBC), a Anthropic desenvolve a família de modelos e produtos de IA Claude, que inclui Claude Code, Claude Cowork e Claude Enterprise, utilizados por organizações em todo o mundo. Para mais informações, visite anthropic.com.

FONTE GLOBANT