Globant apresenta Synthetic Operator, sua solução baseada em AI Pods para o monitoramento inteligente de transmissões ao vivo

Notícias fornecidas por

Globant

17 jun, 2026, 14:00 GMT

  • A solução combina agentes de IA com equipes especializadas para garantir transmissões de alta qualidade, incorporando detecção proativa de incidentes, recomendações de resolução e escalonamento automático.

NOVA YORK, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperarem em um futuro impulsionado pelo digital e pela inteligência artificial, anunciou hoje o lançamento do Synthetic Operator, uma solução de AI Pods desenvolvida para automatizar a detecção, em tempo real, de anomalias em transmissões ao vivo para a indústria de mídia e broadcasting.

Diante do crescimento contínuo do número de canais e plataformas, empresas de mídia e streaming enfrentam uma pressão cada vez maior para oferecer experiências de visualização sem interrupções. Até mesmo alguns segundos de tela preta ou uma falha de áudio podem impactar a confiança do público e comprometer o cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs). No entanto, grande parte das atividades de monitoramento ainda depende de processos manuais. Manter operações livres de erros 24 horas por dia, 7 dias por semana, representa um desafio significativo para as equipes, enquanto os recursos necessários para sustentar e expandir essas operações durante períodos de alta demanda podem ser custosos e difíceis de escalar.

Para enfrentar esses desafios, o Synthetic Operator oferece monitoramento contínuo e automatizado de transmissões ao vivo de vídeo e áudio. A solução atua em conjunto com equipes especializadas, realizando verificações periódicas em intervalos configuráveis para detectar anomalias em tempo real. Dessa forma, ajuda a identificar incidentes que poderiam passar despercebidos em atividades de supervisão manual e libera as equipes de tarefas repetitivas, permitindo que concentrem seus esforços na tomada de decisões e na resposta a incidentes de maior valor.

Entre as principais capacidades deste novo AI Pod estão:

  • Detecção em tempo real de telas pretas, erros de logotipos, problemas de áudio e idioma, congelamentos e outras anomalias críticas de streaming.
  • Gestão inteligente de incidentes com recomendações passo a passo para resolução e escalonamento automatizado.
  • Aprendizado supervisionado que aprimora os modelos de detecção com base no feedback operacional, permitindo que o agente se adapte e evolua ao longo do tempo.
  • Escalabilidade flexível para supervisionar múltiplos eventos simultaneamente.
  • Análises acionáveis e relatórios de tendências para impulsionar a melhoria contínua.

Ao integrar recursos de supervisão automatizada aos fluxos de monitoramento, o Synthetic Operator reduz o risco de incidentes não detectados e oferece às empresas de mídia e streaming uma base escalável e eficiente para evoluir suas operações. Essa proposta está alinhada à visão da Globant de utilizar a IA agêntica para transformar os processos operacionais em toda a indústria de mídia.

"Em transmissões ao vivo, até mesmo alguns segundos de interrupção podem afetar o relacionamento das empresas de mídia com suas audiências e parceiros, além de comprometer momentos que tornam uma experiência de exibição verdadeiramente única", afirmou Steven Polster, Global Managing Director do Media & Entertainment AI Studio da Globant. "O Synthetic Operator adiciona uma camada extra de inteligência que complementa o trabalho das equipes, operando continuamente e escalando facilmente entre diferentes eventos. Isso permite que os profissionais concentrem sua experiência e conhecimento nas decisões mais críticas e na garantia dos mais altos padrões de qualidade."

Para mais informações sobre o Synthetic Operator, acesse www.more.globant.com/ai-powered-live-streaming-solution. Para mais informações sobre os AI Pods da Globant, visite www.globant.com/ai-pods.

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos as organizações a prosperarem em um futuro digital impulsionado pela IA. Nossas soluções focadas em indústrias combinam tecnologia e criatividade para acelerar a transformação empresarial e desenhar experiências que os clientes amam. Por meio da reinvenção digital, de nossos AI Pods baseados em um modelo de assinatura e da plataforma Globant Enterprise AI, transformamos desafios em resultados de negócios mensuráveis e as economias prometidas em impacto real.

  • Contamos com mais de 28 mil funcionários e estamos presentes em 35 países, abrangendo 5 continentes, trabalhando para empresas como FIFA, Google, Riot Games, Santander, entre outras.
  • Fomos reconhecidos como Líderes Mundiais em Experience Design Services (2025) e anteriormente reconhecidos como Líderes Mundiais em AI Services (2023) pelo IDC MarketScape.
  • Também fomos destaque em estudos de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford.
  • Somos membros ativos da Green Software Foundation (GSF) e do Cybersecurity Tech Accord.
  • Somos parceiros globais da OpenAI, NVIDIA, AWS e Unity, integrando tecnologia de classe mundial para acelerar a inovação em todas as indústrias.

Contato: [email protected]

Inscreva-se para receber em primeira mão as notícias e atualizações da imprensa.

Para obter mais informações, acesse www.globant.com 

FONTE Globant

Da mesma fonte

Globant impulsiona nova experiência conectada para fãs da Fórmula 1®

Globant impulsiona nova experiência conectada para fãs da Fórmula 1®

Globant (NYSE: GLOB), uma empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperarem em um futuro impulsionado pelo digital e pela inteligência...
Globant e Adyen estabelecem parceria global para acelerar integrações de pagamentos e tempo de geração de receita para lojistas

Globant e Adyen estabelecem parceria global para acelerar integrações de pagamentos e tempo de geração de receita para lojistas

A Globant (NYSE: GLOB), uma empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperar em um futuro digital e impulsionado por IA, anunciou hoje uma...
More Releases From This Source

Explorar

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics