Globant apresenta Synthetic Operator, sua solução baseada em AI Pods para o monitoramento inteligente de transmissões ao vivo

A solução combina agentes de IA com equipes especializadas para garantir transmissões de alta qualidade, incorporando detecção proativa de incidentes, recomendações de resolução e escalonamento automático.

NOVA YORK, 17 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Globant (NYSE: GLOB), empresa nativa digital que ajuda organizações a prosperarem em um futuro impulsionado pelo digital e pela inteligência artificial, anunciou hoje o lançamento do Synthetic Operator, uma solução de AI Pods desenvolvida para automatizar a detecção, em tempo real, de anomalias em transmissões ao vivo para a indústria de mídia e broadcasting.

Diante do crescimento contínuo do número de canais e plataformas, empresas de mídia e streaming enfrentam uma pressão cada vez maior para oferecer experiências de visualização sem interrupções. Até mesmo alguns segundos de tela preta ou uma falha de áudio podem impactar a confiança do público e comprometer o cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs). No entanto, grande parte das atividades de monitoramento ainda depende de processos manuais. Manter operações livres de erros 24 horas por dia, 7 dias por semana, representa um desafio significativo para as equipes, enquanto os recursos necessários para sustentar e expandir essas operações durante períodos de alta demanda podem ser custosos e difíceis de escalar.

Para enfrentar esses desafios, o Synthetic Operator oferece monitoramento contínuo e automatizado de transmissões ao vivo de vídeo e áudio. A solução atua em conjunto com equipes especializadas, realizando verificações periódicas em intervalos configuráveis para detectar anomalias em tempo real. Dessa forma, ajuda a identificar incidentes que poderiam passar despercebidos em atividades de supervisão manual e libera as equipes de tarefas repetitivas, permitindo que concentrem seus esforços na tomada de decisões e na resposta a incidentes de maior valor.

Entre as principais capacidades deste novo AI Pod estão:

Detecção em tempo real de telas pretas, erros de logotipos, problemas de áudio e idioma, congelamentos e outras anomalias críticas de streaming.

Gestão inteligente de incidentes com recomendações passo a passo para resolução e escalonamento automatizado.

Aprendizado supervisionado que aprimora os modelos de detecção com base no feedback operacional, permitindo que o agente se adapte e evolua ao longo do tempo.

Escalabilidade flexível para supervisionar múltiplos eventos simultaneamente.

Análises acionáveis e relatórios de tendências para impulsionar a melhoria contínua.

Ao integrar recursos de supervisão automatizada aos fluxos de monitoramento, o Synthetic Operator reduz o risco de incidentes não detectados e oferece às empresas de mídia e streaming uma base escalável e eficiente para evoluir suas operações. Essa proposta está alinhada à visão da Globant de utilizar a IA agêntica para transformar os processos operacionais em toda a indústria de mídia.

"Em transmissões ao vivo, até mesmo alguns segundos de interrupção podem afetar o relacionamento das empresas de mídia com suas audiências e parceiros, além de comprometer momentos que tornam uma experiência de exibição verdadeiramente única", afirmou Steven Polster, Global Managing Director do Media & Entertainment AI Studio da Globant. "O Synthetic Operator adiciona uma camada extra de inteligência que complementa o trabalho das equipes, operando continuamente e escalando facilmente entre diferentes eventos. Isso permite que os profissionais concentrem sua experiência e conhecimento nas decisões mais críticas e na garantia dos mais altos padrões de qualidade."

Para mais informações sobre o Synthetic Operator, acesse www.more.globant.com/ai-powered-live-streaming-solution. Para mais informações sobre os AI Pods da Globant, visite www.globant.com/ai-pods.

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos as organizações a prosperarem em um futuro digital impulsionado pela IA. Nossas soluções focadas em indústrias combinam tecnologia e criatividade para acelerar a transformação empresarial e desenhar experiências que os clientes amam. Por meio da reinvenção digital, de nossos AI Pods baseados em um modelo de assinatura e da plataforma Globant Enterprise AI, transformamos desafios em resultados de negócios mensuráveis e as economias prometidas em impacto real.

Contamos com mais de 28 mil funcionários e estamos presentes em 35 países, abrangendo 5 continentes, trabalhando para empresas como FIFA, Google, Riot Games, Santander, entre outras.

Fomos reconhecidos como Líderes Mundiais em Experience Design Services (2025) e anteriormente reconhecidos como Líderes Mundiais em AI Services (2023) pelo IDC MarketScape.

Também fomos destaque em estudos de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford.

Somos membros ativos da Green Software Foundation (GSF) e do Cybersecurity Tech Accord.

Somos parceiros globais da OpenAI, NVIDIA, AWS e Unity, integrando tecnologia de classe mundial para acelerar a inovação em todas as indústrias.

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FONTE Globant