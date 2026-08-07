/A T U A L I Z A Ç Ã O -- Globant/

No comunicado à imprensa, Globant apresenta o Glob.AI e reinventa os serviços de tecnologia para a era da IA, divulgado em 6 de agosto de 2026 pela Globant por meio da PR Newswire, a empresa informa que foram feitas alterações. Segue abaixo a versão completa e atualizada, com detalhes adicionais incluídos ao final:

Globant apresenta o Glob.AI e reinventa os serviços de tecnologia para a era da IA

O Glob.AI permite que empresas implementem instantaneamente serviços de IA de nível enterprise por meio de um modelo de preços transparente, baseado em resultados ou consumo, sem cobrança por hora nem por quantidade de profissionais envolvidos no projeto.

Esses serviços são entregues por meio de AI Pods: unidades de serviço gerenciadas por um conjunto de agentes de IA supervisionados por especialistas, com especialização em tarefas e setores.

O Glob.AI é um destino único para encontrar, implementar e consumir os AI Pods mais adequados para cada tarefa e setor, redefinindo a forma como os serviços de tecnologia, a adoção da IA e a inovação são entregues, cobrados e desenvolvidos.

NOVA YORK, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Globant (NYSE: GLOB), empresa AI-native que ajuda organizações a transformar suas ambições em inteligência artificial em resultados mensuráveis para os negócios, apresenta hoje o Glob.AI, um novo modelo de serviços tecnológicos AI-native que transforma completamente a forma como as empresas acessam, contratam e implementam serviços de IA. Disponível na web por meio de um modelo self-service, o Glob.AI oferece às organizações acesso a AI Pods de nível enterprise (unidades de serviço executadas por um conjunto de agentes de IA supervisionados por especialistas). As empresas pagam exclusivamente pelo que produzem (por output ou por consumo), e não por horas de trabalho ou pelo número de profissionais envolvidos no projeto.

"Há mais de 20 anos, a Globant está na vanguarda de cada grande evolução tecnológica, e a IA não é exceção. O Glob.AI representa nosso próximo grande passo: um one-stop shop em que estão reunidos nossos AI Pods, cada um especializado por tarefa e por setor. A adoção tradicional da IA faz com que o consumo de tokens ultrapasse muito o necessário para alcançar um resultado eficiente; o verdadeiro custo está nesses tokens desperdiçados, somados à supervisão manual e desestruturada da IA. Os AI Pods introduzem um modelo mais inteligente, que executa a IA adequada por meio de parallel agents, loops, workflows e processos determinísticos, representando o que há de mais avançado que a IA pode oferecer atualmente", afirmou Martín Migoya, CEO e cofundador da Globant.

O Glob.AI combina, em sua camada de governance, a velocidade AI-native com os 23 anos de experiência da Globant em enterprise delivery. Os agentes de IA executam o trabalho mais complexo, enquanto os especialistas da Globant supervisionam os outputs e orientam cada etapa do processo. O Glob.AI opera com padrões documentados, testados, seguros e desenvolvidos para escala enterprise. É a velocidade prometida pela IA com o rigor e a qualidade que as empresas exigem, incluindo:

Processos bem definidos, determinísticos e repetíveis, supervisionados de ponta a ponta por especialistas.

supervisionados de ponta a ponta por especialistas. Uso otimizado da IA e preços transparentes: os clientes pagam exclusivamente por outputs validados por especialistas e/ou pelo consumo real, e não por horas de trabalho, quantidade de profissionais no projeto, alucinações da IA, retrabalho ou ciclos desperdiçados.

os clientes pagam exclusivamente por outputs validados por especialistas e/ou pelo consumo real, e não por horas de trabalho, quantidade de profissionais no projeto, alucinações da IA, retrabalho ou ciclos desperdiçados. Pelo menos 30% mais produtividade em comparação com a abordagem tradicional de engenheiro + IA.

em comparação com a abordagem tradicional de engenheiro + IA. Soberania e governança total da IA: flexibilidade absoluta para que os clientes escolham quais modelos utilizar e onde executá-los, garantindo que nenhum dado do cliente seja usado para treinar modelos externos.

flexibilidade absoluta para que os clientes escolham quais modelos utilizar e onde executá-los, garantindo que nenhum dado do cliente seja usado para treinar modelos externos. Consumo de tokens protegido no Token Vault proprietário do cliente, assegurando total rastreabilidade e preservando o conhecimento institucional da organização ao longo do tempo.

"A IA não está apenas tornando os mesmos projetos mais rápidos: ela está tornando viáveis milhares de projetos que antes não eram possíveis", afirmou Guibert Englebienne, cofundador da Globant. "Até hoje, as empresas não podiam contratar serviços de tecnologia dessa forma: de maneira instantânea, transparente e pagando apenas pelos resultados. Essa é a mudança que o Glob.AI traz, e a forte demanda pelos AI Pods demonstra que as empresas estão prontas para dar esse passo."

As organizações que ingressarem na lista de espera, já disponível no Glob.AI, terão acesso antecipado a um catálogo completo de agentic workflows capazes de desenvolver e implementar soluções para os principais sistemas corporativos, além de casos de uso específicos para cada setor. A oferta de AI Pods também inclui parcerias com grandes organizações como Anthropic, AWS, Vercel, OpenAI, Adobe, Azure, Google Cloud Platform, SAP e Salesforce.

Os serviços tradicionais de tecnologia corporativa exigem meses de discovery, RFPs e ciclos de compras antes que o trabalho possa começar. O Glob.AI muda completamente esse modelo. Os usuários podem fazer login e começar imediatamente a desenvolver software de nível enterprise. O delivery passa a ser um serviço contínuo e em tempo real, em vez de um projeto com prazo determinado: cada melhoria e cada novo release acontecem diretamente na plataforma, com total visibilidade para o cliente de forma imediata.

A Globant lançou seus AI Pods meados de 2025, e eles já estão em uso por diversas empresas da Fortune 500 nos setores de mídia, entretenimento, serviços profissionais e finanças, entregando resultados iniciais que incluem:

FIFA: aumento de 20% na eficiência da geração de throughput , mantendo ou melhorando os índices de qualidade.

aumento de 20% na eficiência da geração de , mantendo ou melhorando os índices de qualidade. LALIGA: implementação de IA em funções estratégicas em apenas três meses.

implementação de IA em funções estratégicas em apenas três meses. YPF: redução dos prazos contratuais em até 40%.

redução dos prazos contratuais em até 40%. PharmaMar: obtenção de insights para pesquisas em oncologia 15 vezes mais rápido.

obtenção de para pesquisas em oncologia 15 vezes mais rápido. Um dos principais bancos comerciais do mundo concluiu uma migração de COBOL em apenas 2 meses, em comparação com os 14 meses projetados em uma abordagem tradicional.

Entre na lista de espera da Glob.AI para obter acesso antecipado.

Sobre a Globant

Na Globant, ajudamos organizações a prosperar em um futuro impulsionado pela inteligência artificial. Nossos serviços AI-native permitem que empresas se reinventem e gerem resultados de negócios mensuráveis. Ao combinar tecnologia e criatividade, a Globant oferece soluções focadas em setores específicos que transformam operações essenciais e criam experiências que os clientes valorizam. Por meio de seus exclusivos AI Pods — unidades de serviço baseadas em agentes de IA supervisionados por especialistas — a empresa desenvolve sistemas de inteligência artificial seguros, governados e diretamente vinculados às principais métricas de negócios, proporcionando uma modernização de sistemas legados até 80% mais rápida e melhorias de até 2 vezes no time-to-market.

Com mais de 28.500 colaboradores em mais de 35 países, a Globant opera uma rede de AI Studios especializados por setor e trabalha em parceria com marcas globais como FIFA, Google, Riot Games, LA Clippers e Santander. Reconhecida pelo IDC MarketScape como Worldwide Leader in Experience Design Services (2025) e Leader in AI Services (2023), a Globant tem seu trabalho apresentado como estudos de caso de negócios em Harvard, MIT e Stanford. Além disso, colabora com plataformas tecnológicas líderes como Anthropic, NVIDIA, AWS e Unity.

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Atualizar: Esta versão atualizada agora inclui o link de acesso antecipado ao Glob.AI.

FONTE Globant