GM Sectec consolidará o futuro da segurança de pagamentos globais após ser selecionada pela quarta vez consecutiva para o conselho executivo do PCI SSC (2026-2028)

A empresa de ciberdefesa trará sua visão técnica para evoluir as estruturas de proteção de dados financeiros diante do aumento de ciberataques avançados.

SAN JUAN, Porto Rico , 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, líder global em cibersegurança, foi selecionada pela quarta vez consecutiva para integrar a Mesa Redonda de Assessores Executivos Globais (GEAR) do PCI Security Standards Council (PCI SSC) para o período 2026–2028. Esta mesa redonda é um conselho consultivo de alto nível composto por líderes executivos das principais empresas avaliadoras de segurança de pagamentos do mundo

A GEAR do PCI SSC funciona como um canal de comunicação direta e interativa entre a alta gestão das empresas consultoras de cibersegurança e os executivos do PCI SSC, facilitando o feedback estratégico sobre os programas e padrões de avaliação.

"O ecossistema de pagamentos digitais evolui a uma velocidade acelerada e, com isso, a sofisticação dos ciberataques. Assumir essa posição na GEAR nos permite traduzir nossa experiência operacional de campo em estruturas de segurança de ponta. Nosso compromisso para o período 2026–2028 é antecipar riscos emergentes e garantir a resiliência na proteção de transações globais", afirmou Héctor Guillermo Martínez, Presidente da GM Sectec.

"Uma ciberdefesa eficaz exige a visão estratégica de líderes que compreendam a realidade operacional do mercado de pagamentos. A continuidade da GM Sectec na Mesa Redonda Executiva Global agrega um conhecimento inestimável para moldar a próxima geração de padrões de segurança, garantindo que as organizações possam inovar com confiança diante de um cenário de ameaças em constante mudança", destacou Gina Gobeyn, Diretora Executiva do PCI SSC.

O PCI SSC colabora com organizações internacionais para salvaguardar a integridade dos dados de pagamento, capacitando e certificando anualmente milhares de avaliadores que garantem o cumprimento rigoroso das normas de segurança PCI em todo o mundo.

Sobre a GM Sectec

A GM Sectec é líder global em cibersegurança e conformidade com operações em mais de 50 países. A empresa é especializada em segurança gerenciada com base em PCI, prevenção de fraudes e resposta a incidentes para reduzir riscos corporativos e o cibercrime. Reconhecida entre as 150 principais empresas de cibersegurança e membro da Mesa Redonda Executiva Global de Assessores do PCI (PCI GEAR), a GM Sectec também recebeu vários Global InfoSec Awards, incluindo o de Segurança de Pagamentos Pronta para o Futuro Mais Inovadora por sua solução Databye. Saiba mais em gmsectec.com.

Sobre o PCI Security Standards Council

O PCI Security Standards Council (PCI SSC) lidera um esforço global e intersetorial para aumentar a segurança dos pagamentos, fornecendo padrões e programas de segurança de dados eficazes e flexíveis que ajudam as empresas a detectar, mitigar e prevenir ciberataques e violações de dados. Conecte-se com o PCI SSC no LinkedIn. Junte-se à conversa no X @ PCISSC . Inscreva-se no blog PCI Perspectives. Ouça o podcast Café con el Consejo.

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FONTE GM Sectec