GM Sectec consolidará el futuro de la seguridad de pagos globales tras ser seleccionada por cuarta vez consecutiva para la mesa ejecutiva del Consejo PCI (2026-2028)

La empresa de ciberdefensa aportará su visión técnica para evolucionar los marcos de protección de datos financieros ante el incremento de ciberataques avanzados.

SAN JUAN, Puerto Rico, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GM Sectec, líder global en ciberseguridad, fue seleccionada cuarta vez consecutiva, para continuar su participación en la Mesa Redonda de Asesores Ejecutivos Globales (GEAR, por sus siglas en inglés) del Consejo PCI de Estándares de Seguridad (PCI SSC) para el período 2026–2028. Esta mesa redonda es un consejo asesor de alto nivel integrado por líderes ejecutivos de las principales empresas evaluadoras de seguridad de pagos a nivel mundial.

La Mesa Redonda de Asesores Ejecutivos Globales del PCI SSC funciona como un canal de comunicación directa e interactiva entre la alta dirección de las empresas asesoras de ciberseguridad y los ejecutivos del PCI SSC, facilitando la retroalimentación estratégica sobre los programas y estándares de evaluación.

"El ecosistema de pagos digitales evoluciona a una velocidad acelerada, y con esto, la sofisticación de los ciberataques. Asumir nuevamente esta posición en GEAR nos permite traducir nuestra experiencia operativa en el terreno en marcos de seguridad de vanguardia. Nuestro compromiso para este período 2026–2028 es anticiparnos a los riesgos emergentes y garantizar la resiliencia en la protección de transacciones globales", afirmó Héctor Guillermo Martínez, Presidente de GM Sectec.

"La ciberdefensa efectiva exige la visión estratégica de líderes que comprendan la realidad operativa del mercado de pagos. La continuidad de GM Sectec en la Mesa Redonda Ejecutiva Global aporta un conocimiento invaluable para moldear la próxima generación de estándares de seguridad, asegurando que las organizaciones puedan innovar con confianza ante un entorno de amenazas en constante cambio", destacó Gina Gobeyn, Directora Ejecutiva del PCI SSC.

El PCI SSC colabora con organizaciones internacionales para salvaguardar la integridad de los datos de pago, capacitando y certificando anualmente a miles de evaluadores que garantizan el cumplimiento riguroso de las normas de seguridad PCI a nivel global.

Acerca de GM Sectec

GM Sectec es un líder global en ciberseguridad y cumplimiento con operaciones en más de 50 países. La compañía se especializa en seguridad gestionada basada en PCI, prevención de fraude y respuesta a incidentes para reducir el riesgo empresarial y el cibercrimen. Reconocida entre las 150 mejores empresas de ciberseguridad y miembro de la Mesa Redonda Ejecutiva de Asesores Globales de PCI (PCI GEAR), GM Sectec también ha recibido múltiples premios Global InfoSec Awards, incluyendo el de Seguridad de Pagos Lista para el Futuro Más Innovadora por su solución Databye. Conozca más en gmsectec.com.

Acerca del Consejo de Normas de Seguridad PCI

El PCI Security Standards Council (PCI SSC) lidera un esfuerzo global e intersectorial para aumentar la seguridad de los pagos proporcionando estándares y programas de seguridad de datos eficaces, flexibles y eficaces que ayudan a las empresas a detectar, mitigar y prevenir ciberataques e infracciones. Conéctese con el PCI SSC en LinkedIn. Únase a la conversación en X @ PCISSC . Suscríbete al blog de PCI Perspectives. Escucha el podcast Café con el Consejo.

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FUENTE GM Sectec