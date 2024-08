GOL Anuncia Resultados do 2T24

SÃO PAULO, 14 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4), uma das empresas aéreas líderes no Brasil e parte do Grupo Abra, anunciou hoje seus resultados consolidados do segundo trimestre de 2024 (2T24). As informações financeiras apresentadas estão em reais (R$), de acordo com as normas internacionais de contabilidade IFRS (International Financial Reporting Standards) e considerando efeitos de eventos não recorrentes para possibilitar a comparabilidade desse trimestre com os mesmos períodos do ano anterior (2T23 e 1S23).

DESTAQUES

GOL – Transporte de Passageiros

A GOL foi a companhia aérea mais pontual do Brasil no 2T24, sendo também reconhecida no mês de junho de 2024 como a companhia aérea mais pontual da América Latina e a " Low Cost Carrier " número um do mundo em pontualidade, com um índice (OTP) de 90,5%.

no 2T24, sendo também reconhecida no mês de junho de 2024 como a companhia aérea mais pontual da América Latina e a " " número um do mundo em pontualidade, com um índice (OTP) de 90,5%. Anúncio do 16° acordo de codeshare da GOL, com uma parceria de rotas domésticas exclusivas com a Azul. A GOL também restabeleceu o acordo de codeshare com a South African Airways.

da GOL, com uma parceria de rotas domésticas exclusivas com a Azul. A GOL também restabeleceu o acordo de com a South African Airways. Anúncio de duas novas rotas internacionais ( Guarulhos-San Jose e Guarulhos-Aruba ) e retomada de outras duas rotas interrompidas durante a pandemia ( Fortaleza - Orlando e Brasília- Cancun ), com início das operações previstas para o final de 2024. A GOL também anunciou sua intenção de estabelecer a nova rota Brasília-Bogotá que, se aprovada, tem seu início previsto para o 4T24.

) e retomada de outras duas rotas interrompidas durante a pandemia ( ), com início das operações previstas para o final de 2024. A GOL também anunciou sua intenção de estabelecer a nova rota que, se aprovada, tem seu início previsto para o 4T24. Aumento de 21,1% na oferta de assentos-quilômetro (ASK) no mercado internacional no primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023.

Smiles – Programa de Fidelidade

A Smiles atingiu o segundo melhor faturamento trimestral da história no 2T24, com 8,4% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.

O número de clientes Smiles aumentou 6,5% no primeiro semestre de 2024, com 54,6% de aumento na base de clientes nas categorias Diamante , Ouro e Prata, reforçando a Smiles como o maior programa de fidelidade dentre as aéreas brasileiras.

, Ouro e Prata, reforçando a Smiles como o maior programa de fidelidade dentre as aéreas brasileiras. Aumento de 11,5% na base de clientes participantes do Clube Smiles no primeiro semestre de 2024 frente ao mesmo período de 2023.

O número de clientes Smiles aumentou 6,5% no primeiro semestre de 2024, com 54,6% de aumento na base de clientes nas categorias Diamante , Ouro e Prata, reforçando a Smiles como o maior programa de fidelidade dentre as aéreas brasileiras.

GOLLOG – Transporte de Cargas

Aumento de 41,0% no faturamento GOLLOG do primeiro semestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023.

Aumento de 39,5% nas toneladas transportadas totais no primeiro semestre de 2024, frente ao mesmo período em 2023.

No primeiro semestre de 2024, a GOLLOG transportou 84,3% mais toneladas referentes à sua operação cargueira dedicada ao Mercado Livre, comparado ao mesmo período de 2023.

ÍNTEGRA DO RELEASE DE RESULTADOS

Acesse release de resultados e demonstrações financeiras completas em: www.voegol.com.br/ri

Relações com Investidores: [email protected]

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma das principais companhias aéreas domésticas do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, a Companhia tem o menor custo unitário na América Latina, democratizando o transporte aéreo. A Companhia possui alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza 18 acordos de codeshare e interline para seus clientes, trazendo mais comodidade e conexões simples para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a Gollog possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 141 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.