Grubtech arrecada $15 milhões

Liderado pelo Grupo Jahez, os fundos irão acelerar a expansão geográfica para a Arábia Saudita, Europa e Reino Unido

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 28 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Grubtech, uma plataforma líder de SaaS para integração e comércio unificado que potencializa empresas de F&B e Comércio Rápido, anunciou que arrecadou $15 milhões como parte da sua ronda de Série B e extensão de Série A. A ronda da Série B foi liderada pelo braço de capital de risco do Grupo Jahez, um importante marketplace online de alimentos e comércio rápido listado na Arábia Saudita, com a participação dos atuais investidores Addition e Oryx Fund, o fundo dedicado ao MENA da Hambro Perks.

Founders of Grubtech

A Grubtech foi fundada em 2019 para eliminar a lacuna no setor F&B em termos de soluções tecnológicas para operações omnicanal. A sua principal solução, gOnline, fornece aos utilizadores um verdadeiro mecanismo de comércio unificado ao integrar um conjunto amplo de canais de pedidos on-line e na loja física em sistemas downstream, como POS, ERP, Inventário, logística de terceiros e soluções de fidelidade. A Grubtech também possui soluções para otimizar as operações na loja física, o atendimento e a análise de dados orientada por IA.

A base de clientes da Grubtech, em 18 mercados evoluiu além de F&B, passando a incluir outros líderes da categoria de comércio rápido, como mercearias e farmácias. A Empresa planeia usar os recursos para acelerar a expansão geográfica e montar escritórios na Arábia Saudita, Europa e Reino Unido.

"As vendas online de F&B e de comércio rápido continuam a crescer num ritmo acelerado. Os nossos produtos capacitam os nossos clientes a continuar a usar elementos da sua pilha tecnológica, como um POS, enquanto adotam novos canais de vendas e soluções digitais sem problemas, eliminando falhas dentro das operações e dados", disse Mohamed Al Fayed, cofundador e CEO da Grubtech. "Estamos entusiasmados em continuar a nossa expansão para diferentes mercados onde identificamos forte procura e potencial de crescimento."

Através das soluções da Grubtech, os clientes conseguem aumentar substancialmente o volume de vendas em vários canais, além de melhorar o tempo de atendimento e acessar uma grande quantidade de dados em tempo real disponibilizados para tomada de decisões operacionais e estratégicas. Após a adoção das soluções da Grubtech, os clientes podem facilmente duplicar as vendas por metro quadrado e melhorar a velocidade do serviço em 25%, ao mesmo tempo que economizam em despesas operacionais e reduzem o desperdício.

Abdulaziz Alhouti, Diretor de Investimentos do Grupo Jahez, disse: "Tendo investido em várias soluções tecnológicas no setor de F&B e Comércio Rápido, vimos em primeira mão o valor da plataforma de integração da Grubtech em toda a nossa base de clientes. Estamos empolgados em apoiar a equipa da Grubtech enquanto continuam a inovar com novos produtos e a expandir para novas geografias."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2421654/Grubtech.jpg

FONTE Grubtech