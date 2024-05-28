Grubtech 獲 1500 萬美元融資

Grubtech 在 18 個市場的客戶群已從餐飲業擴展到雜貨及藥店等其他快速交付電商類別的領先企業。公司計劃利用募集資金加速地域擴張，並在沙地阿拉伯、歐洲和英國設立辦事處。

「網上餐飲及快速交付電商銷售繼續快速增長。我們的產品令客戶能夠繼續使用其技術堆疊元素，如銷售點，同時無縫採用新的銷售管道及數碼解決方案，擺脫營運及數據中的孤島，」Grubtech 的聯合創辦人兼行政總裁 Mohamed Al Fayed 表示，「我們很高興能繼續進軍不同的市場，在這些市場中，我們發現了強勁的需求和增長潛力。」

憑藉 Grubtech 的解決方案，客戶能夠大幅提高多個管道的銷售量，同時還能縮短交付時間，並獲取大量用於營運及戰略決策的即時數據。採用 Grubtech 的解決方案後，營運商可以輕鬆將每平方米的銷售額提高一倍，將服務速度提高 25%，同時節省營運開支並減少浪費。

Jahez Group 投資總監 Abdulaziz Alhouti 表示：「我們在餐飲和快速交付電商領域投資了多個技術解決方案，親眼目睹了 Grubtech 的整合平台在商戶群中的價值。我們很高興能支持 Grubtech 團隊不斷創新推出新產品，並進軍新的地區。」

SOURCE Grubtech