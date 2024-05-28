Grubtech 獲 1500 萬美元融資
28 5月, 2024, 14:00 CST
本輪融資由 Jahez Group 領投，將加速向沙地阿拉伯、歐洲和英國的地域擴張
阿聯酋杜拜2024年5月28日 /美通社/ -- 領先的 SaaS 整合與統一商務平台 Grubtech 宣佈在 B 輪和 A 輪擴展融資中已籌集到 1500 萬美元。B 輪融資由在沙地阿拉伯上市的領先網上食品及快速交付電商市場 Jahez Group 的風險投資部門領投，現有投資者 Addition 和 Oryx Fund（Hambro Perks 的中東和北非專項基金）參與了本輪融資。
Grubtech 成立於 2019 年，旨在填補餐飲業在全管道營運技術解決方案方面的空白。公司的旗艦解決方案 gOnline 將廣泛的網上和實體店訂購管道整合到 POS、ERP、庫存、第三方物流和忠誠度解決方案等下游系統中，為用戶提供了真正的統一商務引擎。Grubtech 還擁有簡化店內運營、履行和人工智能數據分析解決方案。
Grubtech 在 18 個市場的客戶群已從餐飲業擴展到雜貨及藥店等其他快速交付電商類別的領先企業。公司計劃利用募集資金加速地域擴張，並在沙地阿拉伯、歐洲和英國設立辦事處。
「網上餐飲及快速交付電商銷售繼續快速增長。我們的產品令客戶能夠繼續使用其技術堆疊元素，如銷售點，同時無縫採用新的銷售管道及數碼解決方案，擺脫營運及數據中的孤島，」Grubtech 的聯合創辦人兼行政總裁 Mohamed Al Fayed 表示，「我們很高興能繼續進軍不同的市場，在這些市場中，我們發現了強勁的需求和增長潛力。」
憑藉 Grubtech 的解決方案，客戶能夠大幅提高多個管道的銷售量，同時還能縮短交付時間，並獲取大量用於營運及戰略決策的即時數據。採用 Grubtech 的解決方案後，營運商可以輕鬆將每平方米的銷售額提高一倍，將服務速度提高 25%，同時節省營運開支並減少浪費。
Jahez Group 投資總監 Abdulaziz Alhouti 表示：「我們在餐飲和快速交付電商領域投資了多個技術解決方案，親眼目睹了 Grubtech 的整合平台在商戶群中的價值。我們很高興能支持 Grubtech 團隊不斷創新推出新產品，並進軍新的地區。」
SOURCE Grubtech
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