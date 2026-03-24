Grupo EPM escolhe a plataforma SaaS de gerenciamento de serviços de campo da OverIT para modernizar suas operações de campo para mais de 3.000 usuários em toda a América Latina

MILÃO, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- As Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM), uma das maiores e mais prestigiadas empresas de serviços públicos da América Latina, escolheram a OverIT como solução estratégica de software de gestão de serviços de campo (Field Service Management, FSM).

Com sede em Medellín e operações na Colômbia, América Central, Chile e México, o Grupo EPM emprega mais de 17.009 pessoas e está comprometido em melhorar a vida de 9,6 milhões de cidadãos por meio de serviços essenciais de eletricidade, gás, água e gestão de resíduos.

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O Grupo EPM implementará a plataforma OverIT NextGen para substituir sua solução ClickSoftware, que já está ultrapassada. Essa transformação atenderá 3.050 usuários (incluindo técnicos de campo, equipes de engenharia e de back-office), simplificando as operações e promovendo a inovação em toda a sua complexa base de ativos.

"O Grupo EPM está definindo o ritmo da inovação digital no mercado de serviços públicos da América Latina. É um privilégio apoiar uma organização com um compromisso tão profundo com a qualidade e a sustentabilidade do serviço. Com isso queremos equipar os colaboradores do Grupo EPM com as ferramentas necessárias para concretizar sua visão estratégica, garantindo que continuem sendo uma referência em excelência operacional e desenvolvimento comunitário na região", acrescentou Paolo Bergamo, CEO da OverIT.

A OverIT, apoiada pela Bain Capital e pela Renaissance Partners, é uma empresa multinacional com mais de 25 anos de experiência internacional e intersetorial em software de gestão de serviços de campo. A empresa é reconhecida pelas principais organizações globais de assessoria e consultoria como uma das principais fornecedoras de soluções de Gestão de Serviços de Campo, geoespaciais e de Realidade Aumentada (RA), destacando-se por sua oferta de produtos e profundo conhecimento do setor.

Contato:

Andrea Bardini

+1 847 867 2232

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FONTE OverIT