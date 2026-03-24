Le groupe EPM choisit la plateforme SaaS de gestion des services sur le terrain d'OverIT pour moderniser ses opérations sur le terrain pour plus de 3 000 utilisateurs en Amérique latine

MILAN, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM), l'une des plus grandes et des plus prestigieuses entreprises de services essentiels divers d'Amérique latine, a choisi OverIT comme solution logicielle stratégique de gestion des services sur le terrain (FSM).

Basé à Medellín et présent en Colombie, en Amérique centrale, au Chili et au Mexique, le groupe EPM emploie plus de 17 009 personnes et s'emploie à améliorer la vie de 9,6 millions de citoyens grâce à des services essentiels d'électricité, de gaz, d'eau et de gestion des déchets.

Logo du Grupo EPM

Le groupe EPM va déployer la plateforme OverIT NextGen pour remplacer sa solution ClickSoftware. Cette transformation permettra d'assister 3 050 utilisateurs (techniciens de terrain, ingénieurs et équipes de back-office), en rationalisant les opérations et en stimulant l'innovation à travers sa base d'actifs complexe.

« Le groupe EPM est à l'avant-garde de l'innovation numérique sur le marché latino-américain des services essentiels. C'est un privilège de prêter main-forte à une organisation qui s'engage aussi profondément en faveur de la qualité des services et de la durabilité. Notre objectif est de fournir au personnel du groupe EPM les outils dont il a besoin pour mettre en œuvre sa vision stratégique, en veillant à ce qu'il reste une référence en matière d'excellence opérationnelle et de développement communautaire dans la région », a ajouté Paolo Bergamo, PDG d'OverIT.

OverIT, soutenue par Bain Capital et Renaissance Partners, est une société multinationale qui possède plus de 25 ans d'expérience internationale et intersectorielle dans le domaine des logiciels de gestion des services sur le terrain. L'entreprise est reconnue par les principales organisations mondiales de conseil et d'expertise comme un fournisseur de premier plan dans les domaines FSM, géospatial et AR, qui se distingue par son offre de produits et son expertise approfondie de l'industrie.

Contact :

Andrea Bardini

+1 847 867 2232

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