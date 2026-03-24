Die EPM Group entscheidet sich für die Field Service Management-SaaS-Plattform von OverIT, um ihre Außendienstaktivitäten für über 3.000 Nutzer in ganz Lateinamerika zu modernisieren

MAILAND, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Empresas Públicas de Medellín (EPM Group), eines der größten und renommiertesten Multi-Utility-Unternehmen Lateinamerikas, hat sich für OverIT als strategische Softwarelösung für das Außendienstmanagement (FSM) entschieden.

Logo der EPM Group

Die EPM Group mit Hauptsitz in Medellín und Niederlassungen in Kolumbien, Mittelamerika, Chile und Mexiko beschäftigt über 17.009 Mitarbeiter und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität von 9,6 Millionen Bürgern durch die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Abfallwirtschaft zu verbessern.

Die EPM Group wird die OverIT NextGen Platform einsetzen, um ihre bisherige ClickSoftware-Lösung zu ersetzen. Diese Umstellung wird 3.050 Nutzer (darunter Außendiensttechniker, Ingenieure und Backoffice-Teams) unterstützen, die Abläufe optimieren und Innovationen im gesamten komplexen Anlagenbestand vorantreiben.

„Die EPM Group gibt das Tempo der digitalen Innovation auf dem lateinamerikanischen Versorgungsmarkt vor. Es ist uns eine Ehre, ein Unternehmen zu unterstützen, das sich so intensiv für Servicequalität und Nachhaltigkeit einsetzt. Unser Ziel ist es, den Mitarbeitern der EPM Group die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie zur Umsetzung ihrer strategischen Vision benötigen, damit das Unternehmen auch weiterhin als Maßstab für operative Exzellenz und kommunale Entwicklung in der Region gilt", fügte Paolo Bergamo, CEO von OverIT, hinzu.

OverIT, unterstützt von Bain Capital und Renaissance Partners, ist ein multinationales Unternehmen mit mehr als 25 Jahren internationaler und branchenübergreifender Erfahrung im Bereich Field-Service-Management-Software. Das Unternehmen wird von weltweit führenden Beratungs- und Consulting-Organisationen als führender Anbieter von FSM-, Geodaten- und AR-Lösungen anerkannt und zeichnet sich durch sein Produktangebot und seine fundierte Branchenexpertise aus.

Kontakt:

Andrea Bardini

+1 847 867 2232

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