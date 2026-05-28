LG Gamer Week traz ofertas imperdíveis em monitores UltraGear para todos os gostos

De 19 a 30 de maio, site da LG tem cupom exclusivo para monitores, conectando todos os tipos de jogadores às inovações de entrada e telas OLED Dual-Mode

Resumo da Notícia

A LG Electronics realiza a campanha LG Gamer Week entre os dias 19 e 30 de maio no Brasil.

A iniciativa oferece 10% de desconto na compra de monitores LG UltraGear e LG UltraGear OLED pelo site oficial, utilizando o cupom MIBRLG10.

O portfólio abrange desde quem procura o primeiro upgrade, com o modelo 27G440A-B, até os jogadores mais avançados.

Para a alta performance, destacam-se os modelos 27GX790B-B e 32GX850A-B, equipados com painel OLED e a função Dual-Mode, que alterna entre alta resolução e máxima taxa de atualização.

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) convida a comunidade apaixonada por jogos eletrônicos para a LG Gamer Week. Entre os dias 19 e 30 de maio, a marca oferece condições especiais em sua linha de monitores de alta performance. O objetivo é mostrar que existe um monitor LG desenhado para cada perfil de usuário, desde quem está montando o seu primeiro setup de respeito até o jogador profissional que não abre mão da mais alta tecnologia, como os novos painéis OLED.

Condições da LG Gamer Week

LG Gamer Week

Durante o período da campanha, os clientes podem aplicar o cupom MIBRLG10 no carrinho de compras do site oficial da LG para garantir 10% de desconto. A promoção abrange equipamentos das linhas LG UltraGear e LG UltraGear OLED, permitindo que diferentes perfis de jogadores, de iniciantes a profissionais, atualizem seus setups com as tecnologias de imagem e sincronização proprietárias da empresa.

27G440A-B: O upgrade essencial seu setup gamer

Para quem busca o primeiro upgrade para destravar o potencial de sua placa de vídeo, o 27G440A-B é o grande destaque. O monitor traz uma tela IPS Full HD de 27 polegadas e entrega partidas bastante fluidas, graças à taxa de atualização de 240Hz e ao tempo de resposta de 1 ms (GtG). Com cores vivas (cobertura de 99% sRGB) e suporte às tecnologias NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium, ele ajuda a evitar atrasos ou distorções na tela. O modelo ainda conta com uma base ergonômica ajustável para maior conforto nas longas sessões de jogo.

Para os jogadores mais exigentes, a Gamer Week destaca os novos monitores premium 32GX850A-B e 27GX790B-B. O diferencial de ambos é a tecnologia Dual-Mode. Com ela, o usuário não precisa mais escolher entre resolução máxima ou velocidade extrema; basta acionar um comando no próprio aparelho para adaptar a tela ao tipo de jogo.

Portfólio OLED e a flexibilidade do Dual-Mode

O 32GX850A-B foi pensado para quem valoriza gráficos impecáveis. A tela OLED Glossy 4K de 31,5 polegadas permite curtir aventuras ricas em detalhes rodando em 4K UHD a 165Hz. Se a partida exigir mais ação, o Modo de Alta Velocidade ajusta a tela para Full HD a 330Hz. O modelo entrega um contraste absoluto e cores vibrantes, validados pela certificação VESA DisplayHDR True Black 400, além de um tempo de resposta de apenas 0,03 ms (GtG).

Já o 27GX790B-B foi feito para o ritmo intenso do cenário competitivo. Ele utiliza o painel WOLED de 4ª geração com estrutura Tandem, desenvolvida para entregar mais brilho e eficiência térmica. O tempo de resposta cai para incríveis 0,02 ms (GtG) e o Dual-Mode permite explorar resoluções de QHD a 540Hz ou chegar a impressionantes 720Hz no formato HD. Para acompanhar tamanha velocidade, o monitor traz conexão DisplayPort 2.1 e certificação VESA ClearMR 21000.

"Queremos que a LG Gamer Week converse diretamente com o que o jogador brasileiro procura. Seja com o 27G440A-B, que é uma excelente porta de entrada para quem quer jogar de verdade, ou com os nossos inovadores painéis OLED com Dual-Mode, nosso foco é ajudar cada pessoa a encontrar o monitor que mais combina com o seu nível de exigência e estilo de jogo", destaca Leonardo Almeida, gerente sênior de monitores da LG Electronics Brasil.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG , e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

Life's Good

A LG Electronics tem como propósito central o bem-estar do consumidor, oferecendo produtos que trazem soluções práticas e impacto real no conforto do dia a dia das pessoas ao redor do mundo. Esse é o verdadeiro significado de 'Life's Good'. Para levar essa filosofia além da experiência com seus produtos, a empresa lançou iniciativas como o 'Radio Optimism' — uma plataforma gratuita que transforma mensagens de carinho em músicas personalizadas, com a missão de levar otimismo e aproximar as pessoas. Essa e outras ações da campanha 'Life's Good' buscam fortalecer conexões mais profundas entre as pessoas, mostrando na prática como a inovação da LG atua para tornar a vida genuinamente melhor.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990011/LG_Gamer_Week.jpg

FONTE LG Electronics Brasil