LG explica como o resfriamento inteligente faz diferença nos dias mais quentes

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LG Electronics Brasil

28 mai, 2026, 22:19 GMT

Com inteligência artificial e conectividade via LG ThinQ®, a linha de ares-condicionados LG DUAL Inverter AI ajuda a enfrentar o calor com mais conforto, previsibilidade e eficiência energética

SÃO PAULO, 28 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- No Brasil, os dias mais quentes não trazem apenas temperaturas elevadas: eles transformam a rotina dentro de casa. Dormir bem fica mais difícil, o home office exige mais conforto térmico e, em muitos momentos, o ar-condicionado deixa de ser um "luxo" para se tornar um aliado essencial.

Ao mesmo tempo em que cresce a busca por alívio imediato do calor, surge uma preocupação cada vez mais comum entre os consumidores: como manter a casa fresca sem perder o controle da conta de luz no fim do mês?

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Divulgação LG
Divulgação LG

É nesse cenário que a LG Electronics do Brasil reforça a importância do resfriamento inteligente, baseado no uso de inteligência artificial aplicada ao consumo real do dia a dia. Nos modelos como o LG DUAL Inverter AI, a tecnologia vai além de simplesmente resfriar o ambiente.

O sistema aprende os hábitos de uso, analisa padrões de consumo e atua de forma proativa para equilibrar conforto térmico e eficiência energética, especialmente durante os períodos de calor mais intenso. O ponto de partida para esse desempenho é a exclusiva tecnologia do compressor DUAL Inverter, agora combinada a recursos avançados de IA.

"Quando a temperatura sobe, o consumidor busca um aparelho inteligente, capaz de aprender com seus hábitos e reduzir gastos sem abrir mão do conforto. No LG DUAL Inverter AI Air, a inteligência artificial analisa o padrão de uso e ajusta continuamente o funcionamento do sistema, com recursos avançados como o AI kW Manager e o Sensor de Janela Aberta, que ajudam a evitar desperdícios no uso real do dia a dia", afirma Lucas Nogueira, Gerente de Produto de Ar-Condicionado Residencial da LG Electronics Brasil.

Controle na palma da mão

Uma das mudanças mais claras nos hábitos de consumo é que as pessoas não querem apenas um ar-condicionado potente. Elas querem um aparelho inteligente, capaz de acompanhar a rotina e tomar decisões mais eficientes ao longo do tempo.

Nesse processo, a conectividade via LG ThinQ® atua como uma ferramenta complementar, permitindo que o sistema de inteligência artificial tenha acesso a dados de uso, padrões de consumo e preferências do usuário. Pelo aplicativo, é possível visualizar informações, ajustar configurações e acompanhar o funcionamento do aparelho, potencializando a atuação da IA no dia a dia e garantindo conforto na hora certa, como antes de dormir ou ao chegar do trabalho, sem a necessidade de deixar o equipamento ligado por longos períodos.

Economia que acontece no uso real do dia a dia

Nos dias mais quentes, quando o ar-condicionado costuma permanecer ligado por mais tempo, a eficiência energética faz ainda mais diferença. É nesse contexto que a inteligência artificial mostra seu valor.

Recursos como o Active Energy Control permitem limitar a capacidade de operação do aparelho conforme o momento, ajudando a reduzir o consumo sem abrir mão do conforto. A tecnologia AI kW Manager permite que o usuário acompanhe e gerencie o consumo de energia diretamente pelo celular.

O diferencial está no controle proativo de energia: a inteligência artificial analisa continuamente as condições do ambiente e ajusta automaticamente o funcionamento do sistema para manter o consumo dentro dos limites definidos, equilibrando eficiência energética e conforto térmico no dia a dia.

Inteligência para evitar desperdício

No do dia a dia, alguns hábitos acabam gerando desperdício sem que o usuário perceba, como esquecer uma janela ou porta aberta enquanto o ar-condicionado está ligado.

Pensando nisso, o sistema conta com recursos inteligentes que atuam de forma preventiva. O Sensor de Janela Aberta identifica situações em que o ambiente perde rapidamente o ar frio e ajusta automaticamente a operação do aparelho para evitar consumo desnecessário, além de notificar o usuário pelo LG ThinQ®. Dessa forma, a conectividade reforça o papel da inteligência artificial na redução de desperdícios.

Noites mais confortáveis

Dormir com calor é desconfortável. Dormir com frio excessivo também. Para ajudar nesse equilíbrio, o Sleep Timer+ ajusta a temperatura de forma gradual ao longo da noite, acompanhando a rotina de sono do usuário e garantindo mais conforto com mais eficiência.

Além disso, o LG DUAL Inverter AI se destaca pelo funcionamento extremamente silencioso, operando a partir de 22 decibéis — um nível de ruído comparável a um sussurro — contribuindo para noites mais tranquilas e sem interrupções.

Antes do calor apertar, um checklist simples ajuda

Além da inteligência artificial embarcada, alguns cuidados básicos ajudam a manter o ar-condicionado funcionando de forma eficiente durante o verão. A LG recomenda ações como a limpeza dos filtros a cada 30 ou 60 dias em períodos de uso intenso, a checagem da unidade externa e a realização de um teste de pré-temporada para garantir que tudo esteja operando corretamente antes das ondas de calor.

Ao combinar inteligência artificial, eficiência energética e conectividade, a LG reforça seu compromisso em tornar o verão mais leve, oferecendo mais conforto, previsibilidade, silêncio e praticidade dentro de casa.

Essas e outras soluções da LG Electronics para tornar melhor sua vida ou negócio por meio de tecnologia estão disponíveis no Site Oficial da LG, e para ficar por dentro das principais novidades da marca, visite também nossa Sala de Imprensa.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC. 

A LG Electronics é uma líder global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional superior a 75 mil pessoas. A companhia reorganizou suas operações em quatro divisões de negócios: Home Appliance Solution (HS), Media Entertainment Solution (MS), Vehicle Solution (VS) e Eco Solution (ES), redefinindo seus papéis e identidades para acelerar sua visão de futuro até 2030. Em 2024, as quatro divisões combinadas geraram uma receita global de mais de 87,74 trilhões de KRW (US$ 64,32 bilhões). A LG é reconhecida mundialmente por suas soluções inovadoras em TVs, eletrodomésticos, ar-condicionado, monitores, componentes automotivos e soluções sustentáveis. Suas marcas premium LG SIGNATURE e a plataforma inteligente LG ThinQ reforçam o compromisso da empresa com inovação e qualidade. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/global/newsroom/

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL 

Presente no Brasil desde 1996, a LG Electronics oferece um amplo portfólio com mais de 350 produtos, incluindo TVs, caixas de som, painéis, monitores, som automotivo, equipamentos de informática, ar-condicionado (residencial e comercial), produtos de linha branca e soluções corporativas. Alinhada à nova estrutura global, a operação brasileira integra iniciativas das quatro divisões da LG: HS, MS, VS e ES. Nossa fábrica em Manaus produz a maior parte dos itens comercializados no País, consolidando a subsidiária brasileira como uma das cinco maiores operações da LG fora da Coreia. Com cerca de três mil colaboradores, a empresa conta com assistência técnica e call center próprios, Business Solution Center em São Paulo e duas lojas conceito (Salvador e São Paulo) além de uma fábrica de Linha Branca em Construção na região metropolitana de Curitiba, Paraná.

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FONTE LG Electronics Brasil

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