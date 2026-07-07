Hach lança espectrofotômetro DR4900 de nova geração e estabelece novo padrão para análises rápidas e precisas da água

LOVELAND, Colorado, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hach apresentou hoje o espectrofotômetro DR4900, desenvolvido para laboratórios que buscam análises de água precisas, eficientes e de fácil operação. Baseado na tradição da Hach em tecnologias confiáveis de espectrofotometria desde 1955, o DR4900 representa uma nova geração de equipamentos criada para ajudar profissionais de laboratórios municipais e industriais a obter resultados precisos.

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O DR4900 mantém a sólida base tecnológica dos modelos anteriores da Hach, incorporando uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, equivalente a 25,4 cm, e diagnósticos integrados de temperatura e turbidez — fatores que estão entre as fontes mais comuns de erro em medições. Esse recurso aumenta a confiabilidade de cada medição feita com os reagentes em cubetas TNTplus ou LCK da Hach, reduzindo a necessidade de refazer análises. Com acesso a mais de 200 métodos pré-programados, os laboratórios podem simplificar suas rotinas analíticas em uma única plataforma confiável. Na Europa, o Hach Environmental Center também apoia a economia circular por meio de um serviço inovador de reciclagem para testes em cubetas.

"Nossos clientes dependem de dados precisos para tomar decisões importantes, em contextos nos quais erros, retrabalho ou interrupções operacionais não são aceitáveis. O DR4900 se baseia na plataforma de espectrofotômetros já consolidada da Hach e incorpora diagnósticos avançados, além de uma interface de usuário atualizada", afirmou Nicole Puhl, vice-presidente de Produto e Estratégia da Hach. "Isso garante que os profissionais de laboratório obtenham resultados precisos com segurança já na primeira tentativa, permitindo que se concentrem em entregar análises de água seguras e confiáveis, sempre."

Já disponível globalmente, o espectrofotômetro DR4900 estabelece um novo padrão para a espectrofotometria de bancada, atendendo tanto clientes atuais da Hach quanto laboratórios que buscam modernizar suas análises de água. Saiba mais acessando https://bit.ly/4aqkj3N.

Sobre a Hach

A Hach, empresa global de inovação e análise de água, desenvolve instrumentos e reagentes confiáveis e precisos para assegurar a qualidade da água em diferentes partes do mundo. A Hach aprimora a análise de água por meio de produtos que oferecem soluções para clientes de diversos setores, como saneamento, alimentos, energia e produção industrial. Parte da Veralto, companhia de capital aberto desde outubro de 2023, a Hach oferece um amplo portfólio de soluções para análise e tratamento de água, contribuindo para a proteção do recurso mais importante do planeta. Acesse www.Hach.com para saber mais.

FONTE Hach